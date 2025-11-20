Spitzenreiter Viktoria Potsdam in Buckow, Kellerduell in Zehdenick

Morgen, 19:30 Uhr FV Preussen Eberswalde Eberswalde FSV Bernau FSV Bernau 19:30 live PUSH

Flutlicht: Der FV Preussen Eberswalde empfängt den FSV Bernau – ein Duell mit klaren Vorzeichen, aber viel Brisanz. Eberswalde steckt nach der 1:6-Niederlage beim SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse im unteren Mittelfeld und muss nach zuletzt schwankenden Leistungen dringend wieder Stabilität finden. Abzuwarten bleibt zudem, welche Auswirkungen der Trainerwechsel beim FV Preussen haben wird. Bernau dagegen reist als Tabellendritter an und hat seine Pflichtaufgabe gegen die SG Bornim mit einem 4:0 erfüllt. Nico Mittelstädt, Kevin Stephan, Dennis Ulbrich und Lucas Schönborn waren dabei die Torschützen und unterstrichen die offensive Qualität des FSV. Für Eberswalde, das in Neustadt früh in Rückstand geriet und defensiv große Probleme offenbarte, ist das Duell eine Charakterprobe. Bernau will mit einem Auswärtssieg den Druck auf Zepernick und Viktoria hochhalten – Eberswalde hofft darauf, über Emotion und Kampf in die Spur zurückzufinden. ---

Abstiegskampf trifft Titelambition: Die SG Bornim empfängt die SG Einheit Zepernick – ein Duell, das auf dem Papier klar aussieht, in dem aber gerade für die Hausherren sehr viel auf dem Spiel steht. Bornim geht als Tabellenletzter in diesen Spieltag, kassierte zuletzt ein deutliches 0:4 beim FSV Bernau und wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Ganz anders die Lage bei der SG Einheit Zepernick: Der Tabellenzweite kommt mit 29 Punkten, einer stabilen Defensive und einem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03. Tom Bittner, Ozan Özer Pekdemir und Paul Maurer trugen sich dabei in die Torschützenliste ein und bestätigten die Offensivpower der Mannschaft. Für Bornim wird es darum gehen, lange gegen den Favoriten dagegenzuhalten und mit maximalem Einsatz vielleicht doch für eine Überraschung zu sorgen. Zepernick hingegen darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher leisten. ---

Für den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 steht ein echtes Brett auf dem Programm: Mit dem SV Viktoria Potsdam gastiert der ungeschlagene Spitzenreiter in Buckow. Concordia zeigte zuletzt zwei Gesichter: Das klare 0:3 in Zepernick offenbarte die Defizite gegen Spitzenteams, doch beim 3:3 gestern Abend in Glienicke bewies die Mannschaft Moral. Nach Rückstand und später Führung reichte es am Ende dennoch nur zu einem Punkt – ein Ergebnis, das im Abstiegskampf zu wenig ist. Viktoria Potsdam dagegen reist mit 34 Punkten aus zwölf Spielen und der besten Offensive der Liga an. Zuletzt gewann der Tabellenführer im Spitzenspiel gegen den SV Falkensee-Finkenkrug mit 3:2. Tom Nattermann drehte dort mit zwei Treffern die Partie, bevor Fabian Herrmann zum 3:1 erhöhte. Auch wenn Cedric Burchardi noch einmal verkürzte, brachte Viktoria den Sieg konzentriert über die Zeit. Für Concordia ist die Partie ein Bonusspiel – für Viktoria ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Meisterschaft. ---

Im Tabellenmittelfeld kommt es zum richtungsweisenden Duell zwischen dem SV Eintracht Alt Ruppin und dem FC 98 Hennigsdorf. Alt Ruppin holte beim spektakulären 4:4 in Schwedt einen wichtigen Auswärtspunkt. Die Mannschaft führte dort bereits deutlich, ehe sie in der dramatischen Schlussphase noch den Ausgleich hinnehmen musste. Trotzdem zeigte die Eintracht, dass sie offensiv jederzeit gefährlich ist. Hennigsdorf reist mit einer kräftigen Portion Selbstvertrauen an. Das 5:0 gegen den Angermünder FC war ein deutliches Signal. Ron Hass und Luca Müller trafen jeweils doppelt, dazu steuerte Ramon Schulz einen weiteren Treffer bei. Mit nun 17 Punkten ist Hennigsdorf auf Rang sieben angekommen und kann mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten überholen. Alt Ruppin wiederum will nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen zuhause ein Ausrufezeichen setzen. ---

In Angermünde kommt es zu einem ganz wichtigen Duell im Tabellenkeller. Der Angermünder FC steht mit 10 Punkten auf Rang elf, der BSC Fortuna Glienicke mit 9 Zählern direkt dahinter. Beide Teams haben zuletzt gezeigt, dass sie sich im Abstiegskampf noch lange nicht aufgegeben haben. Angermünde kassierte zwar zuletzt eine herbe 0:5-Niederlage in Hennigsdorf, hatte davor aber mit dem 2:0-Sieg gegen den FC Schwedt 02 überrascht. Glienicke ist nach seinem jüngsten Lauf wieder im Geschäft: Erst das 5:1 gegen den SV 1920 Zehdenick, dann das mitreißende 3:3 gegen Concordia, bei dem Lucas Groth, Justin Hippe und Maxime Lemaire trafen. Für beide Mannschaften geht es um mehr als drei Punkte – ein Sieg wäre ein emotionaler Befreiungsschlag mitten im Abstiegskampf. ---

Der SV 1920 Zehdenick und Fortuna Babelsberg stecken beide mittendrin im Ringen um den Klassenerhalt. Zehdenick musste zuletzt das 1:5 beim BSC Fortuna Glienicke verdauen, bei dem eine frühe Führung durch John Lormis nicht reichte und das Spiel komplett kippte. Mit nur einem Saisonsieg und 15:31 Toren ist der Druck enorm. Auch Fortuna Babelsberg hat allen Grund zur Sorge. Das 0:4 im Heimspiel gegen den Schönower SV war ein herber Rückschlag – insbesondere die beiden späten Treffer von Hein-Peter Splett unterstrichen die defensive Verunsicherung. Beide Teams stehen mit acht Punkten im Tabellenkeller. Dieses Duell ist ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“: Der Sieger verschafft sich Luft, der Verlierer steckt noch tiefer im Abstiegssumpf. ---

In Schönow treffen zwei offensivstarke Mannschaften aufeinander, die beide mit Rückenwind in den 12. Spieltag gehen. Der Schönower SV steht nach dem klaren 4:0-Auswärtssieg in Babelsberg mit 23 Punkten auf Rang vier. Bartosz Barandowski, Max Steffini und doppelt Hein-Peter Splett sorgten dort für einen ungefährdeten Erfolg. Gegner SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse kommt mit einem beeindruckenden 6:1-Heimsieg gegen den FV Preussen Eberswalde im Gepäck. Jannis Lüth, Nicklas Hack, Tarik Wenzel, Lukas Japs und Basel Hawa trugen sich in die Torschützenliste ein. Neustadt hat damit seine Offensivqualität eindrucksvoll untermauert. In Schönow prallen zwei Mannschaften aufeinander, die den Weg nach vorne suchen – alles deutet auf ein intensives, torreiches Duell hin, das auch für die Verteilung der Plätze hinter der Spitzengruppe wichtig ist. ---