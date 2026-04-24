Spitzenreiter unter Strom: Pewsum will in Leer nachlegen

Doch gerade in dieser Phase der Saison mahnt Pewsum-Coach Jonas Petersen zur Konzentration. „Wir wollen das Spiel so konzentriert angehen wie gegen Hinte. Es zählt der volle Fokus auf unsere Leistung und damit wollen wir drei Punkte mit nach Pewsum nehmen“, betont der Trainer – und verweist damit auf den jüngsten 5:2-Erfolg beim TuS Eintracht Hinte.

Tabellenbild mit klaren Kontrasten

Der Blick auf das Klassement unterstreicht die Ausgangslage: Pewsum thront mit beeindruckenden 22 Siegen und zwei Remis ungeschlagen an der Spitze. 89 erzielte Treffer bei lediglich zwölf Gegentoren sprechen eine deutliche Sprache. Verfolger Großefehn liegt mit 57 Punkten bereits elf Zähler zurück, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.

Germania Leer hingegen kämpft ums sportliche Überleben. Mit nur drei Saisonsiegen und zwölf Niederlagen rangiert das Team auf Platz 15 – einem Abstiegsrang. Zuletzt reichte es am 24. Spieltag gegen Aurich beim 1-2 nicht zu Punkten; während Pewsum seine Spitzenposition mit dem Auswärtssieg in Hinte festigte, steckt Leer weiter tief im Tabellenkeller fest.