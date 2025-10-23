Spitzenreiter Unterrath gegen Verfolger WSV, Rhede mit Aufwind

Auch trotz zuletzt zwei Niederlage in Serie hausiert der Wuppertaler SV noch in der Spitzengruppe, könnte seine Durststrecke mit einem Coup gegen Spitzenreiter SG Unterrath vergessen machen. Sollte der Primus straucheln, würde der ETB Schwarz-Weiß Essen seinerseits mit einem Dreier gegen den 1. FC Bocholt die Tabellenspitze erklimmen. Nach dem zuletzt ersten Saisonsieg wird der VfL Rhede sich über die zweiwöchige Pause geärgert haben, darf nun aber mit breiter Brust in die Partie gegen den TSV Meerbusch gehen. Der FSV Duisburg trägt sieglos weiterhin die rote Laterne, könnte im Kellerduell mit dem SC St. Tönis immerhin für das erste Erfolgserlebnis sorgen.