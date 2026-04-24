Spitzenreiter unter Strom: Pewsum will in Leer nachlegen

Wenn der abstiegsbedrohte VfL Germania Leer am 25. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems den Tabellenführer TuS Pewsum empfängt, könnten die Rollen auf dem Papier kaum klarer verteilt sein. Hier der souveräne Spitzenreiter mit 68 Punkten aus 24 Spielen, dort der Tabellenvorletzte mit 16 Zählern und bereits 41 Gegentoren.
Doch gerade in dieser Phase der Saison mahnt Pewsum-Coach Jonas Petersen zur Konzentration. „Wir wollen das Spiel so konzentriert angehen wie gegen Hinte. Es zählt der volle Fokus auf unsere Leistung und damit wollen wir drei Punkte mit nach Pewsum nehmen“, betont der Trainer – und verweist damit auf den jüngsten 5:2-Erfolg beim TuS Eintracht Hinte.
Der Blick auf das Klassement unterstreicht die Ausgangslage: Pewsum thront mit beeindruckenden 22 Siegen und zwei Remis ungeschlagen an der Spitze. 89 erzielte Treffer bei lediglich zwölf Gegentoren sprechen eine deutliche Sprache. Verfolger Großefehn liegt mit 57 Punkten bereits elf Zähler zurück, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.
Germania Leer hingegen kämpft ums sportliche Überleben. Mit nur drei Saisonsiegen und zwölf Niederlagen rangiert das Team auf Platz 15 – einem Abstiegsrang. Zuletzt reichte es am 24. Spieltag gegen Aurich beim 1-2 nicht zu Punkten; während Pewsum seine Spitzenposition mit dem Auswärtssieg in Hinte festigte, steckt Leer weiter tief im Tabellenkeller fest.
Das erste Aufeinandertreffen beider Teams war eine klare Angelegenheit: Am 10. Spieltag setzte sich Pewsum im Heimspiel mit 7:1 durch. Ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse deutlich widerspiegelte – und dennoch keinen Anlass für Überheblichkeit bietet. Petersen fordert stattdessen einen erneuten Auftritt mit maximaler Ernsthaftigkeit.