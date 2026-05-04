Spitzenreiter! VfB Schloß Holte hat's jetzt in eigener Hand

Schloß Holte-Stukenbrock. Viel lässt er sich noch immer nicht herauslocken. Noch nicht. Doch natürlich ist Kevin Kröger Fußballer durch und durch und kennt die dringendste Frage, die aktuell kommt: Ab wann setzt der VfB Schloß Holte alles voll auf den Aufstieg? „Du willst die Welle weiterschwimmen und das Bestmögliche aus dir herausholen. Aber ich versuche das alles noch so gut es geht wegzumoderieren“, sagte der 33-Jährige lachend nach dem 2:1 (0:1)-Heimerfolg der Holter Löwen gegen den Hövelhofer SV.
Weil der bisherige Tabellenführer SC Herford gegen den Delbrücker SC in der Nachspielzeit noch das 1:1 kassiert hatte und die Holter ihrerseits durch einen wunderschönen Treffer Jannis Wehmeiers spät den 2:1-Heimsieg sichergestellt hatten, übernahm der Aufsteiger erneut die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga 1.
So reisen die Holter am kommenden Sonntag, 10. Mai, am viertletzten Spieltag dieser Saison als Spitzenreiter zu RW Kirchlengern (1:0 in Bad Oeynhausen), das mit einem Punkt Rückstand neuer Zweiter ist. „Das ist ein Traum. Für diese Spiele spielst du ja Fußball“, zeigte sich Kevin Kröger schon jetzt voller Vorfreude.
In diese prima Ausgangslage hatte sich seine Mannschaft im Nachbarschaftsduell gegen den nur zwölf Kilometer weit angereisten Gast aus dem Kreis Paderborn angesichts einer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei gebracht. Daniel Fröse und Julian Lakämper hatten im ersten Durchgang zwei Eins-gegen-eins-Aktionen gegen Hövelhofs Torhüter Christoph Winkler nicht genutzt, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Luca D’ Angelo das 1:0 für die abstiegsbedrohten Gäste.
Mit viel Power startete der VfB in Hälfte zwei und belohnte sich nach einer Flanke Robin Hofmanns von links mit dem Treffer von Maximilian Ulrich zum 1:1 (64.). Ausgerechnet der zuletzt glücklose Jannis Wehmeier markierte am ersten Pfosten nach toller Vorlage Julian Lakämpers das 2:1-Siegtor (86.). Trainer Kevin Kröger stürmte daraufhin jubelnd kurzzeitig den Platz und sprang Hofmann und Wehmeier überschwänglich ins Kreuz. Kröger: „Ich bin unfassbar glücklich und stolz.“
VfB Schloß Holte: Leistner – Pfeiffer (65. Friesen), Höwelberend, Giebel, Hofmann – Ulrich (90.+3 Brummel), Räker, Just (89. Böhme), K. Klippenstein – Fröse (65. Wehmeier), Lakämper (87. Gievert).
Tore: 0:1 D’Angelo (45.+3), 1:1 Ulrich (64.), 2:1 Wehmeier (86.).