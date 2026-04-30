Spitzenspiel-Atmosphäre: Rot-Weiß Schönow fordert Strausberg heraus

– Foto: Tom Krompa

In der Landesklasse Nord steht der 24. Spieltag bevor, und die Luft auf den Sportplätzen der Region wird merklich dünner. Während an der Spitze die Dominanz eines Einzelnen fast schon unheimliche Züge annimmt, klammert sich das Tabellenende mit letzter Kraft an die Hoffnung auf den Klassenerhalt.

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Der Auftakt erfolgt unter dem Flutlicht am heutigen Donnerstagabend. Der gastgebende FSV Blau-Weiß Wriezen, aktuell auf Rang 13, empfängt den Tabellensiebten, die SpG Lunow/Oderberg. Wriezen bewies zuletzt beim spektakulären 4:4 gegen Gramzow enorme Moral, als Niclas Peter Buch in der 44. und 53. Minute, Sebastian Juhre per Foulelfmeter in der 73. Minute und Marian Goldbach in der 77. Minute die Treffer erzielten. Die Gäste aus Lunow und Oderberg mussten sich zuletzt dem Spitzenreiter geschlagen geben, wobei Friedrich Goldbeck in der 6. Minute die frühe Führung markierte. Das Hinspiel zwischen diesen beiden Teams war eine enge Angelegenheit, die Wriezen mit 2:1 für sich entschied. Damals trafen Sebastian Juhre in der 38. Minute und Friedrich Tänzer in der 65. Minute für Blau-Weiß, während Niklas Prillwitz in der 78. Minute den Anschluss für die Spielgemeinschaft herstellte.

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Am Samstagmittag treffen zwei Welten aufeinander. Der TuS 1896 Sachsenhausen II steht auf dem sechsten Platz und strotzt nach dem 4:2-Erfolg gegen Wandlitz nur so vor Kraft. In jener Partie glänzten Tobias Boremski in der 2. Minute sowie ein entfesselter Erik Beutke, der in der 21. Minute per Foulelfmeter, in der 43. Minute und in der 54. Minute einen Dreierpack schnürte. Ganz anders die Lage beim FSV Rot-Weiß Prenzlau, der auf Rang 14 um den Verbleib in der Liga kämpft. Die Prenzlauer unterlagen zuletzt Schönow mit 1:2, wobei Johannes Turner in der 67. Minute erfolgreich war. Im Hinspiel zeigten die Rot-Weißen jedoch, dass sie Sachsenhausen schlagen können: Ein 2:0-Sieg durch Tore von Enrico Bressel in der 13. Minute und Florian Redmann per Foulelfmeter in der 35. Minute steht in den Geschichtsbüchern dieser Spielzeit.

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Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr VfB Gramzow VfB Gramzow SC Victoria 1914 Templin SC Templin 15:00 PUSH

Ein Duell mit hoher Brisanz findet in Gramzow statt. Das Tabellenschlusslicht VfB Gramzow empfängt den Neuntplatzierten SC Victoria 1914 Templin. Gramzow zeigte beim jüngsten 4:4 in Wriezen eine offensive Wiederauferstehung durch Robin Gruening in der 38. und 63. Minute, Robin Palow in der 48. Minute und Julius Stephan in der 55. Minute. Victoria Templin hingegen musste eine bittere 0:2-Heimschlappe gegen Ahrensfelde II hinnehmen. Das Hinspiel bot keinen Sieger, lieferte aber beim 2:2 reichlich Gesprächsstoff. Für Templin waren damals Liam Horn in der 14. Minute und Quintin Schönherr in der 51. Minute erfolgreich, während für den VfB Max Frenzel in der 36. Minute und Matthias Kowalski in der 81. Minute den Punkt sicherten. ---

Spitzenspiel-Atmosphäre in Schönow: Der Tabellenvierte bittet den souveränen Spitzenreiter zum Tanz. Der BSV Rot-Weiß Schönow reitet auf einer Welle des Erfolgs nach dem 2:1-Sieg in Prenzlau, den Dennis Ulbrich mit Toren in der 53. und 81. Minute im Alleingang sicherte. Doch nun kommt der FC Strausberg, der mit 54 Punkten einsam an der Spitze steht. Zuletzt besiegten sie die SpG Lunow/Oderberg mit 3:1 durch zwei verwandelte Foulelfmeter von Ben Jacob in der 50. und 57. Minute sowie einen Treffer von Max Röhr in der 87. Minute. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für Strausberg: Beim 3:0-Sieg trafen Joel Wilhelm in der 26. Minute und Moritz Röhr im Doppelpack in der 36. und 66. Minute. ---

Der 1. SV Oberkrämer 11 empfängt den Birkenwerder BC 1908. Beide Teams stehen punktgleich auf den Plätzen 12 und 11. Oberkrämer unterlag zuletzt Gartz mit 0:2, während Birkenwerder gegen Joachimsthal ein 2:2 erkämpfte, bei dem Dominic Webers in der 53. und 66. Minute doppelt traf. Die Erinnerungen an das Hinspiel dürften bei Birkenwerder deutlich schöner sein, man gewann mit 5:2. Die Torfolge damals: Philip Pfefferkorn (12. Minute) für Oberkrämer, dann der Ausgleich durch Dominic Webers (27. Minute), die Führung durch Patrick Materne (41. Minute), der erneute Ausgleich durch Luca Ostendorf (45.+3 Minute), bevor erneut Dominic Webers (49. Minute), Eric Stephan per Foulelfmeter (54. Minute) und Luca Maurice Fleck (67. Minute) den Endstand herstellten. ---

Im Kampf um die Vize-Meisterschaft treffen der SC Oberhavel Velten (Platz 3) und der SV Blau-Weiß 90 Gartz (Platz 2) direkt aufeinander. Velten holte zuletzt ein 1:1 bei Union Klosterfelde II durch das Tor von Tom Siegert in der 41. Minute. Gartz untermauerte seinen zweiten Platz durch ein 2:0 gegen Oberkrämer, bei dem Marian Mecklenburg in der 35. Minute und Rafal Gnap in der 52. Minute trafen. Das Hinspiel war eine einseitige Demonstration der Gartzer Stärke: Beim 4:0-Erfolg erzielte Rafal Gnap einen lupenreinen Hattrick in der 9., 27. und 32. Minute, ehe Pawel Andrzejewski in der 70. Minute den Schlusspunkt setzte. ---

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