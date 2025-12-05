Spitzenreiter unter Druck – Verfolger wittern ihre Chance

Während der SV Eilendorf II seine Tabellenführung verteidigen will, lauert Verfolger Vichttal II auf den nächsten Ausrutscher. Dahinter kämpfen mehrere Teams um den Anschluss an die oberen Ränge, während im Tabellenkeller wichtige Duelle über Richtung und Stimmung der Winterpause entscheiden könnten.

Stolberg (19 Punkte) empfängt den punktgleichen Tabellenfünften Rott, der noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Beide Teams bewegen sich im oberen Mittelfeld und könnten mit einem Sieg in die Spitzengruppe stoßen. Die Partie gilt als offen, da beide Mannschaften zuletzt wechselhafte Leistungen zeigten.

Eschweiler (29 Punkte) geht als klarer Favorit ins Duell mit Schlusslicht Germania Freund (8 Punkte). Der Tabellendritte möchte den fünften Sieg in Folge einfahren und seine starke Form bestätigen. Für Freund geht es darum, trotz der Außenseiterrolle defensiv stabil zu bleiben und punktuell Nadelstiche zu setzen.

St. Jöris (13 Punkte) und Berger Preuß (12 Punkte) treffen im direkten Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Mittelfeld aufeinander. Beide Teams könnten sich mit einem Sieg spürbar von den Abstiegsrängen distanzieren. Aufgrund der Tabellenkonstellation ist eine enge Partie zu erwarten.

Vaalserquartier (15 Punkte) erwartet mit Eilendorf II den Tabellenführer, der nach der ersten Saisonniederlage Wiedergutmachung betreibt. Die Gastgeber bewegen sich im Mittelfeld, könnten aber mit einem Überraschungserfolg deutlich nach oben klettern. Für Eilendorf zählt nur ein Sieg, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten.

So., 07.12.2025, 11:00 Uhr SV Breinig Breinig II Grenzwacht Pannesheide Pannesheide 11:00

Breinig II (13 Punkte) steht weiter knapp über den Abstiegsrängen und trifft auf Pannesheide, das mit 20 Punkten im erweiterten Verfolgerfeld liegt. Für die Gastgeber bietet sich die Chance, wichtige Distanz zum Tabellenkeller aufzubauen. Pannesheide könnte mit einem Auswärtssieg den Anschluss an Rang vier herstellen.

Rhenania (12 Punkte) empfängt mit Kellersberg (15 Punkte) einen Gegner, der trotz schwankender Saisonleistung immer wieder punktet. Die Gastgeber wollen nach dem Unentschieden zuletzt vor allem offensiv wieder gefährlicher werden. Kellersberg könnte mit einem Auswärtssieg den Sprung in die erste Tabellenhälfte schaffen.

So., 07.12.2025, 11:00 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal II DJK Arminia Eilendorf Eilendorf 11:00

Der Tabellenzweite Vichttal II (31 Punkte) geht als klarer Favorit gegen Arminia Eilendorf (10 Punkte) ins Spiel. Die Gastgeber sind weiterhin ungeschlagen und wollen den Druck auf Spitzenreiter Eilendorf II hochhalten. Für Arminia zählt in erster Linie jeder Punkt im Kampf gegen das Abrutschen auf die Abstiegsplätze.