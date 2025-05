Spitzenspiel am Uhlenkrug – Der Tabellenzweite kommt

ETB-Trainer Julian Stöhr sagt zum Spitzenspiel am Sonntag: „Nach der Hinrunde haben sich viele gefragt, ob sich St. Tönis auf Dauer oben in der Tabelle halten kann. Man muss aber sagen, dass sie vollkommen zu Recht da oben stehen. Sie haben auch in den Topspielen sehr gute Ergebnisse abgeliefert, und zum Beispiel auch in Schonnebeck gewonnen. Allerdings haben sie in den letzten beiden Spielen nicht so richtig überzeugt. Wir haben seit acht Spielen nicht verloren, wollen diese gute Phase mitnehmen und sie am Sonntag unter Druck setzen. Wir wollen zuhause, vor möglich vielen Zuschauern, zeigen, dass wir die drei Punkte am Uhlenkrug halten wollen.“

Im Lazarett der Schwarz-Weißen befinden sich Armen Shavershyan, Issa Allouche und Florian Usein. Der Einsatz von ETB-Kapitän Frederik Lach ist fraglich.