Spitzenreiter TUS Hilter starte intensive Vorbereitung

Mindestens noch bis 2027 beim TUS Hilter - Coach P. v. d. Sanden – Foto: Tupa

Die Vorbereitungen der Osnabrücker Kreisligisten laufen trotz der widrigen Platz- und Witterungsverhältnisse auf Hochtouren. Wir haben uns beim Tabellenführer TUS Hilter erkundigt. Die Mannschaft von Trainer Patrick van der Sanden startet in eine intensive Vorbereitung auf die Rückserie. In fünf Testspielen gegen Kreis- und Bezirksligisten will sich die Mannschaft die nötige Fitness und den Feinschliff holen.

Mittwoch 11. Februar 2026 - 19.30 Uhr gegen TSV Riemsloh

Freitag 13. Februar 2026 - 19.30 Uhr gegen SV Viktoria Gmhütte

Der Fokus liegt darauf den Spielrhythmus, die Fitness und die nötige Abstimmung zu finden, bevor die Rückserie am 22. Februar 2026 um 15.00 Uhr mit einem Heimspiel gegen den BSV Holzhausen startet.

Auch die wichtigste Personalie ist bereits längerfristig geklärt. Trainer Patrick van Sanden - der bereits seit 2023 beim TUS Hilter aktiv ist und mit dem Verein im seinem ersten Jahr als Trainer den Sprung in die Bezirksliga erreichte - bleibt auch in der kommenden Spielzeit 2026/27 beim aktuellen Spitzenreiter der Kreisliga. Die Chancen auf einen erneuten Aufstieg mit Coach van der Sanden stehen gut. Sein Team liegt mit vier Punkten Vorsprung und zwei weniger ausgetragen Spielen an der Tabellenspitze der Kreisliga - Staffel B -. „Ich habe nächste Saison noch Vertrag beim TUS Hilter, da wir uns im vergangen Jahr bereits auf eine zweijährige Zusammenarbeit verständigt haben,“ sagte uns der Coach auf Anfrage. Sicher eine gute, weitsichtige und erfolgreiche Entscheidung für alle Beteiligten.