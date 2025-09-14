Spitzenreiter TSV Venne feiert Last-Minute-Sieg

Er war ein über weiter Strecken vollkommen ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Dem Venne fehlte nach der englischen Woche die notwendige Frische um seine Stärke im Offensivspiel abrufen zu können. Als sich beide Teams bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten erzielte Dimitri Breinert, nach feiner Vorarbeit von Philip Muth, in der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer für den Tabellenführer.

Siegtorschütze in der Nachspielzeit: Dimitri Breinert – Foto: Fupa

"Es war ein klassisches 0:0-Spiel, in dem uns die dritte englische Woche deutlich anzumerken war. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit wenigen Chancen kamen wir nach der Pause besser ins Spiel, ohne unsere Möglichkeiten konsequent zu nutzen. Riemsloh hatte ebenfalls sehr gute Gelegenheiten, die jedoch von einem überragenden Flo Großeloser vereitelt wurden. Als sich alle schon mit dem 0:0 abgefunden hatten, setzte sich Philipp Muth stark im Eins-gegen-Eins durch. Der Keeper konnte zunächst noch parieren, doch im anschließenden Gewühl war Dima Breinert zur Stelle und vergoldete die Aktion mit dem Siegtreffer,“ sagte uns Trainer Jan Niehaus (TSV Venne) nach dem Spiel.