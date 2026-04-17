Spitzenreiter unter Spannung: Pewsum warnt vor formstarkem Hinte

Wenn am Sonntag die TuS Eintracht Hinte den souveränen Tabellenführer TuS Pewsum empfängt, scheint die Rollenverteilung auf den ersten Blick klar. 65 Punkte, 21 Siege, kein einziges verlorenes Spiel und ein Torverhältnis von 84:10 – Pewsum marschiert in der Bezirksliga Weser-Ems 1 scheinbar unaufhaltsam vorneweg. Hinte hingegen rangiert als Aufsteiger mit 18 Zählern auf Platz 14 und steckt mitten im Abstiegskampf.
Doch gerade diese Konstellation birgt ihre eigene Brisanz. Pewsum reist mit breiter Brust an, nachdem zuletzt das Topspiel gegen Verfolger SV Großefehn eindrucksvoll mit 4:0 gewonnen wurde. Ein Ergebnis, das die Dominanz des Ligaprimus eindrucksvoll unterstrich und den Vorsprung an der Spitze weiter festigte.
Trainer Jonas Petersen mahnt dennoch zur Wachsamkeit. „Wir wollen uns auf den Ergebnissen der letzten Wochen nicht ausruhen, sondern vielmehr weiterhin 100% geben, damit wir unserem Ziel Schritt für Schritt näher kommen“, betont der Pewsum-Coach. Die bislang makellose Saison soll nicht durch Nachlässigkeit gefährdet werden.
Besonderes Augenmerk legt Petersen auf den Gegner: „Hinte ist im Flow, wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen.“ Trotz der Tabellenlage erwartet Pewsum also kein Selbstläufer, sondern eine Partie, in der Konzentration und Konsequenz gefragt sind.
Für Hinte geht es um wichtige Punkte im Tabellenkeller, für Pewsum um die konsequente Fortsetzung eines bislang nahezu perfekten Laufs. Die Ausgangslage scheint eindeutig – doch gerade in dieser Phase der Saison entscheidet oft die Haltung. Pewsum will liefern, nicht verwalten.