Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Spitzenspiel am Flutlichtspieltag der Verbandsliga

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 6. Spieltags

Nach fünf Spieltagen bleibt die Liga spannend: Young Boys Reutlingen führen die Tabelle ungeschlagen an, dicht gefolgt von FC Holzhausen. TSV Berg, TSV Oberensingen und SV Fellbach liegen im Verfolgerfeld. Im Tabellenkeller stehen VfB Friedrichshafen, FC Esslingen und Sportfreunde Dorfmerkingen unter Druck und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Der 6. Spieltag verspricht interessante Duelle zwischen Spitzenreitern, Aufsteigern und Abstiegskandidaten.

---

Morgen, 17:45 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
17:45live

Dorfmerkingen (4 Punkte, Platz 14) empfängt den Aufsteiger TSV Weilimdorf (6 Punkte, Platz 9). Beide Teams suchen nach Stabilität: Dorfmerkingen will die Punkte im Abstiegskampf sichern, Weilimdorf den Anschluss ans Mittelfeld festigen.

---

Morgen, 18:30 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
18:30

Hofherrnweiler-Unterrombach (7 Punkte, Platz 7) trifft auf Ehingen-Süd (8 Punkte, Platz 6). Beide Mannschaften haben bisher eine ausgeglichene Bilanz und wollen mit einem Sieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte untermauern.

---

Morgen, 18:30 Uhr
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
18:30

Tübingen (4 Punkte, Platz 15) empfängt Fellbach (9 Punkte, Platz 5). Für Tübingen geht es um dringend benötigte Punkte gegen den Abstieg, während Fellbach mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe verteidigen möchte.

---

Morgen, 19:00 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
19:00

Friedrichshafen (1 Punkt, Platz 17) empfängt Berg (9 Punkte, Platz 3). Berg will die gute Serie fortsetzen und Druck auf die Spitzenplätze ausüben, Friedrichshafen sucht nach dem ersten Saisonsieg, um den Tabellenkeller zu verlassen.

---

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
19:30

Spitzenspiel: Oberensingen (9 Punkte, Platz 4) trifft auf Spitzenreiter Young Boys Reutlingen (15 Punkte, Platz 1). Oberensingen will gegen den Tabellenführer wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze sammeln, Reutlingen strebt die Fortsetzung der makellosen Serie an.

---

Morgen, 19:30 Uhr
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
19:30

Esslingen (3 Punkte, Platz 16) empfängt Aufsteiger Rottenburg (6 Punkte, Platz 10). Beide Teams suchen dringend Punkte: Esslingen gegen den Abstieg, Rottenburg für die Stabilisierung im Mittelfeld.

---

Morgen, 19:30 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
19:30

Leinfelden-Echterdingen (5 Punkte, Platz 11) empfängt Spitzenreiter Holzhausen (13 Punkte, Platz 2). Holzhausen will die Serie fortsetzen und den Druck auf Reutlingen hochhalten, Leinfelden-Echterdingen kämpft um Anschluss im Mittelfeld.

---

Morgen, 19:30 Uhr
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
19:30

Waiblingen (4 Punkte, Platz 12) empfängt Schwäbisch Hall (7 Punkte, Platz 8). Beide Teams stehen im Mittelfeld und können mit einem Sieg wichtige Plätze gutmachen.

