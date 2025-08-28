Spitzenspiel am Freitag, Aufsteigerduell am Sonntag

In der Kreisliga Braunschweig wird am Wochenende endlich wieder der Ball rollen. Nachdem die Teams bereits im Pokal gefordert waren, beginnt nun wieder der Ernst der Liga. Mit spannenden Duellen und hoffentlich vielen Toren..

Bereits am Freitag findet ein absolutes Spitzenspiel statt. In der Vorsaison beendeten die Teams die Liga auf Platz drei, bzw. zwei. Zwar gewannen die Freien Turner beide direkten Duelle, doch ein Spiel auf Augenhöhe kann erwartet werden.

Im Aufsteigerduell zwischen dem FC Wenden II und RSV Braunschweig sind die Gäste nach dem Pokalerfolg gegen den Landesligisten SV Lengede favorisiert. Zuletzt standen sich die beiden Aufsteiger in der ersten Kreisklasse 23/24 gegenüber. Damals gewannen beide Teams je ein Mal.

In der abgelaufenen Saison beendete Melverode-Heidberg die Saison auf Platz sieben, Vahdet wurde Elfter. Die beiden direkten Duelle endeten torreich mit Melverode-Siegen und so soll es für den SVM auch gerne weitergehen.

RW Braunschweig spielt nach einer Saison Bezirksliga wieder in der Kreisliga und empfängt zum ersten Spieltag Germania Lamme II, die in den vergangenen Jahren stets eine gute Rolle spielten. Die letzten fünf direkten Duelle konnte Rot-Weiß jedoch allesamt gewinnen.

So., 31.08.2025, 11:15 Uhr SV Stöckheim SV Stöckheim VfR Weddel VfR Weddel 11:15 PUSH

Die beiden Aufsteiger des Vorjahres standen sich schon im Pokal vor einer Woche gegenüber, wobei Weddel mit 7:6 nach Elfmeterschießen gewann. In der abgelaufenen Saison neutralisierten sich die beiden Teams ebenfalls und beide Duelle endeten 2:2-Remis. Eine spannende Paarung.

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr HSC Leu Braunschweig HSC Leu SV Kralenriede Kralenriede 13:00 PUSH

Leu wurde im Vorjahr Fünfter, Kralenriede Sechster. Beide Teams haben Ambitionen, was vor allem Kralenriede auch durch viele Neuzugänge untermauerte. In der Vorsaison konnte Leu jedoch beide Duelle gewinnen, wobei den Zuschauern einige Tore geboten wurden.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SV Olympia Braunschweig SV Olympia Lehndorfer TSV Lehndorf II 15:00 PUSH