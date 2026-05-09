Spitzenreiter unter Druck: Ramlingen II erwartet formstarkes Kleefeld Tabellenführer will Vorsprung behaupten – Gäste wittern im Abstiegskampf ihre Chance von ck · Heute, 05:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Die SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II geht als Spitzenreiter in den 30. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 – und hat den Druck im Nacken. Mit 62 Punkten liegt das Team von Trainer Darijan Vlaski nur knapp vor der SG 74 Hannover (60 Punkte) und dem TSV Stelingen (59 Punkte). Jeder Ausrutscher könnte das Tableau an der Spitze verändern.

Am Sonntag (10. Mai, 15:00 Uhr) empfängt Ramlingen den TuS Kleefeld, der als Aufsteiger auf Rang dreizehn (31 Punkte) mitten im Abstiegskampf steckt. Die Gäste reisen jedoch mit Rückenwind an: Am vergangenen Spieltag gewann Kleefeld mit 1:0 gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren, Torschütze war Niklas Freese kurz vor der Pause. Unterschiedliche Serien, klare Zielsetzungen Auch Ramlingen/Ehlershausen II konnte zuletzt punkten, setzte sich mit 4:2 ebenfalls gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren durch. Nach Rückstand drehten Fawaz Fakhri Khiro und Benedict Rahaus die Partie noch vor der Pause, ehe Torben Tepper in der Schlussphase mit einem Doppelpack die Entscheidung herbeiführte.