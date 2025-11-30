Spitzenreiter TuS Nortorf lässt es krachen

Der TuS Nortorf untermauert seine Ausnahmestellung in der Verbandsliga West. Auch am 19. Spieltag konnte der Ligaprimus seine beeindruckende Serie fortsetzen und ist nach dem souverän herausgespielten 7:1 (2:0) gegen den Landesligaabsteiger Osterrönfelder TSV seit zwölf Spielen ungeschlagen. Ärgster Verfolger bleibt die SG Geest, die sich mit 6:3 gegen den FC Burg durchsetzen konnte. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten beträgt für die TuS-Liga bereits fünf Punkte. Für den OTSV, der nach zehn Punkten aus den letzten vier Spielen mit breiter Brust beim Tabellenersten angetreten war, endet die kleine Erfolgsserie, doch die Mannschaft von Trainer Maik Gabriel kann weiterhin den zwölften Platz halten.
Von Beginn an spielten beide Mannschaften offensiv und erarbeiteten sich Möglichkeiten. Die größte hatte dann der Gast, als sich Jamie Liß (10.) nach einer Umschaltsituation energisch gegen zwei Gegenspieler durchsetzen konnte und aus Nahdistanz an dem großartig reagierenden Torwart Florian Gerloff scheiterte.
Quasi im Gegenzug bekommen die Gastgeber nach einem Foul an Finn Spalding einen klaren Elfmeter zugesprochen, den Maurice Petersen (11.) sicher zum Führungstreffer verwandelt.
Der OTSV wehrte sich und versuchte, die Partie weiter offen zu halten. In der 27. Minute dann aber der nächste Rückschlag für die Gäste. Nach einem langen Schlag von Torhüter Gerloff über die rechte Seite landet der Ball bei Leon Gehrke, der auf Finn Spalding verlängert. Dessen Vorarbeit vollendet Torjäger Malte Lucht auf Höhe des Elfmeterpunktes freistehend zum 2:0.
Zur zweiten Halbzeit wollte Gästetrainer Maik Gabriel mit zwei Wechseln die Wende einleiten. Der Plan war nach wenigen Sekunden Makulatur. Mats Behrens erobert den Ball im Gegenpressing, legt ihn auf Malte Lucht ab, der steckt durch auf Finn Spalding (46.), der dann auf 3:0 erhöhen konnte.
Doch damit waren die Gäste überhaupt nicht einverstanden. „Schiedsrichterin Joelina Wendtorff und Assistent Arved Hess übersahen eine mehr als klare Abseitsstellung und mit dem 3:0 fiel die vorzeitige Entscheidung“, monierte OTSV-Fußballobmann Kai Nacken-Hoffmann. Auch Nortorf-Coach Jan-Niclas Bräunling sprach von einem „abseitsverdächtigen Treffer“.
Die nun gefrusteten Gäste läuteten 15 katastrophale Minuten ein und kassierten – mit viel Glück – nur zwei Gegentore. Dem vierten Treffer der TuS-Liga geht eine starke Aktion von Mika Jöhnck voraus, der an der eigenen Strafraumgrenze den Ball erobert, auf Malte Lucht weiterleitet, der noch einen Gegenspieler stehen lässt und den einlaufenden Jöhnck (51.) bedient – 4:0. Beim 5:0 nach einem Ballgewinn im Mittelfeld bedient Lucht Finn Spalding (54.), der mit dem linken Fuß ins lange Eck trifft.
Auch nach dem 0:5 versuchte der OTSV weiter Fußball zu spielen und hatte eine gute Phase mit einigen gefährlichen Aktionen. Doch der Mut der nie aufsteckenden Gäste wurde zunächst nicht belohnt.
Nach einem abgewehrten Freistoß landet der Ball bei Fabian Levi Kraemer, der den mitgelaufenen Julian Lechtenfeld bedient. Dessen scharfe Hereingabe kann der OTSV-Torhüter nur nach vorne abwehren, wo Mika Jöhnck (74.) zum 6:0 abstaubt.
Dann erzwingen die Gäste durch einen schönen Treffer von Florian Kracht (76.) den Ehrentreffer, doch das Schlusswort hat der Tabellenführer: Fabian Levi Kraemer (86.) trifft zum 7:1-Endstand.
Aus einer starken Nortorfer Mannschaft ist Finn Spalding mit seinen zwei Toren und zwei Vorlagen hervorzuheben. Weitere Glanzlichter setzen Malte Lucht mit einem Treffer und drei Vorlagen sowie die stabile Defensive um Jano Schmidt und den starken Rechtsverteidiger Leon Gehrke.
Für die TuS-Liga ist am kommenden Wochenende noch ein Nachholspiel angesetzt. Am 6.12. soll die Partie vom 1. Spieltag gegen den TSV Heiligenstedten nachgeholt werden.
„Das war eine gute Mannschaftsleistung. Sehr erfreulich die beiden Comebacks von Jona Müller und Jan-Niclas Boysen“, sagte Trainer Jan-Niclas Bräunling.
„Jetzt geht es für die Blau-Gelben in die Winterpause und in der Rückrunde soll die Entwicklung der jungen Mannschaft weitergehen“, sagte OTSV-Fußballobmann Kai Nacken-Hoffmann.
TUS Nortorf: Gerloff – Hoppe (63. Lechtenfeld), Petersen (46. Boysen), Schmidt, Gehrke – Falk, Behrens, Scherbath, Jöhnck (79. Müller)– Lucht (63. Kraemer), Spalding (56. Gerst).
Trainer: Jan-Niclas Bräunling.
Schiedsrichter: Joelina Wendtorf (1. FC Phönix Lübeck).
Assistenten: Jan Dalitz und Arved Hess.
Zuschauer: 100 in der TUS-Arena am Heinkenborsteler Weg in Nortorf.
Tore: 1:0 Maurice Petersen (11. Foulelfmeter), 2:0 Malte Lucht (27.), 3:0 Finn Spalding (46.), 4:0 Mika Jöhnck (51.), 5:0 Finn Spalding (54.), 6:0 Mika Jöhnck (74.), 6:1 Florian Kracht (76.), 7:1 Fabian Levi Kraemer (86.).