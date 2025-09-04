Spitzenreiter vor Flutlichtduell, hohe Hürde für Stuttgarter Kickers

Nach fünf Spieltagen führt SGV Freiberg dieRegionalliga Südwest ungeschlagen an. Die Verfolger TSV Steinbach Haiger, SG Sonnenhof Großaspach und FSV Frankfurt sind ebenfalls gut in Form und wollen die obere Tabellenhälfte festigen. Im Mittelfeld liefern sich Teams wie Kickers Offenbach, Mainz 05 II oder FC 08 Homburg enge Duelle, während die Aufsteiger Bahlinger SC und TSG Balingen sowie SV Sandhausen als Abstiegskandidaten dringend Punkte benötigen. Spannung versprechen vor allem die direkten Duelle an der Tabellenspitze und im unteren Drittel.
---
Offenbach steht mit neun Punkten auf Platz fünf und will seine Position im oberen Mittelfeld behaupten. Homburg folgt mit sieben Punkten auf Rang sieben. Beide Teams sind für ein intensives Duell im vorderen Drittel der Tabelle gut gerüstet.
---
Freiberg führt die Liga mit voller Punkteausbeute an. Walldorf liegt mit sieben Punkten auf Rang acht und sucht den Anschluss an die Spitze. Die Gastgeber werden versuchen, gegen den ungeschlagenen Tabellenführer zu bestehen.
---
Steinbach Haiger (13 Punkte, 14:6 Tore) empfängt die Stuttgarter Kickers (7 Punkte, 6:8 Tore). Die Hausherren wollen ihren starken Saisonstart bestätigen, während die Gäste punkten müssen, um nicht den Anschluss an das obere Mittelfeld zu verlieren.
---
Großaspach steht mit zehn Punkten auf Rang drei, Kassel folgt auf Platz elf mit fünf Punkten. Die Gäste sind Favorit, während Kassel auf einen Heimsieg und wichtige Zähler hofft.
---
Mainz 05 II liegt auf Rang sechs (8 Punkte) und möchte gegen Fulda Lehnerz (6 Punkte, Platz 10) eine Serie starten. Ein Duell, bei dem die Hausherren leicht favorisiert sind.
---
Trier (5 Punkte, Platz 13) empfängt Alzenau (5 Punkte, Platz 14). Beide Teams stehen im Mittelfeld und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.
---
Bahlingen (3 Punkte, Platz 17) trifft auf Sandhausen (4 Punkte, Platz 16). Zwei Kellerteams, die dringend Zähler sammeln müssen, um nicht weiter in Abstiegsgefahr zu geraten.
---
Balingen (3 Punkte, 18 Tore) empfängt Frankfurt (10 Punkte, Platz 4). Die Hausherren stehen als Aufsteiger mit nur einem Sieg in Bedrängnis, während Frankfurt die Serie der Spitzenmannschaften weiter ausbauen will.
---
Freiburg II (5 Punkte, Platz 12) trifft auf Aufsteiger Schott Mainz (4 Punkte, Platz 15). Beide Teams befinden sich im unteren Mittelfeld und streben Punkte für den Klassenerhalt an.
