– Foto: Just Shots for TSV Weilimdorf

Spitzenspiel am heutigen Samstag

Der TSV Weilimdorf trifft auf Hohenstein-Ernstthal. Das Spiel wird am Samstag um 18:00 Uhr in der Spechtweghalle in Stuttgart-Weilimdorf angepfiffen. Die 4 Partien aus der vergangenen Saison versprechen ein spannendes Spiel am kommenden Wochenende. Da mit einer großen Nachfrage nach Tickets zu rechnen ist, bitten wir euch um frühzeitige Ankunft an der Spielstätte. Ab 17:00 Uhr öffnen sich die Türen der Spechtweghalle. Vor, während und nach dem Spiel versorgt euch unser Gastroteam mit allem, was das Herz begehrt. Kommt vorbei und unterstützt das Team im Spiel gegen den amtierenden Vizemeister. #ZusammenZumZiel #WirSindBereit Hallenöffnung: 17:00 Uhr