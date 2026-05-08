Spitzenspiel am Bornweg – letzte Chance für Willingen?

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Der 30. Spieltag der Verbandsliga Nord hat aus nordhessischer Sicht zwei große Ebenen: oben das Spitzenspiel zwischen SG Bad Soden und KSV Hessen Kassel II, dahinter direkte Duelle im engen Verfolgerfeld und im Abstiegskampf. Die Junglöwen gehen mit zwei Punkten Vorsprung in das Gipfeltreffen, während FSV Dörnberg, FSV Wolfhagen, TSV Wabern und Lichtenauer FV weiter um die beste Platzierung hinter der Spitze kämpfen. Unten braucht vor allem SC Willingen dringend Punkte, SG Calden/Meimbressen kann sich in Hofbieber eine deutlich bessere Ausgangslage verschaffen.

Der Lichtenauer FV bekommt es am Samstag mit dem FSV Dörnberg zu tun – und damit mit einem Gegner, der sich trotz der jüngsten Schwankungen weiter in der Spitzengruppe hält. Dörnberg steht bei 49 Punkten, Lichtenau bei 44, entsprechend kann der LFV mit einem Heimsieg noch einmal näher heranrücken. Für die Habichtswälder ist es zugleich die Gelegenheit, den vierten Platz zu verteidigen und nach dem 3:2 gegen Wabern den nächsten direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten.

Alles oder nichts?

Morgen, 15:00 Uhr SG Bad Soden SG Bad Soden KSV Hessen Kassel KSV Hessen II 15:00 PUSH

Alles ist angerichtet für das Topspiel zwischen Bad Soden und KSV Hessen Kassel II. Die Junglöwen reisen als Tabellenführer an, liegen aber nur zwei Punkte vor dem Verfolger aus dem Main-Kinzig-Kreis; mit einem Auswärtssieg könnten sie den Abstand auf fünf Zähler ausbauen, bei einer Niederlage würde Bad Soden vorbeiziehen. Das Hinspiel gewann Kassel II mit 3:2. Upländer unter Druck

Morgen, 15:00 Uhr TSV Wabern TSV Wabern SC Willingen SC Willingen 15:00 PUSH

Der TSV Wabern empfängt den SC Willingen – auf dem Papier ein Duell mit klarer Rollenverteilung, sportlich aber mit viel Fallhöhe. Wabern will nach der Niederlage in Dörnberg wieder zurück in die Spur und seine starke Rückrunde nicht verwässern, Willingen dagegen steht nach sieben Niederlagen in Serie mit dem Rücken zur Wand. Am Reiherwald braucht der SC einen nahezu perfekten Auftritt, um beim Tabellen­sechsten etwas mitzunehmen.

Unbequemer Gastgeber

Klei/Hun/Doh reist zu einem Gegner, der sich in den vergangenen Wochen spürbar stabilisiert hat. Britannia Eichenzell hat sich mit starken Ergebnissen aus dem direkten Kellerdruck befreit und steht inzwischen bei 37 Punkten, während Klei/Hun/Doh mit 43 Zählern noch immer im oberen Mittelfeld mitmischt. Für die Gäste wird entscheidend sein, nach dem jüngsten 0:3 in Lichtenau wieder defensiv geschlossener aufzutreten und die eigenen Umschaltmomente besser zu nutzen.

Bloß nicht unterschätzen

Für Calden/Meimbressen ist das Auswärtsspiel beim SV Hofbieber eine große Chance, den Abstand nach unten auszubauen. Nach der 1:5-Niederlage gegen Eichenzell fordert die Lage eine Reaktion, zumal der OSC Vellmar an diesem Wochenende spielfrei ist und Calden mit einem Sieg tabellarisch vorlegen könnte. Trotzdem ist Vorsicht geboten: Hofbieber gewann unter der Woche 3:0 gegen Johannesberg, und schon im Hinspiel musste Calden beim 2:1 arbeiten, ehe Louis Siebert mit einem Doppelpack den Unterschied machte.

Schwere Auswärtshürde