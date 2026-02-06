 2026-02-06T13:16:52.650Z

Spitzenreiter TSV Münchingen reist zum Dritten TSV Heimsheim

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 19. Spieltags

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Joachim Koschler

Ein Spieltag mit klaren Kanten wartet nach dem Re-Start in der Bezirksliga Enz/Murr: Oben liefert sich das Führungsduo TSV Münchingen und SV Germania Bietigheim ein Fernduell, dahinter drängen Aldingen und Heimsheim auf Konstanz. Unten zählt jeder Zähler – vor allem für TV Pflugfelden und NK Croatia Bietigheim – während mehrere direkte Nachbarschaftsduelle die Tabelle weiter verdichten könnten.

So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
14:30

Im Keller braucht der TSV Phönix Lomersheim jeden Punkt, doch der formstabile FV Löchgau II reist als Fünfter mit Rückenwind an. Das Hinspiel endete spektakulär 4:4, was erneut auf offene Visieren hindeutet.

So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
14:30

Der TV Pflugfelden steht als Schlusslicht unter Zugzwang, zumal der TSV Schwieberdingen nach seinem Hinspielsieg (3:2) mit Selbstvertrauen anreist. Für die Gastgeber geht es vor allem darum, defensiv Stabilität zu finden und die klare Außenseiterrolle anzunehmen.

So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
14:30

NK Croatia Bietigheim sucht im Abstiegskampf den Befreiungsschlag, nachdem der AKV B.G. Ludwigsburg das Hinspiel 5:1 dominierte. Die Rollen sind trotz Tabellenlage offen: Beide Teams bewegen sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den gefährdeten Plätzen.

So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
14:30

SV Pattonville und TV Aldingen trennt vor dem Anpfiff nur ein Punkt, entsprechend eng dürfte das Duell auf Augenhöhe werden. Aldingen gewann das Hinspiel 3:1, doch Pattonville hat nach dem Kantersieg zuletzt offensiv nachgelegt.

So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
14:30

Der FC Marbach und die Spvgg Besigheim begegnen sich im dicht gedrängten Mittelfeld mit identischen Zielen: Abstand nach unten, Anschluss nach oben. Das 1:1 aus der Hinrunde verspricht abermals eine enge Partie mit wenigen Fehlern als möglichem Zünglein an der Waage.

So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
14:30

Der Dritte TSV Heimsheim fordert Spitzenreiter TSV Münchingen – eine Partie, die Taktik und Effizienz entscheiden dürften. Im Hinspiel setzte sich Münchingen 3:2 durch; nun geht es für den Gast darum, die Tabellenführung zu verteidigen, während Heimsheim ein Ausrufezeichen setzen kann.

So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
14:30live

Der TSV Merklingen will nach oben andocken, doch FSV 08 Bietigheim-Bissingen II ist als zäher Gegner bekannt. Das 2:2 im Hinspiel deutet auf eine knappe Begegnung hin, in der Standards und Zweikampfhärte über Nuancen entscheiden könnten.

