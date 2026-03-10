Spitzenreiter TV Bohmte vor schwerer Auswärtsaufgabe

Der Spitzenreiter der Kreisliga Osnabrück, Staffel A, steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Am Mittwochabend um 19.30 Uhr gastiert der TV Bohmte 01 beim TSV Wallenhorst. Die Partie wird im FuPa-Liveticker begleitet.
Im Hinspiel setzte sich Bohmte knapp mit 3:2 durch. Nun bietet sich dem TSV Wallenhorst die Gelegenheit zur Revanche – und zugleich die Chance, den Abstand zur Tabellenspitze zu verkürzen. Aktuell liegt der Gastgeber sieben Punkte hinter Bohmte, hat allerdings eine Partie weniger absolviert.
Chance zur Verkürzung des Rückstands
Am vergangenen Spieltag blieb die Spitzengruppe der Liga geschlossen erfolgreich. Veränderungen an der Tabellenspitze blieben daher aus. Bohmte behauptete seine Position durch einen Auswärtssieg in Kalkriese, musste diesen Erfolg jedoch teuer bezahlen. Abwehrspieler Fabian Habeck musste verletzt ausgewechselt werden, sein Einsatz im Spiel gegen TSV Wallenhorst ist zumindest fraglich.