Allgemeines
– Foto: Julia Sahr

Spitzenreiter unter Druck – Verfolger wittern ihre Chance

Der 14. Spieltag könnte das Titelrennen enger machen und den Abstiegskampf weiter zuspitzen.

Während der SV Eilendorf II seine Tabellenführung verteidigen will, lauert Verfolger Vichttal II auf den nächsten Ausrutscher. Dahinter kämpfen mehrere Teams um den Anschluss an die oberen Ränge, während im Tabellenkeller wichtige Duelle über Richtung und Stimmung der Winterpause entscheiden könnten.

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
FC Germania Freund
FC Germania FreundFreund
15:30live

Eschweiler (29 Punkte) geht als klarer Favorit ins Duell mit Schlusslicht Germania Freund (8 Punkte). Der Tabellendritte möchte den fünften Sieg in Folge einfahren und seine starke Form bestätigen. Für Freund geht es darum, trotz der Außenseiterrolle defensiv stabil zu bleiben und punktuell Nadelstiche zu setzen.

So., 07.12.2025, 11:00 Uhr
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
SV Rott
SV RottSV Rott
11:00live

Stolberg (19 Punkte) empfängt den punktgleichen Tabellenfünften Rott, der noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Beide Teams bewegen sich im oberen Mittelfeld und könnten mit einem Sieg in die Spitzengruppe stoßen. Die Partie gilt als offen, da beide Mannschaften zuletzt wechselhafte Leistungen zeigten.

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
FV Vaalserquartier
FV VaalserquartierVaalserq.
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf II
15:00

Vaalserquartier (15 Punkte) erwartet mit Eilendorf II den Tabellenführer, der nach der ersten Saisonniederlage Wiedergutmachung betreibt. Die Gastgeber bewegen sich im Mittelfeld, könnten aber mit einem Überraschungserfolg deutlich nach oben klettern. Für Eilendorf zählt nur ein Sieg, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten.

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
SV St. Jöris
SV St. JörisSt. Jöris
SC Berger Preuß
SC Berger PreußBerger Preuß
15:30

St. Jöris (13 Punkte) und Berger Preuß (12 Punkte) treffen im direkten Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Mittelfeld aufeinander. Beide Teams könnten sich mit einem Sieg spürbar von den Abstiegsrängen distanzieren. Aufgrund der Tabellenkonstellation ist eine enge Partie zu erwarten.

So., 07.12.2025, 11:00 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig II
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
11:00

Breinig II (13 Punkte) steht weiter knapp über den Abstiegsrängen und trifft auf Pannesheide, das mit 20 Punkten im erweiterten Verfolgerfeld liegt. Für die Gastgeber bietet sich die Chance, wichtige Distanz zum Tabellenkeller aufzubauen. Pannesheide könnte mit einem Auswärtssieg den Anschluss an Rang vier herstellen.

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/EuchenRhenania Würselen/Euchen
SC Kellersberg
SC KellersbergKellersberg
15:30live

Rhenania (12 Punkte) empfängt mit Kellersberg (15 Punkte) einen Gegner, der trotz schwankender Saisonleistung immer wieder punktet. Die Gastgeber wollen nach dem Unentschieden zuletzt vor allem offensiv wieder gefährlicher werden. Kellersberg könnte mit einem Auswärtssieg den Sprung in die erste Tabellenhälfte schaffen.

So., 07.12.2025, 11:00 Uhr
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal II
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
11:00live

Der Tabellenzweite Vichttal II (31 Punkte) geht als klarer Favorit gegen Arminia Eilendorf (10 Punkte) ins Spiel. Die Gastgeber sind weiterhin ungeschlagen und wollen den Druck auf Spitzenreiter Eilendorf II hochhalten. Für Arminia zählt in erster Linie jeder Punkt im Kampf gegen das Abrutschen auf die Abstiegsplätze.

So., 07.12.2025, 11:00 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh. II
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
11:00

Verlautenheide II (22 Punkte) hat nach dem jüngsten Auswärtssieg wieder Tuchfühlung zur Spitzengruppe und trifft auf Burtscheid (11 Punkte), das im Abstiegskampf steckt. Die Gastgeber wollen ihre Heimstärke nutzen, um Platz vier zu festigen. Burtscheid darf nach dem Sieg zuletzt aber mit neuem Selbstvertrauen anreisen.

Aufrufe: 05.12.2025, 15:00 Uhr
Tim ZimmerAutor