Ligavorschau
Spitzenspiel am Freitag, Aufsteigerduell am Sonntag

Erster Spieltag der Kreisliga

In der Kreisliga Braunschweig wird am Wochenende endlich wieder der Ball rollen. Nachdem die Teams bereits im Pokal gefordert waren, beginnt nun wieder der Ernst der Liga. Mit spannenden Duellen und hoffentlich vielen Toren..

So., 31.08.2025, 11:00 Uhr
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
11:00

Im Aufsteigerduell zwischen dem FC Wenden II und RSV Braunschweig sind die Gäste nach dem Pokalerfolg gegen den Landesligisten SV Lengede favorisiert. Zuletzt standen sich die beiden Aufsteiger in der ersten Kreisklasse 23/24 gegenüber. Damals gewannen beide Teams je ein Mal.

Morgen, 19:00 Uhr
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
19:00

Bereits am Freitag findet ein absolutes Spitzenspiel statt. In der Vorsaison beendeten die Teams die Liga auf Platz drei, bzw. zwei. Zwar gewannen die Freien Turner beide direkten Duelle, doch ein Spiel auf Augenhöhe kann erwartet werden.

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
14:00

RW Braunschweig spielt nach einer Saison Bezirksliga wieder in der Kreisliga und empfängt zum ersten Spieltag Germania Lamme II, die in den vergangenen Jahren stets eine gute Rolle spielten. Die letzten fünf direkten Duelle konnte Rot-Weiß jedoch allesamt gewinnen.

So., 31.08.2025, 13:15 Uhr
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
13:15

In der abgelaufenen Saison beendete Melverode-Heidberg die Saison auf Platz sieben, Vahdet wurde Elfter. Die beiden direkten Duelle endeten torreich mit Melverode-Siegen und so soll es für den SVM auch gerne weitergehen.

So., 31.08.2025, 11:15 Uhr
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
11:15

Die beiden Aufsteiger des Vorjahres standen sich schon im Pokal vor einer Woche gegenüber, wobei Weddel mit 7:6 nach Elfmeterschießen gewann. In der abgelaufenen Saison neutralisierten sich die beiden Teams ebenfalls und beide Duelle endeten 2:2-Remis. Eine spannende Paarung.

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu BraunschweigHSC Leu
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
13:00

Leu wurde im Vorjahr Fünfter, Kralenriede Sechster. Beide Teams haben Ambitionen, was vor allem Kralenriede auch durch viele Neuzugänge untermauerte. In der Vorsaison konnte Leu jedoch beide Duelle gewinnen, wobei den Zuschauern einige Tore geboten wurden.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
15:00

Auch Olympia Braunschweiger und der Lehndorfter TSV II beendeten die abgelaufenen Saison als Tabellennachbarn (Neunter und Achter). Dabei gewann Olympia das Heimspiel klar mit 5:1 und würde daran wohl zu gerne anknüpfen.

NKAutor