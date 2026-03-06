Spitzenreiter unter Druck: Verfolger wittern ihre Chance Weiler muss nach Niederlage nachlegen – Topduelle in Kölns Kreisliga A. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schmidt

Der 18. Spieltag der Kreisliga A Köln verspricht Spannung an allen Tabellenenden. Während Spitzenreiter Weiler Volkhoven nach dem ersten Dämpfer reagieren will, kämpfen mehrere Teams im Tabellenkeller um wichtige Punkte.

Lindenthal gegen Gremberg: Duell im oberen Mittelfeld Der Siebte SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II (27 Punkte) empfängt den Tabellendritten SV Gremberg Humboldt 60/62 (32). Lindenthal reist mit Rückenwind an, nachdem zuletzt überraschend Spitzenreiter Weiler Volkhoven bezwungen wurde. Gremberg hingegen musste beim 1:4 gegen Olympia einen Rückschlag im Rennen um die Spitze hinnehmen. Für beide Teams geht es darum, Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten. Besonders Gremberg steht unter Druck, den Abstand auf Rang zwei nicht weiter anwachsen zu lassen.

Kellerduell in Pesch

Der Elfte FC Pesch II (19) trifft auf den Tabellenfünfzehnten SC West Köln (16). Pesch musste zuletzt beim 3:6 gegen Stammheim eine deutliche Niederlage hinnehmen. West Köln holte im Kellerduell gegen Bosna lediglich ein 1:1 und bleibt tief im Tabellenkeller. Für beide Mannschaften ist die Partie von hoher Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt. Ein Sieg würde den Abstand zur Abstiegszone deutlich vergrößern.

Olympia gegen Blau-Weiß: Angriff auf die Spitzengruppe Der Sechste ESV Olympia Köln (28) empfängt den Achten SC Blau-Weiß 06 Köln II (26). Beide Teams gehören zu den offensivstärkeren Mannschaften der Liga und bewegen sich in Reichweite der oberen Tabellenplätze. Blau-Weiß-Trainer Daniel Hubert erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Mit Olympia erwartet uns am kommenden Spieltag eine schwere Aufgabe. Olympia spielt eine gute Saison und wird aus meiner Sicht ein Wort in der Spitzengruppe der Tabelle mitsprechen.“ Er relativiert zugleich das deutliche Hinspielergebnis: „Das Hinspiel konnten wir am Ende zwar mit einem klaren Ergebnis für uns entscheiden, aus meiner Sicht spiegelt die Höhe unseres Sieges den Spielverlauf nicht wider.“ Hubert fordert von seiner Mannschaft eine Leistungssteigerung: „Wir müssen an unsere absolute Leistungsgrenze gehen, um bei Olympia zu punkten. Wir haben uns die Woche gut vorbereitet, wissen, was auf uns zukommt und sind heiß auf die Partie.“