Spitzenreiter zu Gast in Braunschweig Eintracht U23 empfängt 1. FC Germania Egestorf-Langreder – Herausforderung gegen Tabellenzweiten von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Am 23. Spieltag der Oberliga Niedersachsen empfängt Eintracht Braunschweig II den 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Die Gastgeber wollen gegen den zweitplatzierten Spitzenreiter punkten und Abstand zum Tabellenkeller halten.

Ausgangslage vor dem 23. Spieltag Eintracht Braunschweig II (11., 25 Punkte) empfängt am 23. Spieltag der Oberliga Niedersachsen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder (2., 38 Punkte). Während die Braunschweiger U23 zuletzt beim SV Meppen II (8., 30 Punkte) ein 1:1-Unentschieden erzielte und damit einen Punkt im Abstiegskampf sicherte, verlor Germania Egestorf-Langreder gegen den Tabellenführer Heeslinger SC (1., 41 Punkte) mit 3:1. Die Tabelle zeigt den deutlichen Abstand der beiden Teams: Egestorf-Langreder ist nach 20 Spielen Zweiter und kämpft noch um die Spitze, Braunschweig liegt fünf Punkte vor dem direkten Abstiegsrang.

Hinspiel als Warnung Das Hinspiel hatte Germania Egestorf-Langreder klar für sich entschieden. Beim 2:0-Auswärtserfolg erzielte Lübke (32., Handelfmeter) das 1:0, Ofori (34.) erhöhte auf 2:0. Eine rote Karte für Sever (31.) nach einem Handspiel auf der Linie leitete die Entscheidung früh ein. Das Ergebnis unterstreicht die Stärke der Gäste und die Herausforderungen, vor denen die Braunschweiger U23 steht. Braunschweig will an Meppen-Ergebnis anknüpfen Nach dem 1:1 beim SV Meppen II wollen die Gastgeber den Schwung nutzen. Die Punkte sind im Tabellenkeller von zentraler Bedeutung, und ein Heimsieg gegen ein Spitzenteam würde nicht nur den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern, sondern auch Selbstvertrauen für die letzten Saisonspiele geben.