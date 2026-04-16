 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Spitzenreiter zu Gast beim Aufsteiger

TSV Wetschen empfängt SV Atlas Delmenhorst – klare Rollen vor dem 26. Spieltag

von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Reinhard Rehkamp

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Oberliga Niedersachs.
SV Atlas Del
Wetschen

Nach dem überzeugenden Heimsieg gegen Meppen II wartet auf den TSV Wetschen die nächste Herausforderung. Mit dem SV Atlas Delmenhorst reist der Tabellenführer an, der seine Spitzenposition weiter festigen will.

Am 26. Spieltag der Oberliga Niedersachsen steht für den TSV Wetschen eine anspruchsvolle Heimaufgabe an. Mit dem SV Atlas Delmenhorst gastiert der aktuelle Tabellenführer beim Aufsteiger, der sich im Abstiegskampf weiterhin unter Zugzwang befindet.

Die Ausgangslage ist eindeutig verteilt: Wetschen belegt mit 21 Punkten Rang 14, während Delmenhorst mit 53 Punkten die Tabelle anführt und sich in stabiler Verfassung präsentiert.

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Wetschen
TSV WetschenWetschen
SV Atlas Delmenhorst
SV Atlas DelmenhorstSV Atlas Del
15:00live

Beide Mannschaften gehen mit positiven Ergebnissen aus den vergangenen Tagen in die Partie. Der TSV Wetschen sammelte in der englischen Woche vier Punkte – einem 2:2 beim Lüneburger SK Hansa folgte ein überzeugender 3:0-Erfolg gegen den SV Meppen II.

Der SV Atlas Delmenhorst präsentierte sich ebenfalls in starker Verfassung und untermauerte seine Tabellenführung mit zwei Siegen. Einem knappen 1:0 gegen den FC Verden 04 ließ das Team einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den TuS Bersenbrück folgen.

Erinnerungen an ein torreiches Hinspiel

Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften bot bereits ein spektakuläres Duell. Beim 3:3 in Delmenhorst wechselte die Führung mehrfach, ehe beide Teams die Punkte teilten. Die Partie verdeutlichte, dass Wetschen auch gegen Spitzenteams offensive Akzente setzen kann.

Für den TSV Wetschen wird es entscheidend sein, an die disziplinierte und geschlossene Leistung aus dem Meppen-Spiel anzuknüpfen. Gegen den offensivstarken Tabellenführer ist vor allem defensive Stabilität gefragt, kombiniert mit konsequenter Chancenverwertung.

Der SV Atlas Delmenhorst reist hingegen mit dem Anspruch an, seine Spitzenposition zu behaupten und auch auswärts seiner Favoritenrolle gerecht zu werden.

Trotz der klaren tabellarischen Unterschiede bietet die Partie für beide Mannschaften eine wichtige Standortbestimmung. Während Wetschen auf weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt hofft, will Delmenhorst den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen.