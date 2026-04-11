Spitzenspiel am Alten Moor: Verfolger fordert ungeschlagenen Primus

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Zweiter gegen Erster: Während Jesteburg auf mannschaftliche Geschlossenheit setzt, reist TiMoNo mit großem Selbstvertrauen und klaren Titelambitionen an.

Am Sonntag richtet sich der Blick in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West auf das Alte Moor: Der zweitplatzierte FC Jesteburg-Bendestorf empfängt mit dem SV TiMoNo den bislang ungeschlagenen Tabellenführer – ein echtes Spitzenspiel.

Die Ausgangslage ist klar: TiMoNo führt die Tabelle souverän an und stellt mit nur fünf Gegentoren die beste Defensive der Liga. Doch auch Jesteburg reist mit Selbstvertrauen an, nicht zuletzt aufgrund der eigenen Heimstärke. Trainer Marcel Hagemann weiß allerdings um die Qualität des Gegners: „Mit TiMoNo erwarten wir am Sonntag den ungeschlagenen Tabellenführer am Alten Moor. Die Gäste spielen bisher eine sehr starke Saison, lassen wenig Gegentore zu und sind dann auch noch offensiv stark.“

Bereits das Hinspiel habe gezeigt, wie schwer die Aufgabe wird. „Sie besitzen nicht nur viel individuelle Qualität, sondern haben auch einen klaren Spielplan“, so Hagemann. Entsprechend sieht er vor allem gegen den Ball die Schlüsselrolle: „Für uns wird es darauf ankommen, gegen den Ball viel Laufarbeit zu leisten und die Spielverlagerungen und Schnittstellenpässe zu unterbinden. Es wird nur über das Kollektiv gehen.“

Gleichzeitig fordert der Trainer mehr Mut im eigenen Spiel: „Darüber hinaus brauchen wir Selbstvertrauen im eigenen Ballbesitz, um eigene Torchancen zu kreieren. Das Potenzial ist vorhanden, wir müssen es nur auf den Platz bekommen.“ Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung soll so auch die eigene Serie gewahrt bleiben: „Dann kann auch unsere ungeschlagene Heim-Serie bestehen bleiben.“

Beim Tabellenführer hingegen sind die Ambitionen unmissverständlich. Co-Trainer Otmar Jetses blickt selbstbewusst auf die Partie: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit der Meisterschaft in der Tasche wieder nach Hause fahren.“

Die Grundlage für diesen Optimismus sieht er in der aktuellen Verfassung der Mannschaft: „Die Trainingsleistungen sind hervorragend zur Zeit. Dazu eine top Einstellung, eine gewisse Überzeugung, dass wir als Team vieles richtig machen.“

Mit Blick auf das große Ziel ergänzt er: „Gepaart mit der Gier, diesen Titel unbedingt frühzeitig zu erringen, wird es definitiv klappen.“

So treffen am Wochenende zwei Teams aufeinander, die beide mit klaren Vorstellungen in die Partie gehen: Hier der Herausforderer, der auf mannschaftliche Geschlossenheit und Heimstärke setzt – dort der souveräne Spitzenreiter, der den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen will.