Spitzenspiel auf dem Felsen, ein Derby lockt die Zuschauer

– Foto: Daniel Wurbs

In der LOTTO-Landesliga Süd könnte es am Wochenende womöglich zu einem Führungswechsel kommen. Zumindest über Nacht oder je nach Ausgang des Spitzenspiels am Sonnabend sogar dauerhaft. Derweil verspricht ein Derby viele Zuschauer am Sonntag.

Zumindest über Nacht könnte der SV Blau-Weiß Farnstädt die Tabellenführung erobern. Mit einem Auswärtssieg beim CFC Germania würde sich der Aufsteiger am Freitagabend vorerst an den Platz an der Sonne in der LOTTO-Landesliga Süd setzen. In der Hinrunde unterlagen die Blau-Weißen den Köthenern allerdings mit 0:2.

Nach der deftigen 1:7-Niederlage in Naumburg ist die SG Blau-Weiß Brachstedt auf Wiedergutmachung aus. Die Brachstedter empfangen am Freitag den FC Grün-Weiß Piesteritz, der sich zum Start ins neue Jahr in Torlaune präsentiert hatte: 8:1 gegen Naumburg, 6:0 gegen Lieskau.

Mit dem TSV Blau-Weiß Brehna (14.) und dem SV Edelweiß Arnstedt (13.) treffen sich am Sonnabend zwei Tabellennachbarn. Während die Brehnaer nach der 0:9-Klatsche in Bennstedt wieder in Tritt kommen möchten, wollen die Edelweißen ihren Aufschwung nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien bestätigen.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr Turbine Halle Turbine SG Reppichau Reppichau 14:00 live PUSH

Zum Spitzenspiel hat Turbine Halle am Samstag die SG Reppichau auf dem Felsen zu Gast: Der Tabellendritte empfängt den aktuellen Tabellenführer der LOTTO-Landesliga Süd. Können die Reppichauer ihren 3:0-Erfolg aus der Hinrunde bestätigen oder müssen sie die Tabellenführung womöglich am 18. Spieltag abgeben?

In der Hinrunde hatte der TSV Rot-Weiß Zerbst das Heimspiel gegen den 1. FC Zeitz mit 3:1 gewonnen. Dafür werden sich die Zeitzer am Sonnabend revanchieren wollen. Mit einem Heimdreier würde die Elf von Maik Kunze in der Tabelle an den Zerbstern vorbeiziehen.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr TSV Leuna Leuna SC Naumburg SC Naumburg 14:00 PUSH

Die Ergebnisse des SC Naumburg waren zum Start ins neue Jahr wie Tag und Nacht. Auf eine 1:8-Pleite in Piesteritz folgte zuletzt ein 7:1-Kantersieg über Brachstedt. Wird die Partie zu Gast beim TSV Leuna am Sonntag wieder - in eine der beiden Richtungen - so torreich?

Mehr als 500 Zuschauer hatten in der Hinrunde ein intensives Derby gesehen, in dem sich der VfB Gräfenhainichen in letzter Sekunde mit 4:3 gegen Rot-Weiß Kemberg durchsetzen konnte. Am Sonntag kommt es zum Wiedersehen - dann vor sicherlich ebenfalls großer Kulisse in Kemberg.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr FSV Bennstedt Bennstedt LSG Lieskau Lieskau 14:00 live PUSH