Spitzenreiter TSV Münchingen reist zum Dritten TSV Heimsheim

Ein Spieltag mit klaren Kanten wartet nach dem Re-Start in der Bezirksliga Enz/Murr: Oben liefert sich das Führungsduo TSV Münchingen und SV Germania Bietigheim ein Fernduell, dahinter drängen Aldingen und Heimsheim auf Konstanz. Unten zählt jeder Zähler – vor allem für TV Pflugfelden und NK Croatia Bietigheim – während mehrere direkte Nachbarschaftsduelle die Tabelle weiter verdichten könnten.
So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
Im Keller braucht der TSV Phönix Lomersheim jeden Punkt, doch der formstabile FV Löchgau II reist als Fünfter mit Rückenwind an. Das Hinspiel endete spektakulär 4:4, was erneut auf offene Visieren hindeutet.
So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
Der TV Pflugfelden steht als Schlusslicht unter Zugzwang, zumal der TSV Schwieberdingen nach seinem Hinspielsieg (3:2) mit Selbstvertrauen anreist. Für die Gastgeber geht es vor allem darum, defensiv Stabilität zu finden und die klare Außenseiterrolle anzunehmen.
So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
NK Croatia Bietigheim sucht im Abstiegskampf den Befreiungsschlag, nachdem der AKV B.G. Ludwigsburg das Hinspiel 5:1 dominierte. Die Rollen sind trotz Tabellenlage offen: Beide Teams bewegen sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den gefährdeten Plätzen.
So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
SV Pattonville und TV Aldingen trennt vor dem Anpfiff nur ein Punkt, entsprechend eng dürfte das Duell auf Augenhöhe werden. Aldingen gewann das Hinspiel 3:1, doch Pattonville hat nach dem Kantersieg zuletzt offensiv nachgelegt.
So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
Der FC Marbach und die Spvgg Besigheim begegnen sich im dicht gedrängten Mittelfeld mit identischen Zielen: Abstand nach unten, Anschluss nach oben. Das 1:1 aus der Hinrunde verspricht abermals eine enge Partie mit wenigen Fehlern als möglichem Zünglein an der Waage.
So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
Der Dritte TSV Heimsheim fordert Spitzenreiter TSV Münchingen – eine Partie, die Taktik und Effizienz entscheiden dürften. Im Hinspiel setzte sich Münchingen 3:2 durch; nun geht es für den Gast darum, die Tabellenführung zu verteidigen, während Heimsheim ein Ausrufezeichen setzen kann.
So., 08.02.2026, 14:30 Uhr
Der TSV Merklingen will nach oben andocken, doch FSV 08 Bietigheim-Bissingen II ist als zäher Gegner bekannt. Das 2:2 im Hinspiel deutet auf eine knappe Begegnung hin, in der Standards und Zweikampfhärte über Nuancen entscheiden könnten.
