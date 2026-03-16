Spitzenreiter TUS Hilter stolpert in Glane

Fupa-Archiv-Foto- – Foto: Malte Wöhrmann

Der Tabellenführer der Kreisliga Osnabrück, TuS Hilter, hat einen Rückschlag im Titelrennen hinnehmen müssen. Beim TuS Glane unterlag die Mannschaft mit 0:2, wodurch der Vorsprung an der Tabellenspitze auf zehn Punkte schrumpfte. Währenddessen festigte der VfL Kloster Oesede mit einem späten Heimsieg Rang zwei. Im Tabellenkeller sicherte sich die Spvg Niedermark wichtige Punkte, während der TV Wellingholzhausen weiter unter Druck steht. Der SV Bad Rothenfelde II kam kampflos zu drei Zählern.

Der TuS Glane setzte sich mit 2:0 gegen Spitzenreiter Hilter durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entschieden zwei Treffer von Mahtis Redder und Mamadue Faye die Partie zugunsten der Gastgeber.

Glane-Coach Frank Rethmann hob vor allem die Defensivleistung hervor. Sein Team habe „mit hoher Intensität gegen den Ball verteidigt“, sagte er. Bis zur Führung habe Hilter lediglich einen Abschluss aus dem Spiel heraus gehabt. In der Schlussviertelstunde sei der Ausgleich zwar mehrfach möglich gewesen, doch mit „Glück und Geschick“ habe seine Mannschaft die Null gehalten und schließlich per Konter das zweite Tor erzielt.

Hilters Trainer Patrick van der Sanden sah die fehlende Durchschlagskraft seiner Mannschaft als entscheidenden Faktor: „Am Ende haben zwei Torchancen zum Erfolg gereicht, da wir im letzten Drittel heute nicht die nötige Durchschlagskraft hatten.“ In einer Phase, in der Hilter auf den Ausgleich drängte, fiel kurz vor Schluss per Konter das 2:0. Nach zwei intensiven englischen Wochen komme die spielfreie Zeit nun gelegen, so van der Sanden.

Später Treffer sichert VFL Kloster Oesede den Sieg

Der VfL Kloster Oesede setzte sich zu Hause mit 2:1 gegen den abstiegsbedrohten VfR Voxtrup II durch. Das Spiel blieb lange offen, ehe Henry Methews in der Schlussphase den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte. Damit behauptet Oesede den zweiten Tabellenplatz.

Voxtrups Trainer Hugo Sobral sprach von einem „sehr harten Ergebnis“ für seine Mannschaft. Das Spiel sei über weite Strecken ausgeglichen gewesen, sein Team habe es jedoch versäumt, aus den eigenen Möglichkeiten Kapital zu schlagen. „Leider fiel das Ergebnis gegen uns aus und Kloster Oesede hatte das Spielglück auf deren Seite“, sagte Sobral. In der schiefen Tabelle liegt Voxtrup II weiterhin deutlich hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz und steht im Abstiegskampf unter erheblichem Druck.

Niedermark dreht Kellerduell

Im direkten Duell im Tabellenkeller gewann die Spvg Niedermark beim TV Wellingholzhausen mit 2:1. Nach einer starken ersten Halbzeit führten die Gastgeber zur Pause noch mit 1:0. Zwei Treffer von Luca Westenberg nach dem Seitenwechsel drehten jedoch die Partie zugunsten der Gäste. Niedermark steht damit aktuell knapp über dem Strich, während Wellingholzhausen weiter um den Klassenerhalt bangen muss.

TVW-Trainer Florian Vornhold sprach von einer bitteren Niederlage: „Nach einer starken ersten Halbzeit gingen wir verdient mit 1:0 in die Pause.“ Auch danach habe seine Mannschaft engagiert gespielt, ehe zwei unglückliche Fehler zu den Gegentoren führten.

Bereits vor dem Wochenende stand fest, dass der SV Bad Rothenfelde II kampflos drei Punkte erhält. Gegner SV Kosova trat am Freitagabend nicht zum angesetzten Spiel an.