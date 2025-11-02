Spitzenreiter wieder ohne Gegentor

Der SV Balhorn spielte diesmal stärker als sonst gegen Oberlistingen. Mit drei, vier Spielzügen spielte der SVB seinen Gegner aus , scheiterte oft nur sehr knapp. Das Ergebnis ist in dieser Höhe verdient. Nun kann der SVB erst einmal weiter an sich arbeiten und auf den spielfreien Sonntag vorblicken.

Wenn auch der Sieg nie in Gefahr war, so fiel er doch etwas zu hoch aus. Die Platzherren hielten über weite Strecken gut mit, waren sogar in der ersten halben Stunde leicht überlegen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam der SVB doch noch zu einem klaren 5:0 Erfolg in Oberlistingen. Zu Beginn waren die Platzherren mit einigen Kontern gefährlich vor dem SVB Gehäuse aufgetaucht, konnten hieraus aber kein Kapital schlagen. In der 28. Minute dann die längst fällige Führung durch Peter Rißler, der einen zu kurz abgewehrten Ball aus 16m einschoß. In der 31. Minute das 0:2 durch Horst Münch, der vorher durch einen klugen Paß aus dem Mittelfeld bedient worden war. Das 0:3 erzielte in der 35. Minute Kurt Becker, der erst kurz zuvor für den verletzten Harald Münch eingewechselt war. Mit diesem Ergebnis wechselte man auch die Seiten.

Nach der Pause bestimmte der SVB klar das Spielgeschehen und kam in der 56. Minute nach einem dirket verwandelten Eckstoß von Jürgen Münch zm 0:4. Den Schlußpunkt setzte Harald Degenhardt in der 80. Minute zum 0:5 Endstand.

Die 1. Mannschaft blieb somit auch im vierten Spiel hintereinander ohne Gegentor.

