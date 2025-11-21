Spitzenschiedsrichter Tim-Marvin Meyer wird sportlicher Leiter

Seit 2012 ist er im Bereich des SHFV als Schiedsrichter aktiv und hat dabei bereits 434 Spiele geleitet. In der höchsten Spielklasse des Landes, in der Flens-Oberliga, pfeift er bereits in der vierten Saison und hat in 34 Spielen bisher noch keine glatte rote Karte gezeigt. Ambitionen, als Schiedsrichter womöglich auch in der Regionalliga Spiele leiten zu dürfen, hat Meyer aktuell nicht.

„Persönlich bin ich damit zufrieden und dankbar, dahin gekommen zu sein. Die Oberliga macht Spaß und man kennt sich, das ist es, was Fußball ausmacht für mich. Man kennt und schätzt sich.“ Als Vertriebs- und Kommunikationstrainer bei einer großen Krankenkasse steht für den Tensfelder der zielgerichtete und positive Umgang mit Menschen quasi auf der Tagesordnung — eine Eigenschaft, die ihm sicherlich in seiner neuen Funktion von großem Nutzen sein wird.

Hallo Tim-Marvin, erzähl uns doch einmal bitte, wie es dazu gekommen ist, dass du neben der Schiedsrichterei jetzt als sportlicher Leiter beim Landesligisten TuS Hartenholm einsteigst?

Die Kontaktaufnahme erfolgte seitens des TuS Hartenholm nach dem Trainerwechsel von Martin Genz auf Jörg Zenker. Da ist der damalige sportliche Leiter auch zurückgetreten. Somit war die Stelle vakant und der TuS Hartenholm hat mich aktiv angesprochen. Der TuS und ich pflegen schon länger — seit meiner aktiven Zeit als Schiedsrichter, aber auch als Spieler damals — ein sehr gutes Verhältnis, und wir wissen gegenseitig, was wir voneinander haben. Ich schätze beim TuS die gewachsenen und sehr soliden Strukturen. Die Sympathie war auf beiden Seiten vorhanden. Wir hatten sehr gute Gespräche, die nicht von Traumtänzerei geprägt waren. Ich freue mich, die neue Aufgabe anzunehmen. Sie reizt mich einfach sehr.

Also war das keine spontane Entscheidung, beim TuS anzuheuern, und welche Ziele hast du dir als Erstes gesteckt?

Das war keine spontane Entscheidung. Es war eine bewusste Entscheidung, die ich aber nach den ersten zwei, drei Gesprächen sehr schnell getroffen habe. Ich weiß auch, dass wir vom Staff-Team einiges zu tun haben. Die Mannschaft hat absolut die Qualität, in der Landesliga mitzuhalten, war aber leider in der Vergangenheit etwas vom Verletzungspech geprägt. Das ist ein To-do für uns: dieses Verletzungspech zu minimieren und den Kader in der Qualität und Quantität ein bisschen aufzustocken. Seit vier Wochen haben wir mit Jörg Zenker einen neuen Trainer. Mit ihm werde ich mich intensiv über die Kaderqualität austauschen und dann schauen, wie wir uns am besten schon zum Winter punktuell verstärken können. Da sind schon die ersten Gespräche gelaufen und wir freuen uns, schon bald die ersten Abschlüsse verkünden zu können.

Wirst du weiterhin und im gleichen Umfang als Schiedsrichter aktiv sein?

Das kann ich absolut bejahen. Das war auch meine Priorität, bevor wir in die Gespräche reingegangen sind: dass ich meine Schiedsrichterkarriere genauso fortführe, wie ich sie jetzt fortführe. Das ist meine große Leidenschaft, meine Passion — das wird darunter nicht leiden. Natürlich werde ich wie gehabt die Segeberger Vereine nicht pfeifen. Ich freue mich auf Spiele in der Ober-, Landes- und Verbandsliga. Die Schiedsrichterei wird meine Priorität haben, und das ist auch so mit den Verantwortlichen beim TuS Hartenholm abgestimmt.