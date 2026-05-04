Spitzenreiter! VfB Schloß Holte hat's jetzt in eigener Hand

Der Trainer obenauf: Nach dem erlösenden 2:1-Siegtor jubelt Kevin Kröger (o.) mit seinen Spielern (v. l.) Maximilian Ulrich, Robin Hofmann und Jannis Wehmeier. – Foto: Philipp Bülter

Schloß Holte-Stukenbrock. Viel lässt er sich noch immer nicht herauslocken. Noch nicht. Doch natürlich ist Kevin Kröger Fußballer durch und durch und kennt die dringendste Frage, die aktuell kommt: Ab wann setzt der VfB Schloß Holte alles voll auf den Aufstieg? „Du willst die Welle weiterschwimmen und das Bestmögliche aus dir herausholen. Aber ich versuche das alles noch so gut es geht wegzumoderieren“, sagte der 33-Jährige lachend nach dem 2:1 (0:1)-Heimerfolg der Holter Löwen gegen den Hövelhofer SV.

Weil der bisherige Tabellenführer SC Herford gegen den Delbrücker SC in der Nachspielzeit noch das 1:1 kassiert hatte und die Holter ihrerseits durch einen wunderschönen Treffer Jannis Wehmeiers spät den 2:1-Heimsieg sichergestellt hatten, übernahm der Aufsteiger erneut die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga 1.