Spitzenreiter TUS Hilter siegt - SV Hellern bleibt oben dran

Nach einem 20-minütigen Tiefschlaf mit einigen individuellen Fehlern zu Beginn der zweiten lag Viktoria Gesmold II gegen die Spvg Niedermark mit 0:3 im Rückstand, kam danach auf 2:3 heran, kassierte aber postwendend den nächsten Treffer zur insgesamt vermeidbaren 2:4-Heimniederlage. Der VFR Voxtrup II kassierte nach einer Stunde Spielzeit innerhalb von 15 Minuten drei Treffer zum 0:3-Rückstand gegen SF Schledehausen, den er trotz eines starken Schlußspurts nicht mehr ausgleichen konnte.

Der erst in der 38. Spielminute eingewechselte Rückkehrer Bennett Laurin Surmannn kassierte wegen einer Notbremse postwendend die rote Karte und konnte von der Bank aus verfolgen, wie sein Team in Unterzahl die 2:1-Führung innerhalb von fünf Minuten auf 4:1 ausbaute und damit die Grundlage zum insgesamt verdienten 4:3-Erfolg gegen den SuS Buer legte.

"Eine absolut unnötige Niederlage. Wenn man Chancen für zwei Spiele hat, aber erst nach 0:3 Tore schießt, wird es schwierig zu punkten. Bis auf die Chancenverwertung, habe ich meiner Mannschaft sehr sehr wenig vorzuwerfen. Fußballerisch waren wir über 90 Minuten die aktivere und spielerisch bessere Mannschaft, aber wie heißt es so schön „machst du vorne die Dinger nicht, bekommst du die hinten rein.“ Wir müssen weiter arbeiten, damit die Jungs sich für ihren Aufwand belohnen und wir unsere Punkte einfahren,“ lautet das Statement von Trainer Hugo Sobral (VFR Voxtrup II).

SV Hellern - SuS Buer 4:3 (4:1)

"Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft heute. Wenn du über 55 Minuten in Unterzahl spielst – nach einer frühen Notbremse – und direkt im Anschluss trotzdem zwei Tore erzielst, dann spricht das ganz klar für Courage, dem Teamgeist und auch der Qualität der Mannschaft. Die Jungs haben Moral gezeigt und sich trotz der schwierigen Situation nicht hängen lassen. Einziger Kritikpunkt ist für mich, dass wir es zu Beginn der zweiten Halbzeit verpasst haben, den Sack endgültig zuzumachen. Dadurch haben wir den Gegner nochmal stark gemacht und es wurde am Ende nochmal unnötig spannend. Insgesamt bin ich aber sehr stolz auf die Mannschaft. Auf dieser Leistung können und werden wir weiter aufbauen,“ meinte Trainer Felix Zimmermann (SV Hellern).

"Das war heute eine bittere, aber verdiente 4:3-Niederlage in Hellern. Hellern ist in den ersten Minuten extrem energisch aufgetreten, wir haben schnell das 1:0 und kurz darauf das 2:0 kassiert. Dann konnten wir durch einen Konter den Anschluss zum 2:1 machen. Kurz danach spielt Hellern nach einer Notbremse in Unterzahl – aber anstatt das für uns zu nutzen, kassieren wir wie schon gegen Lüstringen in Überzahl das 3:1 und 4:1. So ging es dann auch in die Pause. In der zweiten Halbzeit haben wir uns nochmal herangekämpft und auf 4:3 verkürzt, aber am Ende hat uns der letzte Wille zum Ausgleich gefehlt,“ sagte uns Jan Blumenberg (SuS Buer).

BSV Holzhausen - TuS Hilter 0:3 (0:2)

Wir kommen direkt gut ins Spiel - wie der Gegner auch - und es kann nach wenigen Minuten schon 1:1 stehen. Danach kann ich meiner Mannschaft kein Vorwurf machen an Einstellung und Laufbereitschaft. Nach einer Standardsituation werden wir dann klassisch ausgekontert. Unnötig und das ärgert einen natürlich, wenn man dann durch einen weiteren Fehler noch das 2:0 kassiert. So ging es in die Pause. Weil sonst haben wir gegen disziplinierte Hilteraner gut mitgehalten. Nach der Pause musste Hilter dann nur hinten gut stehen und das hatten sie auch im Griff. Zum Ende müssen wir natürlich dann noch mehr investieren und werden durch Tappmeyer bestraft. Verdienter Sieg des Tabellenführers - wir haben es allerdings auch einfach in den entscheidenden Situationen zu leicht gemacht,“ sagte uns Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen). "Es war von uns eine konzentriere Leistung, sehr verdienter Sieg, zu Null ist auch mal wichtig für die Jungs, ich glaube unter dem Strich kann man schon von einem sehr gelungen Start sprechen. Vier gute Mannschaft alles besiegt, wir sind mit dem Saisonstart sehr zufrieden," sagte uns Trainer Patrick van der Sanden (TUS Hilter). Torwart Rene Wiltmann sicherte seinem TUS Hilter die "Null" – Foto: Fupa

VFL Kloster Oesede - SV Kosova 5:0 (3:0)

Viktoria Gesmold II - Spvg Niedermark 2:4 (0:0)