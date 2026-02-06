Spitzenreiter TSV Münchingen reist zum Dritten TSV Heimsheim

– Foto: Joachim Koschler

Ein Spieltag mit klaren Kanten wartet nach dem Re-Start in der Bezirksliga Enz/Murr: Oben liefert sich das Führungsduo TSV Münchingen und SV Germania Bietigheim ein Fernduell, dahinter drängen Aldingen und Heimsheim auf Konstanz. Unten zählt jeder Zähler – vor allem für TV Pflugfelden und NK Croatia Bietigheim – während mehrere direkte Nachbarschaftsduelle die Tabelle weiter verdichten könnten.

---

So., 08.02.2026, 14:30 Uhr TSV Phönix Lomersheim TSV Phönix FV Löchgau FV Löchgau II 14:30 PUSH



Im Keller braucht der TSV Phönix Lomersheim jeden Punkt, doch der formstabile FV Löchgau II reist als Fünfter mit Rückenwind an. Das Hinspiel endete spektakulär 4:4, was erneut auf offene Visieren hindeutet.

---



Der TV Pflugfelden steht als Schlusslicht unter Zugzwang, zumal der TSV Schwieberdingen nach seinem Hinspielsieg (3:2) mit Selbstvertrauen anreist. Für die Gastgeber geht es vor allem darum, defensiv Stabilität zu finden und die klare Außenseiterrolle anzunehmen.

---



NK Croatia Bietigheim sucht im Abstiegskampf den Befreiungsschlag, nachdem der AKV B.G. Ludwigsburg das Hinspiel 5:1 dominierte. Die Rollen sind trotz Tabellenlage offen: Beide Teams bewegen sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den gefährdeten Plätzen.

So., 08.02.2026, 14:30 Uhr SV Pattonville Pattonville TV Aldingen TV Aldingen 14:30 PUSH



SV Pattonville und TV Aldingen trennt vor dem Anpfiff nur ein Punkt, entsprechend eng dürfte das Duell auf Augenhöhe werden. Aldingen gewann das Hinspiel 3:1, doch Pattonville hat nach dem Kantersieg zuletzt offensiv nachgelegt.

So., 08.02.2026, 14:30 Uhr FC Marbach FC Marbach Spvgg Besigheim Besigheim 14:30 PUSH



Der FC Marbach und die Spvgg Besigheim begegnen sich im dicht gedrängten Mittelfeld mit identischen Zielen: Abstand nach unten, Anschluss nach oben. Das 1:1 aus der Hinrunde verspricht abermals eine enge Partie mit wenigen Fehlern als möglichem Zünglein an der Waage.

So., 08.02.2026, 14:30 Uhr TSV Heimsheim Heimsheim TSV Münchingen Münchingen 14:30 PUSH



Der Dritte TSV Heimsheim fordert Spitzenreiter TSV Münchingen – eine Partie, die Taktik und Effizienz entscheiden dürften. Im Hinspiel setzte sich Münchingen 3:2 durch; nun geht es für den Gast darum, die Tabellenführung zu verteidigen, während Heimsheim ein Ausrufezeichen setzen kann.



Der TSV Merklingen will nach oben andocken, doch FSV 08 Bietigheim-Bissingen II ist als zäher Gegner bekannt. Das 2:2 im Hinspiel deutet auf eine knappe Begegnung hin, in der Standards und Zweikampfhärte über Nuancen entscheiden könnten.