Spitzenreiter zum Fallen gebracht

Gleich neun Spieler standen Trainer Jürgen Walther nicht zur Verfügung und mit Hannes Kühnel nahm nur ein angeschlagener Spieler aus dem Kader der „Ersten“ auf der Bank platz. So mussten Spieler der „Zweiten“ die Verbandsligamannschaft unterstützen, was sie sehr erfolgreich taten.
BERICHT von Adi Volbert // SV BW' 90 Neustadt/Orla
Blau-Weiß´90 kam besser aus der Kabine. Bernhard grimm kommt schnell über die rechte Seite, seine Eingabe findet den gerade eingewechselten Fabien Seidel, dessen Schuss knapp am rechten Pfosten vorbeistreicht (49.). Im Gegenzug haben die Eichsfelder die Möglichkeit, aber Sauerbier triff aus dem Gewühl heraus knapp über den Querbalken (50.). Blau Weiß´90 erhöht in der 2. Hälfte den Druck auf die Gäste und wollte unbedingt den Heimdreier erkämpfen und drängte auf einen weiteren Treffer. Bernhard Grimm scheitert zunächst ebenso (52.), wie der von Robin Lee Engler in Szene gesetzte Felix Künzel (57.). Eichsfeld war zumeist mit schnellen Gegenstößen gefährlich. Fischer schickt Jakobi, aber der scheitert am glänzend reagierenden Maximilian Paul (59.). Die Hausherren machen es kurz darauf besser. Josia Walther schickt Felix Künzel, der seinen Gegenspieler narrt und allein vor Keeper Wistuba auftaucht, der den Lupfer nicht abwehren kann und Blau-Weiß´90 erneut in Führung bringt (2:1, 62.). Eichsfeld stemmt sich gegen die drohende erste Niederlage der Saison, konnte die am Ende aber nicht verhindern. Beinahe wäre der Ausgleich gefallen, aber der Querbalken stand in Wege und der Nachschuß wird mit vereinten Kräften geklärt (75.). Die Schlussphase hat es dann noch einmal in sich. Erst hat der eingewechselten Ben Brossman mit seinem fulminanten Schuss die Möglichkeit, wo Wistuba sich ganz lang machen muss (88.) und dann versucht Stephan Wunderlich einen Heber, den aber der Eichsfelder Torhüter erahnt (90.).So blieb den Gästen nur noch die Nachspielzeit in der die Orlastädter mit Leidenschaft die knappe Führung verteidigen. Zimmermann hat noch die letzte Möglichkeit der Partie, aber sein Kopfballversuch geht über den Querbalken (90+4). Nach Abpfiff lagen sich die Orlastädter freudig in den Armen und haben mit einer tollen mannschaftlichen und kämpferischen Leistung sich den Sieg auch verdient. In 2 Wochen geht es dann im Ostthüringenduell zur Wismut nach Gera.
Frank Montag (Co-Trainer FC Eichsfeld), der den erkrankten Trainer an der Linie vertrat: „Neustadt war ein aufopferungsvoll kämpfender Gegner, das muss man ehrlicherweise anerkennen. Wir sind personell derzeit auch arg geschüttelt, was keine Ausrede sein soll. Am Ende hätten wir auch einen Punkt mitnehmen können, einmal allein auf den Torhüter zugelaufen und dann an die Latte, aber Neustadt hat das hier heute mit Leidenschaft verteidigt, daß muss man hier fairerweise auch sagen. Ich denke ein Unentschieden wäre ok gewesen, so nach den Spielanteilen waren wir auch nicht die klar bessere Truppe, die hätte gewinnen können. Am Ende hat die Leidenschaft gewonnen. Wir waren zu fahrig, zu viele Fehlpässe, zu viele eigene Fehler gemacht und deshalb haben es auch nicht geschafft hier etwas mitzunehmen.“
Jürgen Walther (Trainer BW Neustadt/Orla): „Mannschaftlich ist das heute hier ganz kurios. Du hast 10 Ausfälle, bzw Verletzte und trittst hier wieder als Mannschaft auf. Eine tolle Leistung und auch toll, dass du jetzt zwei Wochen Pause hast und das mit breiter Brust, ohne Kopfkino bei einem Misserfolg. So ist es mannschaftlich toll, wie wir hier alles reingeworfen haben und bis zum Ende gekämpft haben. Danke an die Spieler der Zweiten, die hier reinkommen und sofort funktionieren.“