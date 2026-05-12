Spitzenreiter unter Druck – Mittwochabend in der Landesliga Nord

Das Hinspiel endete mit einem 2:1-Sieg für Hennigsdorf, die damals die drei Punkte in Alt Ruppin entführten. Nun empfängt Alt Ruppin die Gäste aus dem Havelland und wird alles daran setzen, die Niederlage zu korrigieren. Für beide Teams geht es um weit mehr als Prestige – es geht um den Klassenerhalt.

Den Auftakt des Mittwochabends bestreiten zwei Mannschaften, die sich beide in der unteren Tabellenhälfte befinden und dringend Punkte brauchen. SV Eintracht Alt Ruppin belegt mit 23 Punkten aus 24 Spielen den elften Rang und hat mit 40:66 Toren eine deutlich negative Torbilanz. Der FC 98 Hennigsdorf steht auf Platz zehn, hat ebenfalls 24 Partien absolviert und kommt auf 24 Punkte bei einem Torverhältnis von 40:52 – gleichfalls tief im Minus. Die Ausgangslage der Abstiegszone ist für beide bedrohlich, der Druck immens.



Das Topspiel des Abends steigt in Falkensee: Tabellenführer SV Viktoria Potsdam gastiert beim Zweiten SV Falkensee-Finkenkrug – ein direktes Duell der beiden besten Mannschaften der Landesliga Nord. Viktoria führt die Tabelle mit 63 Punkten aus 25 Spielen souverän an, hat 122 Tore erzielt und nur 39 kassiert – eine Bilanz, die in dieser Liga ihresgleichen sucht. Falkensee-Finkenkrug folgt mit 58 Punkten auf Platz zwei, hat ebenfalls 25 Partien gespielt und ein Torverhältnis von 67:27. Fünf Punkte Rückstand auf Viktoria – der Druck auf den Hausherren ist enorm. Das Hinspiel gewann Viktoria Potsdam mit 3:2, auch damals setzte sich der spätere Spitzenreiter knapp, aber verdient durch. Nun kommt es zum Rückspiel, und Falkensee-Finkenkrug weiß: Nur ein Sieg hält die minimalen Titelchancen aufrecht. Viktoria hingegen kann mit einem Remis oder Sieg seinen Vorsprung weiter ausbauen oder gar zementieren. Dieses Spiel hat das Zeug zum vorzeitigen Vorentscheid in der Meisterschaftsfrage.



Zur selben Zeit empfängt FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 den SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse. Beide Mannschaften befinden sich in der unteren Tabellenregion, wo jede Niederlage den Abstiegsstrudel näher bringt. Concordia steht auf Rang 14 mit 18 Punkten aus 24 Spielen und einem Torverhältnis von 29:54 – die Offensive ist die schwächste der Liga. Neustadt/Dosse liegt auf Platz 13, hat aus 24 Partien 20 Punkte geholt und dabei 56:73 Tore erzielt. Trotz negativer Tordifferenz ist Neustadt klar torgefährlicher als der Gastgeber. Das Hinspiel endete 3:3 – ein dramatisches Unentschieden, das die Ausgeglichenheit dieser Partie unterstrich. Für Concordia ist ein Heimsieg nahezu Pflicht, will man den Abstieg noch abwenden. Neustadt reist mit dem Selbstvertrauen einer Mannschaft an, die zuletzt mehr Punkte gesammelt hat – und mit dem Hinspielremis im Gepäck.

Ebenfalls um 20:00 Uhr empfängt der Angermünder FC die BSC Fortuna Glienicke. Angermünde rangiert auf Platz zwölf mit 21 Punkten aus 24 Spielen – ein mageres Ergebnis bei einem Torverhältnis von 31:74. Die Defensive ist löchrig, die Lage ernst. Glienicke steht mit 25 Punkten aus 24 Spielen auf Rang neun, hat aber 54 Gegentore kassiert und kämpft ebenfalls um Stabilität. Der Abstand zwischen beiden Teams beträgt lediglich vier Punkte – in dieser Tabellenregion kann eine einzige Begegnung die Lage erheblich verschieben. Ein direktes Hinspiel zwischen beiden Mannschaften ist nicht dokumentiert. Umso offener ist die Prognose für dieses Aufeinandertreffen. Angermünde braucht die Punkte zu Hause, um den Abstiegsrängen zu entkommen. Glienicke wiederum möchte seine komfortable Ausgangsposition festigen und den Abstand nach unten ausbauen. Ein hochspannender Abend in der Landesliga Nord steht bevor.