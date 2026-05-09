Spitzenreiter unter Druck: Ramlingen II erwartet formstarkes Kleefeld

Die SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II geht als Spitzenreiter in den 30. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 – und hat den Druck im Nacken. Mit 62 Punkten liegt das Team von Trainer Darijan Vlaski nur knapp vor der SG 74 Hannover (60 Punkte) und dem TSV Stelingen (59 Punkte). Jeder Ausrutscher könnte das Tableau an der Spitze verändern.
Am Sonntag (10. Mai, 15:00 Uhr) empfängt Ramlingen den TuS Kleefeld, der als Aufsteiger auf Rang dreizehn (31 Punkte) mitten im Abstiegskampf steckt. Die Gäste reisen jedoch mit Rückenwind an: Am vergangenen Spieltag gewann Kleefeld mit 1:0 gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren, Torschütze war Niklas Freese kurz vor der Pause.
Auch Ramlingen/Ehlershausen II konnte zuletzt punkten, setzte sich mit 4:2 ebenfalls gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren durch. Nach Rückstand drehten Fawaz Fakhri Khiro und Benedict Rahaus die Partie noch vor der Pause, ehe Torben Tepper in der Schlussphase mit einem Doppelpack die Entscheidung herbeiführte.
Trotz der unterschiedlichen Tabellenlagen erwartet Darijan Vlaski ein anspruchsvolles Duell. „Ich erwarte ein schwieriges Spiel. Der Gegner kommt mit Selbstvertrauen, steckt zwar im Abstiegskampf, hat zuletzt aber drei Siege in Folge eingefahren und entsprechend Rückenwind“, sagt der Trainer der Gastgeber. Kleefeld habe nichts zu verlieren und werde entsprechend auftreten.
Vlaski weiß zugleich um die eigene Ausgangslage: „Wir möchten den nächsten Schritt machen und unsere Tabellenführung verteidigen.“ Dabei rechnet er mit einem tief stehenden Gegner, der auf Umschaltmomente setzt – ein Muster, das seine Mannschaft in der Rückrunde häufiger gesehen hat. Entsprechend fordert er Lösungen im Spiel nach vorne, Tempo in der Tiefe und die nötige Geduld.
Die Rollen scheinen vor dem Duell klar verteilt, doch die jüngsten Ergebnisse zeigen: Der Tabellenführer ist gewarnt, während der Außenseiter mit neuem Selbstvertrauen antritt.