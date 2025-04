Spitzenreiter TSV Weilimdorf ist am Osterspieltag nur Zuschauer

Maichingen will im Heimspiel gegen den TSV Ehningen Wiedergutmachung nach dem torlosen Wochenende leisten. Beide Teams liegen im Mittelfeld und streben Stabilität in der Tabelle an. Ehningen reist nach der 1:3-Niederlage gegen Sindelfingen mit dem Ziel an, die direkte Konkurrenz zu distanzieren.

---