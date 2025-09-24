Spitzenspiel am Mittwochabend: Tangermünde empfängt Ummendorf

Am Mittwochabend steigt in der LOTTO-Landesliga Nord ein echtes Spitzenspiel. Im vorgezogenen Duell der 15. Runde empfängt der aktuelle Tabellenführer FSV Saxonia Tangermünde den zuletzt aufstrebenden Ummendorfer SV.

Nach dem Trainerwechsel zu Tino Leßmann fuhr der USV jüngst neun Punkte binnen einer Woche ein - unter anderem mit Siegen über die Verbandsliga-Absteiger SV 09 Staßfurt (3:1) und SSV Gardelegen (3:2).

Die Serie der Ummendorfer ist nun auf dem Prüfstand beim einzigen noch ungeschlagenen Team der LOTTO-Landesliga Nord. Mit 13 Zähler und einer Tordifferenz von 15:2 steht der amtierende Vizemeister derzeit auf dem Platz an der Sonne. Es ist zugleich das Duell der einzigen Landesligisten, bei denen es in dieser Saison bereits eine Veränderung auf dem Trainerposten gab.

