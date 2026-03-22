Spitzenreiter wankt, aber fällt nicht von Tilo Wenzel · Heute, 21:54 Uhr · 0 Leser

Spielbericht: TSV Rödgen vs. TSV Allendorf/Lahn Am heutigen Sonntag (22.03.2026) empfing der TSV Rödgen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer TSV Allendorf/Lahn. Während Allendorf nach einem 3:3-Remis gegen Heuchelheim und einem fulminanten 10:0-Sieg gegen den ACE mit breiter Brust anreiste, versteckten sich die Rödgener trotz ihrer Tabellenposition im unteren Drittel keineswegs – immerhin starteten sie mit zwei Siegen erfolgreich ins Jahr 2026.

Allendorf begann druckvoll und dominierte die Partie spielerisch. Die Gäste operierten häufig mit langen Bällen, die jedoch von der Rödgener Defensive – allen voran Hofmann und Bender – mit beeindruckender Regelmäßigkeit per Kopf geklärt wurden. Rödgen lauerte auf Konter, die zwar zunächst nicht zum Abschluss führten, aber das Potenzial der Hausherren andeuteten. Um die Defensive weiter zu festigen, brachte Coach Andreas Groschop bereits in der 30. Minute Heinrich für die Innenverteidigung. Kurz vor der Pause erhöhte Allendorf den Druck, doch außer einem gefährlichen Freistoß, der knapp am Lattenkreuz vorbeistrich, blieb die Anzeigetafel leer. Der zweite Durchgang entwickelte sich zunehmend zu einem intensiven Kampfspiel mit vielen Nickligkeiten – ein Umstand, der eher den Rödgenern in die Karten spielte. Die Offensive der Gastgeber meldete sich nun aktiver an: Al Abd und Kaya prüften den Allendorfer Keeper Schuchardt in der 47. und 52. Minute, zielten jedoch zu zentral.