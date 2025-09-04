 2025-09-03T11:53:45.970Z

Spitzenreiter vor Flutlichtduell, hohe Hürde für Stuttgarter Kickers

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 6. Spieltags

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Nach fünf Spieltagen führt SGV Freiberg dieRegionalliga Südwest ungeschlagen an. Die Verfolger TSV Steinbach Haiger, SG Sonnenhof Großaspach und FSV Frankfurt sind ebenfalls gut in Form und wollen die obere Tabellenhälfte festigen. Im Mittelfeld liefern sich Teams wie Kickers Offenbach, Mainz 05 II oder FC 08 Homburg enge Duelle, während die Aufsteiger Bahlinger SC und TSG Balingen sowie SV Sandhausen als Abstiegskandidaten dringend Punkte benötigen. Spannung versprechen vor allem die direkten Duelle an der Tabellenspitze und im unteren Drittel.

---

Morgen, 19:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
19:00live

Offenbach steht mit neun Punkten auf Platz fünf und will seine Position im oberen Mittelfeld behaupten. Homburg folgt mit sieben Punkten auf Rang sieben. Beide Teams sind für ein intensives Duell im vorderen Drittel der Tabelle gut gerüstet.

---

Morgen, 19:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
19:00live

Freiberg führt die Liga mit voller Punkteausbeute an. Walldorf liegt mit sieben Punkten auf Rang acht und sucht den Anschluss an die Spitze. Die Gastgeber werden versuchen, gegen den ungeschlagenen Tabellenführer zu bestehen.

---

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
14:00live

Steinbach Haiger (13 Punkte, 14:6 Tore) empfängt die Stuttgarter Kickers (7 Punkte, 6:8 Tore). Die Hausherren wollen ihren starken Saisonstart bestätigen, während die Gäste punkten müssen, um nicht den Anschluss an das obere Mittelfeld zu verlieren.

---

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
14:00live

Großaspach steht mit zehn Punkten auf Rang drei, Kassel folgt auf Platz elf mit fünf Punkten. Die Gäste sind Favorit, während Kassel auf einen Heimsieg und wichtige Zähler hofft.

---

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
14:00

Mainz 05 II liegt auf Rang sechs (8 Punkte) und möchte gegen Fulda Lehnerz (6 Punkte, Platz 10) eine Serie starten. Ein Duell, bei dem die Hausherren leicht favorisiert sind.

---

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
14:00live

Trier (5 Punkte, Platz 13) empfängt Alzenau (5 Punkte, Platz 14). Beide Teams stehen im Mittelfeld und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

---

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
14:00live

Bahlingen (3 Punkte, Platz 17) trifft auf Sandhausen (4 Punkte, Platz 16). Zwei Kellerteams, die dringend Zähler sammeln müssen, um nicht weiter in Abstiegsgefahr zu geraten.

---

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
14:00live

Balingen (3 Punkte, 18 Tore) empfängt Frankfurt (10 Punkte, Platz 4). Die Hausherren stehen als Aufsteiger mit nur einem Sieg in Bedrängnis, während Frankfurt die Serie der Spitzenmannschaften weiter ausbauen will.

---

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
14:00live

Freiburg II (5 Punkte, Platz 12) trifft auf Aufsteiger Schott Mainz (4 Punkte, Platz 15). Beide Teams befinden sich im unteren Mittelfeld und streben Punkte für den Klassenerhalt an.

