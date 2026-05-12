Spitzenreiter unter Druck – Verfolger wittern ihre Chance Bezirksliga Alb: Sieben Partien stehen an – Titelrennen, Abstiegskampf und alte Rechnungen von LS · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der nächste Spieltag der Bezirksliga Alb verspricht am morgigen Mittwoch, 13. Mai 2026, packende Fußballabende quer durch die Region. Sieben Begegnungen stehen auf dem Programm – von der Tabellenspitze bis zum bitteren Abstiegskampf ist an diesem Abend alles dabei.

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Morgen, 18:30 Uhr TSV Hirschau TSV Hirschau SV Pfrondorf SV Pfrondorf 18:30 PUSH

Hirschau kommt als Dritter mit 50 Punkten aus 26 Spielen und hat die Tabellenführung fest im Blick – der Rückstand auf den Spitzenreiter SGM Dettingen/Glems beträgt sieben Zähler. Das Hinspiel gewann Hirschau bei Pfrondorf klar mit 3:1, und die Gastgeber werden alles daran setzen, diese Stärke erneut unter Beweis zu stellen. Der SV Pfrondorf hingegen steckt mit Platz zwölf und 30 Punkten in der unteren Tabellenhälfte und braucht dringend Zähler, um den Anschluss nach oben nicht vollends zu verlieren. Für Pfrondorf geht es darum, die Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen – Wiedergutmachung ist gefragt.

Zwei Kellerkinder treffen aufeinander – ein Duell, das in seiner Brisanz kaum zu überbieten ist. Walddorf belegt mit 27 Punkten Rang 14, Altingen/Entringen steht mit 32 Zählern auf Platz elf. Beide Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg an, und jeder Punkt hat in dieser Konstellation enormes Gewicht. Im Hinspiel setzte sich Walddorf knapp mit 1:0 durch – diesmal sind die Rollen getauscht, Altingen/Entringen tritt als Auswärtsmannschaft an und will die Revanche. Für den SV Walddorf wäre ein Heimsieg ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Morgen, 18:30 Uhr TSG Tübingen TSG Tübingen II TV Derendingen Derendingen 18:30 PUSH

Die TSG Tübingen II möchte die böse Hinspiel-Niederlage von 1:4 gegen den TV Derendingen vergessen machen – doch ausgerechnet der heutige Gegner ist in der Tabelle weit abgeschlagen. Derendingen liegt mit nur 18 Punkten auf dem vorletzten Rang 15 und steckt tief im Abstiegssumpf. Die TSG steht mit 34 Punkten auf Platz acht und darf sich eigentlich keine weiteren Ausrutscher erlauben, will sie noch in Richtung oberes Mittelfeld blicken. Für Derendingen ist es schlicht ein Pflichtspiel im Überlebenskampf – jeder Punkt könnte am Saisonende gold wert sein.

Morgen, 18:30 Uhr SV Zainingen SV Zainingen TSV Sickenhausen Sickenhausen 18:30 PUSH

Auch dieses Duell hat Abstiegskampf-Charakter auf der einen Seite: Zainingen liegt mit 18 Punkten auf dem letzten Platz 16 und steht mit dem Rücken zur Wand. Sickenhausen hingegen ist mit 42 Punkten auf Rang fünf solide im Mittelfeld verankert und strebt nach oben. Das Hinspiel gewann Sickenhausen souverän mit 3:1 – Zainingen muss eine Reaktion zeigen, will der Abstieg noch abgewendet werden. Die Gastgeber stehen unter extremem Druck, während Sickenhausen mit breiter Brust in dieses Spiel geht.

Das Derby zwischen der SG Reutlingen und dem TSV Gomaringen dürfte zu den emotionalsten Begegnungen des Abends zählen. Beide Teams liegen punktgleich auf den Plätzen sechs und sieben mit je 37 Zählern – hier geht es um die direkte Nachbarschaft in der Tabelle. Im Hinspiel behielt Gomaringen mit 3:2 die Oberhand; Reutlingen will diese Schlappe nun auf eigenem Platz ausmerzen. Ein Sieg für die SG würde Rang sechs bedeuten, eine Niederlage könnte sie weiter nach unten drücken. Diese Partie hat Derby-Charakter in Reinkultur.

Das Topspiel des Abends! Tabellenführer SGM Dettingen/Glems gastiert beim SV 03 Tübingen – und der Spitzenreiter ist gewarnt. Im Hinspiel feierte Dettingen/Glems noch einen klaren 4:0-Kantersieg, doch SV 03 Tübingen hat sich seither gefangen und belegt mit 43 Punkten Platz vier. Dettingen/Glems steht mit 57 Punkten an der Spitze und will den Vorsprung auf die Verfolger verteidigen. Für den SV 03 ist dies die Gelegenheit, die demütigende Hinspielklatsche zu rächen und zugleich ein Ausrufezeichen in Richtung Aufstiegsrennen zu setzen. Gelingt Tübingen die Überraschung?

Morgen, 19:30 Uhr TSV Ofterdingen Ofterdingen VfL Pfullingen VfL Pfullingen II 19:30 PUSH