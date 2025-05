Spitzenspiel am Uhlenkrug

Was für eine Spannung und Dramatik in der Oberliga Niederrhein! Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison 2024/25 kämpfen gleich vier Teams um den Aufstieg in die Regionalliga West, die alle ganz eng beieinander liegen: Die besten Karten besitzt vor dem Spieltag die SpVg Schonnebeck, die 69 Punkte auf dem Konto hat. Die SSVg Velbert (68), SC St. Tönis (67) und der ETB Schwarz-Weiß Essen (66) liegen nur knapp hinter dem Tabellenführer aus dem Essener Osten. Am Sonntag kommt es nun im Stadion zum absoluten Topspiel, wenn sich die beste Rückrundenmannschaft – der ETB hat seit elf Spielen nicht mehr verloren - und der Spitzenreiter im Stadtderby gegenüberstehen! Mit einem Heimsieg würden die Schwarz-Weißen mit ihren Gästen gleichziehen. Das mit Spannung erwartete Derby wird um 15 Uhr angepfiffen. Die Kassen öffnen bereits um 13 Uhr.