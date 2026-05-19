 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Spitzensextett unter Strom – unten wird die Luft dünner

26.Spieltag der BZL-Staffel 3 in der Nachschau

von far · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Archiv Tribüne Friedrichshagener SV
Archiv Tribüne Friedrichshagener SV – Foto: Martin Pursche

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BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 bleibt spannend an der Spitze: Friedrichshagen und Dersim II halten die beiden Aufstiegsplätze zur Landesliga, dicht gefolgt von Adler Berlin und Weißenseer FC. Im Tabellenkeller geraten Einheit Pankow und TuS Makkabi II weiter unter Druck. Brandenburg 03 steigt ab. Die Spitzenteams überzeugen mit klaren Siegen, während Staaken mit neun Treffern das höchste Ergebnis des Wochenendes liefert

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Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
6
0
Abpfiff

BSV Victoria Friedrichshain feiert einen klaren Heimsieg gegen TuS Makkabi II. Mohammed Qasmi bringt Victoria früh auf Kurs, Dennis Krüger und Finn Paschke erhöhen noch vor der Pause deutlich. Nach dem Seitenwechsel trifft Luca Klinger, ehe Paschke seinen zweiten Treffer erzielt. In der Schlussphase sorgt Baran Degirmencioglu für den 6:0-Endstand.

So., 17.05.2026, 10:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
9
1
Abpfiff

SC Staaken 1919 II schießt VfB Einheit zu Pankow regelrecht auseinander. Jesucristo Esthil Kote Lopez eröffnet früh den Torreigen, danach treffen Erhan Bahceci und mehrfach Sheikh Musa Resho. Noch vor der Pause baut Malte Guske die Führung weiter aus. Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Staaken dominant, ehe Maximilian Frenz wenigstens den Ehrentreffer für Pankow erzielt. Kurz vor Schluss setzt Emre Yasar den Schlusspunkt zum 9:1.

So., 17.05.2026, 12:00 Uhr
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
0
1
Abpfiff

SC Schwarz-Weiß Spandau gewinnt knapp bei BSC Rehberge. In einer lange umkämpften Partie sorgt Luke Möllers Mitte der zweiten Halbzeit für das entscheidende Tor des Tages.

So., 17.05.2026, 12:45 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
2
0
Abpfiff

BSV Dersim II erledigt die Pflichtaufgabe gegen FC Brandenburg 03. Kurz vor der Pause bringt Baran Akis die Gastgeber in Führung. Brandenburg hält lange dagegen, ehe Baran Akcali spät den zweiten Treffer nachlegt und den Sieg absichert.

So., 17.05.2026, 13:30 Uhr
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
5
1
Abpfiff

SV Adler Berlin feiert ein deutliches 5:1 gegen den 1. FC Novi Pazar und hält den Druck auf die Tabellenspitze hoch. Metin Gürbüz bringt Adler früh nach vorne, anschließend erhöht Kiyam Parlak. Nach dem Seitenwechsel verkürzt Michel Archange Aloys Evina für Novi, doch Julio Cesar Yugar Koelle stellt den alten Abstand wieder her. Parlak trifft erneut und in der Schlussphase schnürt Gürbüz seinen Doppelpack zum Endstand.

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
3
0
Abpfiff

Der Weißenseer FC bleibt oben dran und gewinnt souverän gegen Köpenicker FC II. Kurz vor der Pause trifft Lio Thieme zur Führung und legt praktisch mit dem Halbzeitpfiff direkt nach. In der zweiten Hälfte sorgt Enrico Gaertner für die Entscheidung zum klaren Heimsieg.

So., 17.05.2026, 14:15 Uhr
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
3
0
Abpfiff

VfB Concordia Britz setzt sich im direkten Verfolgerduell gegen SSC Teutonia 99 II durch. Benedikt Schmidtmann bringt Britz Mitte der ersten Hälfte in Führung, kurz darauf erhöht Maximilian Höhle. Teutonia versucht nach der Pause zurückzukommen, doch Kevin Langer macht mit dem dritten Treffer alles klar.

Di., 12.05.2026, 19:30 Uhr
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
5
2
Abpfiff

Der Spitzenreiter setzt im vorgezogenen Spiel ein deutliches Ausrufezeichen und baut seine Tabellenführung zunächst aus. Friedrichshagen startet druckvoll und geht früh durch Finn Hujer in Führung. Meteor antwortet zwar zwischenzeitlich durch Cenk Atabas, doch Lennart Werner und erneut Hujer sorgen bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Friedrichshagen die spielbestimmende Mannschaft. Shabir Mohammadi erhöht im zweiten Durchgang, ehe Atabas noch einmal für Meteor verkürzt. In der Schlussphase macht Lennart Werner mit seinem zweiten Treffer endgültig alles klar. Meteor bleibt trotz kämpferischer Leistung tief im Tabellenkeller.

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