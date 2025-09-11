Spitzenreiter VfL Halle in Stendal, Verfolgerduell beim VfB Krieschow

Für Heiligenstadt war der Start als Aufsteiger alles andere als leicht. Erst ein Punkt steht zu Buche, zuletzt gab es beim 1:2 in Krieschow trotz des Treffers von Robin Vogt keine Zählbares. Zudem schwächte man sich durch einen Platzverweis gegen Sebastian Möhlhenrich. Nun wartet mit dem RSV Eintracht ein Team, das auf der Suche nach Stabilität ist. In Auerbach gelang durch Henry Lehmanns Führungstor zwar ein 1:1, doch nach der Gelb-Roten Karte für Arthur Ekallé musste man am Ende sogar um den Punktgewinn bangen. ---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 VfB Germania Halberstadt Halberstadt 14:00 PUSH

Der BFV 08 kam in Halle böse unter die Räder. Das 0:6 zeigte die Defensivschwächen deutlich auf, bereits nach einer Viertelstunde lag man mit zwei Toren zurück. Mit vier Punkten steckt Bischofswerda im Tabellenkeller. Halberstadt dagegen musste gegen Grimma eine 0:1-Heimniederlage hinnehmen. Jan Hübner traf für die Gäste, die Germania wirkte offensiv zu harmlos. Beide Mannschaften stehen unter Druck: Der BFV will Wiedergutmachung betreiben, Halberstadt den Anschluss an die oberen Plätze nicht verlieren. ---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr FC Grimma FC Grimma VfB Auerbach 1906 Auerbach 14:00 PUSH

Grimma konnte beim 1:0 in Halberstadt durch Jan Hübner endlich die ersten Punkte feiern. Mit drei Zählern bleibt die Lage aber kritisch. Nun kommt mit Auerbach ein Gegner, der selbst noch nicht in Fahrt ist. Beim 1:1 gegen den RSV Eintracht 1949 reichte Charlie Sprangers Ausgleichstreffer nicht zum erhofften Befreiungsschlag. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um den Blick nach unten etwas zu entschärfen. ---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 14:00 live PUSH

Sandersdorf holte beim 1:1 in Plauen einen wertvollen Auswärtspunkt. Samyr Farkas brachte die Union in Führung, doch am Ende musste man den Ausgleich hinnehmen. Mit fünf Punkten ist der Start solide. Rudolstadt hingegen setzte sich im Duell gegen Wernigerode mit 2:1 durch. Maximilian Schlegel per Strafstoß und Justin Smyla sorgten für die Tore. Mit neun Punkten ist Rudolstadt in der Spitzengruppe dabei und will den Druck auf die Tabellenspitze hochhalten. ---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode Wernigerode SC Freital SC Freital 14:00 PUSH

Wernigerode unterlag zuletzt mit 1:2 in Rudolstadt, Gregor Schlichtings Treffer reichte nicht, um Punkte mitzunehmen. Mit drei Zählern aus vier Spielen ist die Ausgangslage kritisch. Freital dagegen kommt mit Rückenwind: Beim 2:0 gegen Aufsteiger Glauchau trafen Bruno Schiemann und Philip Weidauer, zudem parierte man einen Strafstoß. Mit neun Punkten steht Freital in der Spitzengruppe und will in Wernigerode den nächsten Schritt machen. ---

So., 14.09.2025, 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau FSV Budissa Bautzen Bautzen 13:30 PUSH

Aufsteiger Glauchau musste in Freital Lehrgeld zahlen. Nach einem vergebenen Elfmeters durch André Luge stand am Ende ein 0:2. Dennoch hat der VfB bereits zwei Siege auf dem Konto und will zuhause zurückschlagen. Bautzen dagegen kam gegen Stendal nur zu einem 1:1. Karl-Ludwig Zech rettete mit seinem späten Tor den Punkt, zuvor hatte Norman Kloß die Partie durch eine Rote Karte erschwert. Mit fünf Zählern rangiert Budissa im Mittelfeld. ---

Der 1. FC Lok Stendal wartet noch auf den ersten Sieg und konnte auch beim 1:1 in Bautzen nur bedingt überzeugen. Rosario Schulze brachte das Team zwar in Führung, doch am Ende gelang in Überzahl nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Der VfL Halle hingegen präsentiert sich bislang stark. Das 6:0 gegen Bischofswerda unterstrich die Offensivstärke, Anxhelo Kurti traf doppelt, dazu reihten sich Niclas Hüttig, Jegor Jagupov, Ludwig Bölke und Joel Marks in die Torschützenliste ein. Halle reist als Favorit nach Stendal. ---

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow VFC Plauen VFC Plauen 14:00 live PUSH