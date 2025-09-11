 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Spitzenreiter VfL Halle in Stendal, Verfolgerduell beim VfB Krieschow

NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 5. Spieltags

In der NOFV-Oberliga Süd steht der 5. Spieltag auf dem Programm, und die Ausgangslage verspricht intensive Begegnungen. Tabellenführer VfL Halle 1896 reist nach Stendal, während der VfB Krieschow und der VFC Plauen im Verfolgerduell aufeinandertreffen.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
14:00live

Für Heiligenstadt war der Start als Aufsteiger alles andere als leicht. Erst ein Punkt steht zu Buche, zuletzt gab es beim 1:2 in Krieschow trotz des Treffers von Robin Vogt keine Zählbares. Zudem schwächte man sich durch einen Platzverweis gegen Sebastian Möhlhenrich. Nun wartet mit dem RSV Eintracht ein Team, das auf der Suche nach Stabilität ist. In Auerbach gelang durch Henry Lehmanns Führungstor zwar ein 1:1, doch nach der Gelb-Roten Karte für Arthur Ekallé musste man am Ende sogar um den Punktgewinn bangen.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
14:00

Der BFV 08 kam in Halle böse unter die Räder. Das 0:6 zeigte die Defensivschwächen deutlich auf, bereits nach einer Viertelstunde lag man mit zwei Toren zurück. Mit vier Punkten steckt Bischofswerda im Tabellenkeller. Halberstadt dagegen musste gegen Grimma eine 0:1-Heimniederlage hinnehmen. Jan Hübner traf für die Gäste, die Germania wirkte offensiv zu harmlos. Beide Mannschaften stehen unter Druck: Der BFV will Wiedergutmachung betreiben, Halberstadt den Anschluss an die oberen Plätze nicht verlieren.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
14:00

Grimma konnte beim 1:0 in Halberstadt durch Jan Hübner endlich die ersten Punkte feiern. Mit drei Zählern bleibt die Lage aber kritisch. Nun kommt mit Auerbach ein Gegner, der selbst noch nicht in Fahrt ist. Beim 1:1 gegen den RSV Eintracht 1949 reichte Charlie Sprangers Ausgleichstreffer nicht zum erhofften Befreiungsschlag. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um den Blick nach unten etwas zu entschärfen.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
14:00live

Sandersdorf holte beim 1:1 in Plauen einen wertvollen Auswärtspunkt. Samyr Farkas brachte die Union in Führung, doch am Ende musste man den Ausgleich hinnehmen. Mit fünf Punkten ist der Start solide. Rudolstadt hingegen setzte sich im Duell gegen Wernigerode mit 2:1 durch. Maximilian Schlegel per Strafstoß und Justin Smyla sorgten für die Tore. Mit neun Punkten ist Rudolstadt in der Spitzengruppe dabei und will den Druck auf die Tabellenspitze hochhalten.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
SC Freital
SC FreitalSC Freital
14:00

Wernigerode unterlag zuletzt mit 1:2 in Rudolstadt, Gregor Schlichtings Treffer reichte nicht, um Punkte mitzunehmen. Mit drei Zählern aus vier Spielen ist die Ausgangslage kritisch. Freital dagegen kommt mit Rückenwind: Beim 2:0 gegen Aufsteiger Glauchau trafen Bruno Schiemann und Philip Weidauer, zudem parierte man einen Strafstoß. Mit neun Punkten steht Freital in der Spitzengruppe und will in Wernigerode den nächsten Schritt machen.

---

So., 14.09.2025, 13:30 Uhr
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
13:30

Aufsteiger Glauchau musste in Freital Lehrgeld zahlen. Nach einem vergebenen Elfmeters durch André Luge stand am Ende ein 0:2. Dennoch hat der VfB bereits zwei Siege auf dem Konto und will zuhause zurückschlagen. Bautzen dagegen kam gegen Stendal nur zu einem 1:1. Karl-Ludwig Zech rettete mit seinem späten Tor den Punkt, zuvor hatte Norman Kloß die Partie durch eine Rote Karte erschwert. Mit fünf Zählern rangiert Budissa im Mittelfeld.

---

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
14:00live

Der 1. FC Lok Stendal wartet noch auf den ersten Sieg und konnte auch beim 1:1 in Bautzen nur bedingt überzeugen. Rosario Schulze brachte das Team zwar in Führung, doch am Ende gelang in Überzahl nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Der VfL Halle hingegen präsentiert sich bislang stark. Das 6:0 gegen Bischofswerda unterstrich die Offensivstärke, Anxhelo Kurti traf doppelt, dazu reihten sich Niclas Hüttig, Jegor Jagupov, Ludwig Bölke und Joel Marks in die Torschützenliste ein. Halle reist als Favorit nach Stendal.

---

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
14:00live

Krieschow bleibt nach dem 2:1 gegen Heiligenstadt oben dran. Miguel Pereira Rodrigues verwandelte einen Elfmeter, Tobias Gerstmann erzielte den Siegtreffer. Mit neun Punkten ist der Start gelungen. Plauen kam im Duell gegen Sandersdorf nicht über ein 1:1 hinaus, Johann Martynets traf zum Ausgleich. Mit sieben Punkten ist auch der VFC im vorderen Drittel dabei. Dieses Duell ist ein Verfolgerduell.

