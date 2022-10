– Foto: Timo Babic

Spitzenreiter Wiesental erwartet Rheinhausen Spitzenspiel in Neuthard +++ spannendes Rennen in zweiter Tabellenhälfte

Spitzenreiter TSV Wiesental eröffnet den neunten Spieltag der Kreisliga bereits am Samstag mit dem Spiel gegen den TSV Rheinhausen. Tags darauf treffen sich der FV Neuthard und die FVgg Neudorf zum Verfolgerduell. In der unteren Tabellenhälfte ringen die Mannschaften in einem engen Rennen um Punkte.

Einen knappen Sieg holte sich der TSV Wiesental in Philippsburg. Tim Ronecker ordnete die Geschehnisse beim 2:1 folgendermaßen ein: „Es war ein schwieriges Spiel mit einem sehr hektischen Start. Unser Torhüter verletzte sich nach zwei Minuten am Kopf und musste ausgewechselt werden. Daraufhin war ein wenig Hektik in unserem Spiel, aber im Laufe der ersten Halbzeit konnten wir dann die Kontrolle übernehmen. In der zweiten Halbzeit müssen wir das zweite Tor nachlegen, dann wird es sicherlich gegen Ende nicht mehr so spannend.“

Den nächsten Gegner Rheinhausen nimmt Ronecker trotz des großen tabellarischen Unterschieds sehr ernst: „Wir freuen uns jetzt sehr auf das Duell gegen Rheinhausen. Es wird mit Sicherheit ein ähnlich schwieriges Spiel.“ Ohne seinen Trainer Andreas Schmidt verlor der TSV Rheinhausen im Nachholspiel gegen Odenheim. Schmidt übermittelte dennoch eine Zusammenfassung: „Ich war berufsbedingt leider nicht vor Ort, habe mir aber erzählen lassen, dass die Einstellung und das Engagement gut waren, wir aber entweder am guten Gästekeeper scheiterten oder im Moment einfach glücklos vor dem gegnerischen Tor waren.“

Nun wartet der Tabellenführer auf Rheinhausen. Die schwere Aufgabe geht der TSV-Coach unverdrossen an: „Alles Klagen hilft aber nicht, wir müssen schnellstens ein Wende in unserer Punkteausbeute hinbekommen. Vielleicht kommt ja gerade die Partie gegen den Tabellenführer zur rechten Zeit. Wir werden auf jeden Fall alles daransetzen, um in Wiesental zu punkten.“ PROGNOSE:

Der von Sieg zu Sieg eilende Tabellenführer aus Wiesental ist gegen Rheinhausen der klare Favorit.

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr TuS Mingolsheim Mingolsheim FC Odenheim Odenheim 15:00 PUSH

3:1 gewann der TuS Mingolsheim beim FC Weiher und fuhr damit einen weiteren Sieg ein. „Wir haben stark begonnen und hatten bereits nach fünf Minuten zwei hochkarätige Chancen, sodass es früh 2:0 stehen muss. In der 30. Minute war es dann endlich so weit und wir belohnten uns mit der verdienten Führung. Mit der Führung im Rücken wurde unser Spiel komischerweise lethargischer. Wir spielten viele lange Bälle, übten kein Druck mehr auf den Gegner aus und gingen wohl generell alle ein paar Schritte weniger, weshalb wir Glück hatten, dass Weiher bei einer Chance nur den Querbalken traf. So gingen wir nur mit 1:0 in die Halbzeitpause. Was uns in der ersten Halbzeit nicht gelingen sollte, klappte in der zweiten Halbzeit umso besser. Mit einer wunderschönen Kombination erhöhten wir nach gerade einmal drei Zeigerumdrehungen auf 2:0. Mit der Führung im Rücken spielten wir munter auf und ließen Ball und Gegner laufen. In der Folge hatten wir eine Vielzahl von sehr guten Möglichkeiten, um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben, jedoch konnten wir erst in der Schlussphase den Deckel draufmachen“, berichtete Moritz Neuburger von der Partie.

Auf dem Papier ist der TuS auch gegen Odenheim favorisiert. Neuburger mahnt aber eine seriöse Herangehensweise an: „Nun spielen wir gegen den Zwölften aus Odenheim und die Rollen sind, zumindest auf dem Papier, klar verteilt. Gerade in solchen Spielen hat der Underdog wenig zu verlieren, weshalb er vielleicht einen Tick lockerer aufspielen kann. Ich denke jedoch, dass sich unsere Qualität durchsetzen wird, wenn alle wie gewohnt Gas geben und ein bisschen effektiver vor dem Tor sind. Zusätzlich wollen wir alle Spiele im heimischen Stadion gewinnen, weshalb wir gegen Odenheim nachlegen werden.“ Im Nachholspiel am Rhein holte sich der FC Odenheim den zweiten Saisonsieg. „Uns war klar, dass es ein sehr intensives und eng umkämpftes Flutlichtspiel gegen den TSV Rheinhausen geben wird. Ich ziehe vor meiner gesamten Truppe den Hut, da wir in unserer aktuell nicht gerade einfachen Situation eine riesige Bereitschaft abgeliefert haben. Natürlich war das Spiel nicht schön anzuschauen, aber um das geht es nicht, wir benötigen dringend Punkte. Jeder hat alles gegeben und so haben wir das Spielglück letztendlich auf unsere Seite gezogen“, atmete Luca Hodecker erleichtert auf und sparte dabei nicht mit Lob für sein Team.

In dieser Weise muss der FCO weitermachen, um auch die favorisierten Mingolsheimer ärgern zu können. „Am kommenden Sonntag hängen die Trauben sehr hoch für uns in Mingolsheim. Ich habe bereits vor der Runde gesagt, dass der TuS für mich zu den Favoriten in der diesjährigen Saison zählt. Von außen betrachtet stimmt dort sehr Vieles im Verein. Das fängt bereits bei einer jahrelangen guten Jugendarbeit an, woraus mittlerweile der Herrenbereich profitiert und richtig gute Jungs aus den eigenen Reihen bekommt und entwickelt“, honoriert Hodecker die Entwicklung des Gegners. Dann fährt er folgendermaßen fort: „In den letzten Jahren haben wir gegen Mingolsheim nie gut ausgesehen und nahezu jedes Mal wirklich verdient verloren. Wir müssen vor allem von der Einsatzbereitschaft und Entschlossenheit an das Spiel vom Mittwoch anknüpfen.“ PROGNOSE:

Odenheim hat durch den jüngsten Sieg neuen Mut geschöpft. Doch der alleine trägt gegen starke und favorisierte Mingolsheimer nicht. Nur mit einer erneut engagierten Leistung hat der Außenseiter eine Chance auf eine Überraschung.

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr FV Neuthard Neuthard FVgg Neudorf Neudorf 15:00 PUSH

Einen weiteren Sieg holte der FV Neuthard in Odenheim. Auch wenn Christian Viola das Gegentor störte, freute sich der FVN-Coach letztlich über das 3:1: „Drei Punkte in der Fremde zu holen, ist immer ein schönes Gefühl. Wir waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, gingen auch recht schnell mit 2:0 in Führung und hätten bis zur Pause auch erhöhen können oder besser gesagt: Wir müssen, doch wir vergaben zu leichtfertig unsere Chancen vor dem Tor. In der zweiten Halbzeit haben wir dann nicht so richtig rein gefunden ins Spiel und durch einen Fehler den Anschlusstreffer zugelassen, was mich ziemlich ärgerte, weil es total aus dem Nichts kam und total unnötig war. In der 70. Minute erzielten wir das 3:1, was völlig verdient war.“

So empfängt man als Zweiter den Vierten aus Neudorf. Viola hofft, auch gegen die gute FVgg zu punkten: „Mit Neudorf erwartet uns ein schwerer Brocken. Die Mannschaft ist vorne wie hinten mit guten Spielern besetzt. Ich denke, das wird ein richtig gutes Spiel, weil so wie ich den Trainer Arif kenne, wird er genau wie wir auf Sieg spielen wollen. Doch daheim sind wir ungeschlagen und das soll auch am Sonntag so bleiben.“ Schadlos hielt sich die FVgg Neudorf daheim gegen Rheinhausen. „Das Spiel gegen Rheinhausen war in meiner Sicht gut, aber man hätte noch etwas mehr rausholen können, wenn wir uns mehr konzentriert hätten. Trotzdem bin ich sehr glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben und wieder zu null gespielt habe. Das zeigt auch, dass wir hinten nichts zulassen und vorne die Chance nutzen“, so Arif Saglam.

Damit fährt die FVgg gut gerüstet nach Neuthard. „Jetzt erwartet uns natürlich am Sonntag ein schwerer Gegner mit einer starken Offensive, das sieht man an der Tondifferenz. Aber ich bin überzeugt, dass es ein richtig gutes Spiel wird. Es wird kein einfaches Spiel für uns. Wir wollen unser Bestes zeigen und hoffen, dass wir mit drei Punkten nach Hause gehen. Wie ich schon erwähnt habe, kann in diese Liga jeder gegen jeden gewinnen. Wir bereiten uns natürlich sehr gut auf das Spiel, weil es auch ein Derby ist, und hoffen, das natürlich auch fair gespielt wird. Dann schauen wir, wie es weitergeht“, blickt Saglam voraus. PROGNOSE:

Im Duell zwischen FVN und FVgg treffen sich zwei starke Mannschaften auf vergleichbarem Level. Ein Remis ist daher nicht unrealistisch.

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr SV Philippsburg Philippsburg FC Karlsdorf FC Karlsdorf 15:00 PUSH

Nach zwei Siegen zuvor verpasste der SV Philippsburg gegen den TSV Wiesental nur knapp Punkte. Für Taylan Kurt war das 1:2 eine sehr ärgerliche Niederlage: „Es war eine ganz starke Leistung meiner Mannschaft gegen Wiesental. Wir haben den Sieg über die 90 Minuten verdient gehabt. Leider haben wir durch individuelle Fehler das Spiel hergegeben.“

Trotz der Niederlage zeigt die Formkurve des SVP unverändert nach oben. Daher rechnet sich Kurt auch gegen Karlsdorf Punkte aus: „Jetzt gegen Karlsdorf werden wir alles dafür tun, zuhause die drei Punkte zu holen.“ Zwei unterschiedliche Halbzeiten führten in den Augen von Maximilian Löchner zu einem gerechten Unentschieden seines FC Karlsdorf gegen Menzingen: „Das Unentschieden gegen Menzingen geht über die 90 Minuten in Ordnung. Die erste Hälfte ging ganz klar an die Gäste und die zweite klar an uns. In Summe ein gerechtes Unentschieden. Nur so langsam fühlen wir uns wie das berühmte Eichhörnchen, das sich nur mühsam ernährt.“

Nach drei Remis in Folge würde der FCK sicher gerne mal wieder drei Punkte holen. Leicht wird das in Philippsburg aber nicht, wie Löchner betont: „Mit Philippsburg erwartet uns nun eine Mannschaft, die sich nach einem schlechten Start gefangen hat und in den letzten Spielen fleißig gepunktet hat. Ich erwarte ein sehr hitziges Spiel mit zwei offensiv eingestellten Mannschaften, aus dem wir hoffentlich am Ende als Sieger vom Platz gehen.“ PROGNOSE:

Zwar fehlen dem SVP fünf Punkte auf Karlsdorf, doch durch die verbesserte Form sind die Philippsburger an den FCK herangerückt. Daher könnte es durchaus sein, dass Karlsdorf erneut die Punkte teilen muss.

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr SV Menzingen Menzingen TSV Stettfeld Stettfeld 15:00 PUSH

Mit einem Zähler kehrte der SV Menzingen aus Karlsdorf zurück. Dieser war laut Daniel Kaiser auch gerechtfertigt: „Der Punkt in Karlsdorf war verdient. Hätten wir in der ersten Halbzeit die Chancen besser genutzt, dann hätten wir das Spiel wahrscheinlich gewonnen. In der zweiten Halbzeit haben wir relativ schnell den Ausgleich kassiert und dann war es relativ offen, obwohl uns ein Elfmeter kurz vor Schluss verwehrt wurde. Auf dieser Leistung können wir aufbauen.“

Nun geht es gegen den Vorletzten aus Stettfeld – selbstredend ein wichtiges Duell für Kaiser: „Jetzt kommt mit Stettfeld laut Tabelle ein Gegner auf Augenhöhe. Wir werden Stettfeld auf keinen Fall unterschätzen und versuchen, unseren zweiten Heimsieg einzufahren. Am Wochenende fehlen uns zwei oder drei Spieler, deshalb müssen wir mal wieder improvisieren.“ Eine verdiente Niederlage bezog der TSV Stettfeld in den Augen seines Trainers Elvis Karam gegen Ubstadt: „Die Enttäuschung war natürlich groß. Die Niederlage war, über 90 Minuten betrachtet, verdient, auch wenn wir in der Schlussphase das 1:1 machen müssen. Das 0:2 haben wir in der letzten Standardsituation mit dem Torwart im Strafraum in Kauf nehmen müssen. Ubstadt hat ein Derby gespielt, wir teilweise ein Freundschaftsspiel, dann reicht das halt nicht.“

Ungewohnt weit unten liegt der TSV, doch Karam baut vor dem Gastspiel in Menzingen unverändert auf sein Team: „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut und jeder weiß, dass es nur gemeinsam geht und wir uns nur als Team da unten rausziehen können. Dafür will jeder einzelne sein Bestes geben. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, dann werden auch die Köpfe wieder freier. Der SVM wird unangenehm und umgekehrt müssen auch wir ein ekliger Gegner sein und zu unseren alten Tugenden finden.“ PROGNOSE:

Nur einen Punkt holte Stettfeld aus den letzten sechs Spielen, doch auch Menzingen konnte in den letzten vier Partien nur einen Zähler einsammeln. So erwartet uns ein umkämpftes Spiel. Wer die Nase vorne haben wird, hängt insbesondere vom Engagement ab.

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr FV Ubstadt Ubstadt FV 1912 Wiesental FV Wiesental 15:00 PUSH

Auch in seinem zweiten Spiel auf der FVU-Bank blieb Hartmut Kaufmann ohne Niederlage – mehr noch: Sein Team setzte sich 2:0 im Derby beim TSV Stettfeld durch. Dementsprechend war Ubstadts Trainer voll des Lobes über sein Team: „Ja, klar bin ich zufrieden. Wir konnten in einem fair geführten Derby nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch und läuferisch überzeugen.“

Damit ist Ubstadt mittlerweile auf Rang acht vorgerückt und liegt einen Platz hinter dem nächsten Gegner. Den schätzt Kaufmann stark ein: „Wiesental ist eine sehr erfahrene Mannschaft, daher sollten wir uns auf Basiseigenschaften konzentrieren und die positive Stimmung mit ins Spiel nehmen.“ Nach zuvor zwei Siegen bezog musste sich der FV Wiesental gegen Forst knapp geschlagen geben. „Leider schaffen wir es zurzeit nicht, unsere Qualität auf den Platz zu bekommen. Das Spiel gegen Forst war eigentlich ein Spiel, in dem ein Unentschieden das verdiente Ergebnis für beide Mannschaften gewesen wären. Am Ende verlierst du das Spiel mit einem Eigentor, bei dem unser Tormann den eigenen Spieler abschießt und der Ball ins Tor kullert. Naja, müssen wir abhaken, daraus unsere Lehre ziehen und weiterarbeiten“, kommentierte Resul Polat die Partie.

Beim Tabellennachbarn aus Ubstadt will Polat hingegen wieder punkten: „Wir fahren nach Ubstadt, um das Spiel erfolgreich zu bestreiten. Wir wollen die vorderen Plätze nicht weiter aus den Augen verlieren.“ PROGNOSE:

Die Formkurve des FV Ubstadt zeigt nach oben. Daher ist ein Punktgewinn gegen Wiesental auch keineswegs unrealistisch.

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr FC Germania Forst FC Forst FC Weiher FC Weiher 15:00 PUSH