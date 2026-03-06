Spitzenreiter unter Druck: Verfolger wittern ihre Chance

Der 18. Spieltag der Kreisliga A Köln verspricht Spannung an allen Tabellenenden. Während Spitzenreiter Weiler Volkhoven nach dem ersten Dämpfer reagieren will, kämpfen mehrere Teams im Tabellenkeller um wichtige Punkte.
Lindenthal gegen Gremberg: Duell im oberen Mittelfeld
Der Siebte SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II (27 Punkte) empfängt den Tabellendritten SV Gremberg Humboldt 60/62 (32). Lindenthal reist mit Rückenwind an, nachdem zuletzt überraschend Spitzenreiter Weiler Volkhoven bezwungen wurde. Gremberg hingegen musste beim 1:4 gegen Olympia einen Rückschlag im Rennen um die Spitze hinnehmen. Für beide Teams geht es darum, Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten. Besonders Gremberg steht unter Druck, den Abstand auf Rang zwei nicht weiter anwachsen zu lassen.
Kellerduell in Pesch
Der Elfte FC Pesch II (19) trifft auf den Tabellenfünfzehnten SC West Köln (16). Pesch musste zuletzt beim 3:6 gegen Stammheim eine deutliche Niederlage hinnehmen. West Köln holte im Kellerduell gegen Bosna lediglich ein 1:1 und bleibt tief im Tabellenkeller. Für beide Mannschaften ist die Partie von hoher Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt. Ein Sieg würde den Abstand zur Abstiegszone deutlich vergrößern.
Olympia gegen Blau-Weiß: Angriff auf die Spitzengruppe
Der Sechste ESV Olympia Köln (28) empfängt den Achten SC Blau-Weiß 06 Köln II (26). Beide Teams gehören zu den offensivstärkeren Mannschaften der Liga und bewegen sich in Reichweite der oberen Tabellenplätze. Blau-Weiß-Trainer Daniel Hubert erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Mit Olympia erwartet uns am kommenden Spieltag eine schwere Aufgabe. Olympia spielt eine gute Saison und wird aus meiner Sicht ein Wort in der Spitzengruppe der Tabelle mitsprechen.“ Er relativiert zugleich das deutliche Hinspielergebnis: „Das Hinspiel konnten wir am Ende zwar mit einem klaren Ergebnis für uns entscheiden, aus meiner Sicht spiegelt die Höhe unseres Sieges den Spielverlauf nicht wider.“ Hubert fordert von seiner Mannschaft eine Leistungssteigerung: „Wir müssen an unsere absolute Leistungsgrenze gehen, um bei Olympia zu punkten. Wir haben uns die Woche gut vorbereitet, wissen, was auf uns zukommt und sind heiß auf die Partie.“
Weiler vor unangenehmer Auswärtsaufgabe
Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 (41) reist zum Neunten TuS Köln-Stammheim 1889 (20). Nach der überraschenden Niederlage gegen Lindenthal steht der Spitzenreiter unter Zugzwang. Weilers Trainer Sven Karis erwartet eine schwierige Aufgabe: „Mit Stammheim treffen wir auf einen Gegner, der unangenehm zu bespielen ist – besonders bei ihnen zuhause, wo oft eine hitzige Atmosphäre herrscht.“ Gleichzeitig arbeitet seine Mannschaft an Anpassungen: „Wir befinden uns aktuell in einer Phase, in der wir einige Dinge in unserem Spiel verändern und weiterentwickeln.“ Karis bleibt optimistisch: „Es ist aus unserer Sicht nur eine Frage der Zeit, bis wir unsere PS wieder vollständig auf die Straße bringen. Wichtig wird sein, dass wir mit der richtigen Intensität und Klarheit auftreten und über 90 Minuten unsere Struktur behalten. Wenn uns das gelingt, sind wir überzeugt, auch auswärts wieder ein gutes Ergebnis erzielen zu können.“
Weitere Spiele am Wochenende: