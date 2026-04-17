Spitzenreiter unter Spannung: Pewsum warnt vor formstarkem Hinte

Doch gerade diese Konstellation birgt ihre eigene Brisanz. Pewsum reist mit breiter Brust an, nachdem zuletzt das Topspiel gegen Verfolger SV Großefehn eindrucksvoll mit 4:0 gewonnen wurde. Ein Ergebnis, das die Dominanz des Ligaprimus eindrucksvoll unterstrich und den Vorsprung an der Spitze weiter festigte.

Trainer Jonas Petersen mahnt dennoch zur Wachsamkeit. „Wir wollen uns auf den Ergebnissen der letzten Wochen nicht ausruhen, sondern vielmehr weiterhin 100% geben, damit wir unserem Ziel Schritt für Schritt näher kommen“, betont der Pewsum-Coach. Die bislang makellose Saison soll nicht durch Nachlässigkeit gefährdet werden.

Besonderes Augenmerk legt Petersen auf den Gegner: „Hinte ist im Flow, wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen.“ Trotz der Tabellenlage erwartet Pewsum also kein Selbstläufer, sondern eine Partie, in der Konzentration und Konsequenz gefragt sind.