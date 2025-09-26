Spitzenrennen der Landesliga Südost: Neun Teams trennen nur sechs Punkte

In der Landesliga Südost steigt eine Mannschaft direkt in die Bayernliga auf. Eine darf in die Relegation. Früh in der Saison ergibt sich ein Spitzenfeld.

München – In der Landesliga Südost geht es oben äußerst eng zu. Lediglich sechs Zähler trennen die ersten neun Mannschaften in der Tabelle. Wie läuft es bei den Landesliga-Spitzenteams, und welche Duelle stehen an? Ein erster Überblick nach dem zwölften Spieltag.

Von der Tabellenspitze grüßt die Zweitvertretung der SpVgg Unterhaching mit 27 Punkten. Die Vorstädter sind mit Abstand die beste Offensive der Liga. Von zwölf Partien verloren die Hachinger erst eine und haben drei Punkte Vorsprung auf ihren ersten Verfolger. Obwohl es sportlich gut läuft, gab es in Unterhaching schon Wechsel auf der Trainerbank. Andreas Haidl musste laut Merkur nach Differenzen im Trainerteam seine Koffer packen. Nach verschiedenen Interims-Lösungen steht nun Robert Rakaric an der Seitenlinie in Unterhaching. Trotz des Trainerwechsels sind die Vorstädter der große Favorit auf den Aufstieg.

Platz 2: TSV 1860 Rosenheim – 24 Punkte (Tordifferenz +16)

Erster Verfolger ist der TSV 1860 Rosenheim. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Schallenberg bringt es bisher auf 24 Punkte. Mit lediglich 14 Gegentoren bilden die Rosenheimer gemeinsam mit dem TSV 1880 Wasserburg die beste Defensive der Liga. Das absolute Highlight der Saison war bisher der 9:0-Auswärtssieg beim Schlusslicht SVN München. Im Aufstiegsrennen gab es für den TSV kürzlich allerdings einen Dämpfer: Gegen den 14. der Tabelle, den SB Chiemgau Traunstein, setzte es eine deutliche 4:0-Niederlage.

Die nächsten Gegner: Dornach (H), Karlsfeld (A), Unterföhring (H), Freilassing (A)

Platz 3: TSV 1880 Wasserburg – 24 Punkte (Tordifferenz +11)

Auf dem dritten Platz folgt der TSV 1880 Wasserburg mit 24 Punkten. Gemeinsam mit Rosenheim stellen die Wasserburger die beste Abwehr der Liga (14 Gegentore). Der Mannschaft von Trainer Florian Heller gelang ein bockstarker Saisonstart. Die ersten vier Spiele der Saison gewann der TSV. Der höchste Saisonsieg war dabei der 5:0-Heimsieg gegen den ESV Freilassing.

Die nächsten Gegner: Murnau (A), Kastl (H), SVN München (A), Schwabing (H)

Platz 4: TSV Grünwald – 24 Punkte (Tordifferenz +8)

Mit ebenfalls 24 Punkten steht der TSV Grünwald auf dem vierten Rang. Der Bayernliga-Absteiger gehörte vor der Saison zum engeren Favoritenkreis auf den Aufstieg. Bisher zeigte sich die Mannschaft vom Trainerteam Florian De Prato und Sebastian Koch äußerst treffsicher. In jeder Partie trafen die Grünwalder bisher mindestens einmal. Zuletzt gab es einen 3:2-Auswärtserfolg gegen den ESV Freilassing.

Die nächsten Gegner: Hallbergmoos-Goldach (A), Aubing (H), Unterhaching II (A), Wacker München (H)

Platz 5: TSV Murnau – 23 Punkte (Tordifferenz +8)

Auf dem fünften Platz liegt der TSV Murnau. Nach zwölf Spielen haben die Drachen 23 Punkte auf dem Konto. Nach einem starken vierten Platz in der letzten Spielzeit, ist auch dieses Jahr wieder mit dem letztjährigen Aufsteiger zu rechnen. Murnau ist für seine gute Jugendarbeit bekannt. Viele Talente aus dem eigenen Nachwuchs kriegen in der ersten Mannschaft ihre Chance. Beim letzten Saisonspiel gegen den Kirchheimer SC, lag der Altersschnitt der Murnauer Mannschaft bei gerade einmal 21 Jahren.

Die nächsten Gegner: Wasserburg (H), Chiemgau Traunstein (A), Dornach (H), Karlsfeld (A)

Platz 6: VfB Hallbergmoos-Goldach – 22 Punkte (Tordifferenz +8)

Nach sieben Siegen aus zwölf Spielen liegt der VfB Hallbergmoos-Goldach auf dem sechsten Rang. Mit 22 Punkten liegt der VfB damit lediglich fünf Zähler hinter Ligaprimus Unterhaching II. Höhepunkt der Saison war bisher der 5:0-Auswärtssieg beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Geht es nach dem sechsten Platz in der letzten Saison für die Mannschaft von Trainer Andreas Giglberger noch höher hinaus?

Die nächsten Gegner: Grünwald (H), Schwabing (A), Aubing (H), Kirchheim (H)

Platz 7: FC Schwabing – 22 Punkte (Tordifferenz +4)

Ebenfalls 22 Punkte erreichte bisher der FC Schwabing. In Erinnerung geblieben sind dabei vor allem der spektakuläre 4:3-Heimsieg gegen den FC Wacker München, sowie das Last-Minute-Traumtor durch Kapitän Konstantin Steinmaßl beim 2:2-Unentschieden gegen den ESV Freilassing. Dem Abstiegskampf hält sich die Mannschaft von Trainer Steven Zepada anders als in der letzten Saison frühzeitig fern (Vorsprung bereits zwölf Zähler).

Die nächsten Gegner: SVN München (A), Hallbergmoos-Goldach (H), Kirchheim (H), Wasserburg (A)

Platz 8: SV Aubing – 21 Punkte (Tordifferenz +10)

Etwas überraschend gehört auch der SV Aubing zu der Spitzengruppe in der Landesliga Südost. Der Aufsteiger erwischte einen starken Saisonstart und blieb die ersten sechs Spiele ungeschlagen. Nach 12 Partien hat die Mannschaft von Trainer Patrick Ghigani 21 Punkte auf dem Konto. Überzeugend tritt bisher der erst 18-jährige Faris Hero auf.

Die nächsten Gegner: Freilassing (H), Grünwald (A), Hallbergmoos-Goldach (A), Unterhaching II (H)