Spitzenreiter zum Fallen gebracht

In der Anfangsphase beäugten sich beide Mannschaften. Blau-Weiß'90 wollte mehr Ballbesitz und die Gäste aus dem Eichsfeld, die mit einer sehr jungen Mannschaft anreisten, machten die Räume eng. Eichsfeld versuchte es nach dem Neustädter Ballverlust im Mittelfeld, mit dem Schlenzer von Wiesner, aber der ging am Tor vorbei (10.). Robin Lee Engler, im Zusammenspiel mit Peter Wittwer hat dann die Möglichkeit zur Führung, aber sein Versuch streich knapp am langen Pfosten vorbei (14.). Torchancen blieben aber Mangelware. Die Hauptaktionen fanden zumeist in der ungefährlichen Zone statt. Der einsetzende Regenschauer tat sein Übriges mit der Standfestigkeit der Spieler und der Zufall nahm eine größere Rolle ein. Die Hausherren schienen mit den Wetterbedingungen besser zurecht zu kommen. Luca Schumann kommt schnell über die linke Seite, seinen scharfen Schuss kann Torhüter Wistuba nur zur Seite abwehren, wo Felix Künzel goldrichtig steht und zur Neustädter Führung einnetzt (1:0, 33.). Bernhard Grimm hat die nächste Riesenmöglichkeit, als er seinen Gegenspieler überläuft, abschließt und Keeper Wistuba den Ball gerade noch zur Ecke abwehren kann, dabei war der mitgelaufene Josia Walther gut positioniert (44.). Mit der letzten Möglichkeit vor dem Pausenpfiff kommt dann Eichsfeld vor das Neustädter Tor. Erst pariert Maximilian Paul den Freistoß aus zentraler Position, den Nachschuss aus spitzen Winkel wehrt er zur Ecke ab. Die Ecke wird zunächst abgewehrt , aber der Ball kommt zurück und Maximilian Paul kann nicht weit genug abwehren und der Ball springt von der Hüfte Theo Mohorn`s ins Neustädter Gehäuse. Mit dem überraschenden Ausgleich in der Nachspielzeit ging es dann in die Kabinen zum trocken legen.

Blau-Weiß´90 kam besser aus der Kabine. Bernhard grimm kommt schnell über die rechte Seite, seine Eingabe findet den gerade eingewechselten Fabien Seidel, dessen Schuss knapp am rechten Pfosten vorbeistreicht (49.). Im Gegenzug haben die Eichsfelder die Möglichkeit, aber Sauerbier triff aus dem Gewühl heraus knapp über den Querbalken (50.). Blau Weiß´90 erhöht in der 2. Hälfte den Druck auf die Gäste und wollte unbedingt den Heimdreier erkämpfen und drängte auf einen weiteren Treffer. Bernhard Grimm scheitert zunächst ebenso (52.), wie der von Robin Lee Engler in Szene gesetzte Felix Künzel (57.). Eichsfeld war zumeist mit schnellen Gegenstößen gefährlich. Fischer schickt Jakobi, aber der scheitert am glänzend reagierenden Maximilian Paul (59.). Die Hausherren machen es kurz darauf besser. Josia Walther schickt Felix Künzel, der seinen Gegenspieler narrt und allein vor Keeper Wistuba auftaucht, der den Lupfer nicht abwehren kann und Blau-Weiß´90 erneut in Führung bringt (2:1, 62.). Eichsfeld stemmt sich gegen die drohende erste Niederlage der Saison, konnte die am Ende aber nicht verhindern. Beinahe wäre der Ausgleich gefallen, aber der Querbalken stand in Wege und der Nachschuß wird mit vereinten Kräften geklärt (75.). Die Schlussphase hat es dann noch einmal in sich. Erst hat der eingewechselten Ben Brossman mit seinem fulminanten Schuss die Möglichkeit, wo Wistuba sich ganz lang machen muss (88.) und dann versucht Stephan Wunderlich einen Heber, den aber der Eichsfelder Torhüter erahnt (90.).So blieb den Gästen nur noch die Nachspielzeit in der die Orlastädter mit Leidenschaft die knappe Führung verteidigen. Zimmermann hat noch die letzte Möglichkeit der Partie, aber sein Kopfballversuch geht über den Querbalken (90+4). Nach Abpfiff lagen sich die Orlastädter freudig in den Armen und haben mit einer tollen mannschaftlichen und kämpferischen Leistung sich den Sieg auch verdient. In 2 Wochen geht es dann im Ostthüringenduell zur Wismut nach Gera.