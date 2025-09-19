Spitzenreiter unter Druck in Lüneburg

Am Samstag trifft der Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst auf den Lüneburger SK Hansa. Der Aufsteiger belegt derzeit Rang neun, ist zuhause noch ungeschlagen – und will dem Ligaprimus ein Bein stellen. Anstoß im Lüneburger Stadion ist um 16:30 Uhr.
Nach dem 1:1 gegen Spelle-Venhaus und dem vorangegangenen Auswärtssieg bei Lupo Martini geht der SV Atlas mit gemischten Gefühlen in das Duell in Lüneburg. Einerseits steht die Riebau-Elf weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze (14 Punkte, 16:5 Tore), andererseits ließ man gegen Spelle in der zweiten Halbzeit Punkte liegen. Besonders offensiv fehlte zuletzt die Durchschlagskraft der ersten Wochen.
Der Lüneburger SK Hansa (Platz 9 / 9 Punkte / 10:10 Tore) zeigt sich nach dem Aufstieg bislang solide und besonders heimstark. In den bisherigen drei Heimspielen gab es zwei Siege (3:0 gegen Braunschweig II, 3:2 gegen Rehden) und ein Remis (1:1 gegen Lupo Martini). Die Mannschaft von Trainer Rainer Zobel präsentiert sich kampfstark und effizient, wie zuletzt beim Heimerfolg gegen Rehden deutlich wurde.
Auffälligster Akteur der Lüneburger ist bislang Angreifer Malte Meyer, der mit fünf Treffern zu den besten Torschützen der Liga zählt. Das Team hat allerdings auch eine rustikale Seite: 17 Gelbe Karten in sechs Spielen zeigen, dass der Aufsteiger im Zweikampf keine Kompromisse eingeht.
Die Historie spricht für Spannung: In der gemeinsamen Regionalliga-Saison 2021/22 trennten sich beide Teams in Hin- und Rückspiel jeweils unentschieden (1:1 und 2:2). Ein enges Duell scheint auch diesmal wahrscheinlich.
Trainer Key Riebau wird seine Mannschaft auf ein körperbetontes Spiel einstellen müssen. Die Delmenhorster Defensive um Dylan Burke und Ibrahim Temin dürfte gefragt sein, wenn es gilt, LSK-Torjäger Meyer in den Griff zu bekommen. Offensiv ruhen die Hoffnungen erneut auf Nico Poplawski, der zuletzt gegen Spelle traf.