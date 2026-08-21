Spitzenreiter Vellmar unter Druck – Wabern empfängt zum Verfolgerduell

– Foto: Johannes Hetzer

Nach vier Spieltagen ist die Spitze der Verbandsliga Nord dicht gedrängt. OSC Vellmar, TuSpo Rengershausen und FSV Dörnberg stehen bei jeweils neun Punkten, dahinter lauern mehrere Verfolger. Am fünften Spieltag warten nun einige richtungsweisende Duelle: Vellmar muss seine Tabellenführung in Eichenzell verteidigen, Rengershausen tritt bei der Barockstadt-Reserve an und am Reiherwald treffen mit Wabern und Wolfhagen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt Rückschläge hinnehmen mussten.

Calden und Lichtenau wollen ihren Aufwärtstrend fortsetzen Morgen, 15:00 Uhr SG Calden/Meimbressen SG Calden/M. Lichtenauer FV Lichten. FV 15:00 PUSH Mit vollkommen unterschiedlichem Gefühl waren die SG Calden/Meimbressen und der Lichtenauer FV in die Saison gestartet – inzwischen haben beide ihre ersten Erfolgserlebnisse gefeiert. Calden reagierte auf zwei Auftaktniederlagen mit Siegen in Grebenstein und Wolfhagen und blieb im Liemecke-Stadion beim 2:0 erstmals ohne Gegentor. Besonders die kompakte Defensive und das schnelle Umschalten funktionierten dort. Lichtenau wiederum gelang gegen Klei/Hun/Doh ein bemerkenswerter 2:1-Erfolg, obwohl die Mannschaft von Spielertrainer Alexandru Cucu mehr als eine Halbzeit in Unterzahl spielte. Nach dem 0:1-Rückstand drehten Oleksandr Vasylchenko und Eduard Grosu die Partie, Torhüter Gheorghi Bantis hielt in der Nachspielzeit zudem einen Elfmeter. Das direkte Duell wird zeigen, welcher der beiden Klubs seinen Aufwärtstrend fortsetzen kann.

Weidenhausen will starken Start veredeln Morgen, 15:00 Uhr SV Weidenhausen SV Weidenhausen SG Bronnzell Bronnzell 15:00 PUSH Mit sechs Punkten aus drei Spielen ist SV Weidenhausen nach dem Hessenliga-Abstieg ordentlich in der neuen Spielklasse angekommen. Beim 4:2 in Flieden ließen sich die Adler weder vom zwischenzeitlichen 2:2 noch von einem später verschossenen Elfmeter aus dem Konzept bringen. Besonders in den ersten 35 Minuten zeigte die Mannschaft von Dennis Schanze, welches spielerische Potenzial in dem deutlich verjüngten Kader steckt. Gegen Aufsteiger SG Bronnzell soll nun der zweite Heimsieg folgen. Die Gäste haben nach ihrem überraschenden Auftakterfolg gegen Bad Soden zuletzt nur einen Punkt aus drei Spielen geholt, bewiesen beim 1:1 gegen Klei/Hun/Doh aber erneut ihre kämpferischen Qualitäten. Für Weidenhausen geht es darum, die zuletzt gezeigte Konsequenz nun auch am Chattenloh auf den Platz zu bringen.

Schwalmstadt reist mit neuem Selbstvertrauen nach Bad Soden

Der 1. FC Schwalmstadt hat am vergangenen Wochenende erstmals gezeigt, welches Offensivpotenzial in seiner neu zusammengestellten Mannschaft steckt. Beim 5:1 gegen Eichenzell sorgte Nestor Raul Orellana mit einem frühen Doppelpack für einen Traumstart, später trafen Carlo Breves und zweimal Marius Eifert. Gerade das intensive Gegenpressing und die Geschwindigkeit im Umschaltspiel funktionierten deutlich besser als an den ersten drei Spieltagen. Nun wartet bei der SG Bad Soden allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Vorjahreszweite ließ beim 1:1 in Grebenstein zahlreiche Möglichkeiten liegen und hat gegen die bisherigen Aufsteiger noch keinen Sieg eingefahren. Personell müssen die Sprudelkicker zudem mehrere Ausfälle verkraften. Schwalmstadt kann dagegen erstmals versuchen, den Schwung eines überzeugenden Verbandsliga-Auftritts in das nächste Spiel mitzunehmen. Grebenstein wartet weiter auf den ersten Sieg

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV 1920 Steinbach SV Steinbach TuSpo 1900 Grebenstein TusPo Greben 15:00 PUSH

Vier Spiele, zwei Punkte: TuSpo Grebenstein wartet nach dem Aufstieg noch auf seinen ersten Erfolg, zeigte zuletzt gegen Bad Soden aber eine deutliche Steigerung. Nach dem 1:5 gegen Calden präsentierte sich die Mannschaft von Marc Sittig wieder zweikampfstärker und disziplinierter und belohnte sich durch den späten Treffer von Thore Janssen mit einem 1:1. Beim SV Steinbach wartet nun eine der schwierigsten Aufgaben der Liga. Der ehemalige Tabellenführer verlor zwar zuletzt mit 1:2 in Dörnberg, war zuvor aber drei Spiele ungeschlagen und stellt eine der stabilsten Defensivreihen der Liga. Für Grebenstein dürfte deshalb erneut entscheidend sein, kompakt zu verteidigen und die wenigen Umschaltmöglichkeiten konsequenter auszuspielen.

Vellmar muss seine Spitzenposition in Eichenzell behaupten

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr FC Britannia Eichenzell Eichenzell OSC Vellmar OSC Vellmar 15:00 PUSH

Zehn Tore gegen Rengershausen, sieben gegen die Barockstadt-Reserve: In den vergangenen beiden Spielen mit Vellmar fielen Tore beinahe im Minutentakt. Nach dem 6:4 gegen Rengershausen legte der OSC ein 6:1 gegen die zuvor ungeschlagene Barockstadt-U23 nach und eroberte damit die Tabellenführung. Mit 16 Treffern stellt die Mannschaft von Mario Deppe aktuell die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga. In Eichenzell trifft sie allerdings auf einen Gegner, der nach dem 1:5 in Schwalmstadt auf Wiedergutmachung aus ist. Für Vellmar wird sich damit zeigen, ob die jüngsten Torfestivals auch auswärts gegen einen angeschlagenen, aber entsprechend motivierten Gegner fortgesetzt werden können.

Rengershausen vor der nächsten Bewährungsprobe

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt II TuSpo 1912 Rengershausen TuSpo Renger 15:00 PUSH

Rengershausen bleibt eines der auffälligsten Teams der bisherigen Saison. Drei Siege aus vier Spielen und zwölf erzielte Tore unterstreichen, wie schnell sich der Aufsteiger an das neue Niveau gewöhnt hat. Beim 4:1 in Wabern zeigte die Mannschaft von Boris Bajić zudem, dass sie auf einen Rückstand reagieren kann: Hüseyin Cakmak, Emin Dag und der doppelte Torschütze Yasin Akman drehten die Partie eindrucksvoll. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II kommt dagegen mit der Hypothek des 1:6 in Vellmar in die Begegnung. Das junge Team zahlte dort vor allem gegen die Geschwindigkeit und Effizienz des Gegners Lehrgeld. Gegen den prominent besetzten Aufsteiger will die U23 nun vor eigenem Publikum ein anderes Gesicht zeigen – Rengershausen bietet sich zugleich die Chance, sich dauerhaft in der Spitzengruppe festzusetzen.

Wabern und Wolfhagen suchen die passende Antwort