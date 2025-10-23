Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der VfL Rhede gewann zuletzt sein erstes Saisonspiel. – Foto: Michael Gorke
Spitzenreiter Unterrath gegen Verfolger WSV, Rhede mit Aufwind
U19-Niederrheinliga: Es kommt zum Top-Duell zwischen Tabellenführer SG Unterrath und dem Drittplatzierten Wuppertaler SV. Der ETB Schwarz-Weiß Essen darf auf den Sprung an Platz eins hoffen. Der VfL Rhede darf nach seinem ersten Saisonsieg mit viel Selbstvertrauen in die Partie mit dem TSV Meerbusch gehen.
Auch trotz zuletzt zwei Niederlage in Serie hausiert der Wuppertaler SV noch in der Spitzengruppe, könnte seine Durststrecke mit einem Coup gegen Spitzenreiter SG Unterrath vergessen machen. Sollte der Primus straucheln, würde der ETB Schwarz-Weiß Essen seinerseits mit einem Dreier gegen den 1. FC Bocholt die Tabellenspitze erklimmen. Nach dem zuletzt ersten Saisonsieg wird der VfL Rhede sich über die zweiwöchige Pause geärgert haben, darf nun aber mit breiter Brust in die Partie gegen den TSV Meerbusch gehen. Der FSV Duisburg trägt sieglos weiterhin die rote Laterne, könnte im Kellerduell mit dem SC St. Tönis immerhin für das erste Erfolgserlebnis sorgen.
Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.