Spitzenreiter zu stark für Tiefenbach

Bei bestem Fussballwetter empfing der TSV Tiefenbach die DJK Ast zum Nachbarderby. Die Vorzeichen waren dabei klar, die Gäste waren der klare Favorit und wollten auf dem Weg zum Meistertitel natürlich im Derby nicht stolpern. Von Beginn an waren die Aster deutlich überlegen und hatten Chancen im Minutentakt. TW Fernandes musste mehrfach klarste Chancen des Tabellenführers entschärfen um bereits in der Anfangsphase ein Debakel zu verhindern. In der der 32. Min. jedoch war auch er machtlos und Alschinger markierte das längst fällige 0-1. Mit diesem schmeichelhaften Ergebnis retteten sich die Grünweißen in die Halbzeitpause. Nach der Pause dann ein verändertes Spiel, denn Tiefenbach spielte nun offensiver und die Gäste liessen sich tief fallen und warteten auf den einen spieltentscheidenden Konter. Die Gastgeber kontrollierten nun zwar die Partie aber richtig klare Torchancen konnten sie sich nicht erspielen. In der 75. Min. forderten die Hausherren vergeblich einen Foulelfmeter, doch das Spiel lief weiter und Ast konterte blitzsauber und wieder war es Alschinger der den Treffer erzielte. Mit viel Herz und Leidenschaft warf der TSV zwar nun alles nach vorne aber erneut schlugen die Gäste eiskalt zu und Krauss machte mit dem 0-3 den Deckel endgültig drauf. In der 91. Min. kamen die wackeren Tiefenbacher zumindest noch zum Ehrentreffer durch Domenico Gargano aber am absolut verdientem Sieg des Spitzenreiters änderte sich nichts mehr. Für Tiefenbach geht es nun darum die noch nötigen Punkte zu sammeln, denn der Vorsprung auf einen Relegationsplatz beträgt nur mehr 6 Punkte und am Sonntag geht es wohl zum richtungsweisenden Spiel nach Johannesbrunn. Aber Vorsicht : Johannesbrunn ist vom klaren Abstiegskandidaten zu einer der stärksten Mannschaften der letzten Wochen geworden und holt Punkt um Punkt auf. Nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und hochkonzentrierten 90 Minuten kann man hier Zählbares mitnehmen. Die Grünweißen sollten sich bewusst sein, dass der Klassenerhalt noch lange nicht perfekt ist.