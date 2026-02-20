Spitzenspiel an der Bremer Brücke: VfL trifft auf formstarkes Essen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am Samstag empfängt der VfL Osnabrück an der Bremer Brücke Rot-Weiss Essen zum Spitzenspiel der 3. Liga (Anpfiff: 14:00 Uhr). Die Gäste reisen mit der längsten Ungeschlagen-Serie der Liga an, doch auch die Lila-Weißen präsentieren sich im neuen Jahr in bestechender Form. Für beide Teams geht es darum, im engen Tabellenfeld ein direktes Zeichen zu setzen.

Trainer Uwe Koschinat nutzte das Trainingslager in der Türkei, um neue Spieler zu integrieren und taktische Abläufe zu verfeinern. Die Essener agieren flexibel und wechseln je nach Spielsituation zwischen mehreren Grundordnungen. Konstanz verkörpert dabei José Enrique Ríos Alonso, der bislang keine Minute der Saison verpasst hat.

Mit Rot-Weiss Essen gastiert ein Verein in Osnabrück, der sich nach Jahren in der Regionalliga wieder im Profifußball etabliert hat und langfristig die Rückkehr in die 2. Bundesliga anstrebt. Entsprechend aktiv zeigte sich der Klub im Wintertransferfenster und verstärkte den Kader gezielt.

Topscorer ist Kaito Mizuta mit sieben Treffern und ebenso vielen Vorlagen, während Mittelstürmer Marek Janssen bereits neun Saisontore erzielt hat und über Wochen hinweg an Toren direkt beteiligt war. Gefahr strahlt RWE zudem bei Standards aus – zehn Kopfballtreffer bedeuten ligaweit Rang zwei.

Seit dem 15. Spieltag ist Essen ungeschlagen und hält mit neun Partien ohne Niederlage die längste Serie der Liga. Besonders auffällig ist die offensive Variabilität: 17 verschiedene Torschützen stellen den Ligabestwert dar.

Auch in den Zweikämpfen zählen die Gäste zur Spitze. Mit einer Quote von 51,8 Prozent gewonnener Duelle liegt Essen ligaweit auf Platz zwei. Zudem bewies die Mannschaft mehrfach Moral: Kein Team holte mehr Punkte nach Rückstand, und nach eigener Führung blieb RWE bislang ungeschlagen.

VfL ebenfalls in Topform

Doch auch der VfL Osnabrück kann mit Selbstvertrauen in das Duell gehen. Die Mannschaft von Cheftrainer Timo Schultz ist in der Rückrunde ebenfalls noch ungeschlagen. Damit treffen zwei der wenigen deutschen Profiteams aufeinander, die im Jahr 2026 noch keine Niederlage hinnehmen mussten.

Auffällig ist bei beiden Mannschaften die Leistungssteigerung nach der Pause. In der Tabelle der zweiten Halbzeiten belegt der VfL mit 41 Punkten Rang zwei, dicht gefolgt von Essen. Ein Grund dafür ist die Effektivität der Einwechselspieler.

Joker stechen auf beiden Seiten

Schultz bewies zuletzt erneut ein glückliches Händchen: Bernd Riesselmann erzielte in Rostock kurz vor Schluss den Ausgleich. Insgesamt führten Osnabrücker Einwechslungen in dieser Saison bereits elfmal zu Toren. Mit 117 Wechseln zählt Schultz zu den aktivsten Trainern der Liga.

Auch auf Essener Seite sorgen Einwechselspieler regelmäßig für Impulse: Bereits 23 Torbeteiligungen brachte Trainer Uwe Koschinat von der Bank ins Spiel.

Rückkehrer und besondere Duelle

Personell kann der VfL nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bjarke Jacobsen ist nach überstandenen Rückenproblemen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und wieder eine Option.

Eine besondere Partie steht zudem für Kai Pröger an. Der Offensivspieler lief zwischen 2017 und 2019 in 60 Spielen für Rot-Weiss Essen auf und blickt mit gemischten Gefühlen auf das Wiedersehen. Die Zeit im Ruhrgebiet habe für ihn eine große Bedeutung gehabt, entsprechend besonders sei das Duell gegen seinen ehemaligen Klub.

Weichenstellung im Aufstiegsrennen

Das Aufeinandertreffen verspricht nicht nur aufgrund der Formkurven Brisanz. Beide Teams befinden sich in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen, und ein Sieg könnte im engen Tabellenfeld richtungsweisend sein.

Für den VfL bietet sich die Chance, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten und die eigene Serie auszubauen. Die Zuschauer an der Bremer Brücke dürfen sich somit auf ein intensives und taktisch geprägtes Spitzenspiel freuen.