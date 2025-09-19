– Foto: Christoph Kulhoff

Spitzenreiter unter Druck in Lüneburg Atlas Delmenhorst gastiert beim heimstarken Aufsteiger – LSK Hansa bislang ohne Niederlage auf eigenem Platz Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Lüneburg SK SV Atlas Del

Am Samstag trifft der Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst auf den Lüneburger SK Hansa. Der Aufsteiger belegt derzeit Rang neun, ist zuhause noch ungeschlagen – und will dem Ligaprimus ein Bein stellen. Anstoß im Lüneburger Stadion ist um 16:30 Uhr.

Nach dem 1:1 gegen Spelle-Venhaus und dem vorangegangenen Auswärtssieg bei Lupo Martini geht der SV Atlas mit gemischten Gefühlen in das Duell in Lüneburg. Einerseits steht die Riebau-Elf weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze (14 Punkte, 16:5 Tore), andererseits ließ man gegen Spelle in der zweiten Halbzeit Punkte liegen. Besonders offensiv fehlte zuletzt die Durchschlagskraft der ersten Wochen. Morgen, 16:30 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa Lüneburg SK SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del 16:30 live PUSH

Der Lüneburger SK Hansa (Platz 9 / 9 Punkte / 10:10 Tore) zeigt sich nach dem Aufstieg bislang solide und besonders heimstark. In den bisherigen drei Heimspielen gab es zwei Siege (3:0 gegen Braunschweig II, 3:2 gegen Rehden) und ein Remis (1:1 gegen Lupo Martini). Die Mannschaft von Trainer Rainer Zobel präsentiert sich kampfstark und effizient, wie zuletzt beim Heimerfolg gegen Rehden deutlich wurde. Auffälligster Akteur der Lüneburger ist bislang Angreifer Malte Meyer, der mit fünf Treffern zu den besten Torschützen der Liga zählt. Das Team hat allerdings auch eine rustikale Seite: 17 Gelbe Karten in sechs Spielen zeigen, dass der Aufsteiger im Zweikampf keine Kompromisse eingeht.