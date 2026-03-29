Spitzenreiter TSB hält Verfolger Eckernförde beim 0:0 auf Distanz

Goalgetter Melf Siemund (TSB Flensburg) im Tanzmodus gegen Julian Zülsdorff (li., Eckernförder SV). – Foto: Jacqueline Röder

Punkteteilung im Duell der Oberligaabsteiger. Der souveräne Tabellenführer TSB Flensburg und der Eckernförder SV trennen sich in einem vor allem in der ersten Hälfte sehr unterhaltsamen Spitzenspiel torlos. Damit hat der TSB acht Spieltage vor Saisonende weiter 17 Punkte Vorsprung vor dem ESV, der noch ein Nachholspiel auszutragen hat.

TSB entfacht mächtig Druck

Vor allem im ersten Durchgang machen die Gastgeber mächtig Dampf und schnüren die Gäste in deren Hälfte ein. Dabei kann sich die Mannschaft von Trainer Tore Wächter eine Vielzahl an hochkarätigen Torchancen herausspielen.

Großchancen bleiben ungenutzt Riesenpech hat der TSB, als Lennart Steiner mit einem Lupfer aus gut 35 Metern nur die Latte trifft und Patrick Thomsen wenig später am Pfosten scheitert. In einer guten Landesligapartie, die vor allem im ersten Durchgang phasenweise Oberliga-Niveau erreichte, erspielte sich der dominante TSB weitere Großchancen und scheiterte wiederholt freistehend vor ESV-Torhüter Lauritz Sievers, der seine Farben gegen Schlingmann und Kwame vor einem möglichen Rückstand bewahrte.

Lauritz Sievers (Eckernförder SV) boxt den Ball aus der Gefahrenzone. – Foto: Jacqueline Röder

Das veranlasste dann auch den TSB-Coach zu der Feststellung: „Das, was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, gehört mit zu dem Besten, was wir in dieser Saison gezeigt haben.“ Gästetrainer Maik Haberlag hingegen machte andere Gründe für die Kräfteverhältnisse in den ersten 45 Minuten aus: „Wir hatten uns Matchpläne überlegt, aber die waren so nicht umzusetzen. Wir wollten Fußball spielen, aber das war nicht möglich, weil der Platz sehr uneben und tief war.“ Zweite Hälfte ohne große Höhepunkte In der zweiten Hälfte beruhigte sich das Spiel merklich, und die Gäste kamen auch deutlich besser ins Spiel. „Wir mussten dem Aufwand, den wir betrieben haben, und den Bodenverhältnissen ein Stück weit Tribut zollen“, räumte Wächter ein und sah eine Mannschaft „nicht mehr so zwingend“. Dennoch agierte der TSB weiterhin sehr konzentriert und organisiert, ohne dabei noch einmal selbst gefährlich zu werden.

Benett Kwame (TSB Flensburg) gegen Malte Clausen (li., Eckernförder SV). – Foto: Jacqueline Röder