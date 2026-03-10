Spitzenreiter TV Bohmte vor schwerer Auswärtsaufgabe TV Bohmte tritt im Kreisliga-Topspiel beim TSV Wallenhorst an von Michael Eggert · Gestern, 23:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Mönter

Der Spitzenreiter der Kreisliga Osnabrück, Staffel A, steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Am Mittwochabend um 19.30 Uhr gastiert der TV Bohmte 01 beim TSV Wallenhorst. Die Partie wird im FuPa-Liveticker begleitet.

Im Hinspiel setzte sich Bohmte knapp mit 3:2 durch. Nun bietet sich dem TSV Wallenhorst die Gelegenheit zur Revanche – und zugleich die Chance, den Abstand zur Tabellenspitze zu verkürzen. Aktuell liegt der Gastgeber sieben Punkte hinter Bohmte, hat allerdings eine Partie weniger absolviert. Chance zur Verkürzung des Rückstands