Spitzenreiter TuS Nortorf lässt es krachen

Frühe Chancen auf beiden Seiten

Von Beginn an spielten beide Mannschaften offensiv und erarbeiteten sich Möglichkeiten. Die größte hatte dann der Gast, als sich Jamie Liß (10.) nach einer Umschaltsituation energisch gegen zwei Gegenspieler durchsetzen konnte und aus Nahdistanz an dem großartig reagierenden Torwart Florian Gerloff scheiterte.

Quasi im Gegenzug bekommen die Gastgeber nach einem Foul an Finn Spalding einen klaren Elfmeter zugesprochen, den Maurice Petersen (11.) sicher zum Führungstreffer verwandelt.

Nortorf legt vor der Pause nach

Der OTSV wehrte sich und versuchte, die Partie weiter offen zu halten. In der 27. Minute dann aber der nächste Rückschlag für die Gäste. Nach einem langen Schlag von Torhüter Gerloff über die rechte Seite landet der Ball bei Leon Gehrke, der auf Finn Spalding verlängert. Dessen Vorarbeit vollendet Torjäger Malte Lucht auf Höhe des Elfmeterpunktes freistehend zum 2:0.

Sofortiger K.o.-Schlag nach Wiederbeginn

Zur zweiten Halbzeit wollte Gästetrainer Maik Gabriel mit zwei Wechseln die Wende einleiten. Der Plan war nach wenigen Sekunden Makulatur. Mats Behrens erobert den Ball im Gegenpressing, legt ihn auf Malte Lucht ab, der steckt durch auf Finn Spalding (46.), der dann auf 3:0 erhöhen konnte.