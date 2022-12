Spitzenreiter zur Winterpause - der Trend bei der SpVgg Unterhaching geht Richtung Aufstieg Eine Einordnung

Zur Winterpause steht die SpVgg Unterhaching mit drei Punkten vor den Würzburger Kickers an der Tabellenspitze. Vor allem in der Defensive läuft es.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching hat aus sportlicher Sicht bisher vieles richtig gemacht. Ein Überblick zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren beim Regionalliga-Spitzenreiter sowie ein Ausblick auf die Restrunde, in der sich Haching gegenüber Verfolger Würzburg durchsetzen muss. Nach 23 Spieltagen der Regionalliga Bayern belegt die SpVgg Unterhaching den ersten Platz (57 Punkte) vor Verfolger Würzburg (54). Bis zum Start der Restrunde am 24. Februar 2023 überwintern die Hachinger mit nur zwei Niederlagen als Spitzenreiter. Dieser Erfolg hat Gründe. Unterschiedliche Faktoren haben dabei eine Rolle gespielt. Ein Blick auf einige entscheidende Bereiche sowie eine Prognose für die verbleibenden 15 Partien im neuen Kalenderjahr.

Der Kader

Die Kaderzusammenstellung ist im Vergleich zum Vorjahr wesentlich besser gelungen. Haching hat eine gesunde Mischung aus vielen erfahrenen Spielern und aufstrebenden Talenten wie der 17-jährige Maurice Krattenmacher, der zuletzt zum Stammspieler avancierte. Bei den Sommer-Transfers sind teure Fehlgriffe wie im Jahr zuvor nach dem Drittliga-Abstieg ausgeblieben. Einige externe Neuzugänge wie Sebastian Maier, Mathias Fetsch und Maximilian Welzmüller haben die Mannschaft noch einmal verstärkt. Und einige vereinseigene Talente rund um Senkrechtstarter Krattenmacher haben sich gut entwickelt.

Die Offensive

Mit 52 Toren kann sich die zweitbeste Offensive der Liga sehen lassen. Die beiden TopTorjäger Patrick Hobsch (13 Treffer) und Fetsch (9) haben in einigen Spielen den Unterschied ausgemacht. Krattenmacher wurde immer torgefährlicher und Neuzugang Maier glänzte vor seiner Verletzung zudem mit Vorlagen und direkten Freistößen. Allerdings kostete Chancenwucher gelegentlich unnötige Punktverluste. Verfolger Würzburg (71 Tore) ist in der Offensive besser aufgestellt als die SpVgg.

Die Defensive

Die Abwehr ist mit 21 Gegentoren das Beste, was die Liga in der laufenden Saison zu bieten hat. Angefangen vom zweikampfstarken Manuel Stiefler im defensiven Mittelfeld über die Verteidigung um die Routiniers David Pisot und Markus Schwabl bis hin zu Stammtorwart René Vollath: Sie waren Garanten für eine hohe Stabilität. Die Bilanz mit zehn Spielen ohne Gegentor spricht eine eindeutige Sprache. Der Trainer Sandro Wagner hat sich in seinem zweiten Jahr als Trainer analog zur Mannschaft weiterentwickelt. Im Vergleich zur ersten Saison nach dem Drittliga-Abstieg hat Wagner einen stärkeren Kader zur Verfügung, der seine taktischen Vorgaben immer besser umsetzt. Größere Fehler wie vereinzelt noch in der Vorsaison bei Wagner zu beobachten, sind nicht mehr zu sehen. Vor allem in der Phase mit zwischenzeitlich zwölf Verletzten reagierte der ExBayern-Stürmer gut.

Die Taktik