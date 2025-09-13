Spitzenreiter trifft auf Schlusslicht, Hasede trifft auf Schliekum

– Foto: Marcel Eichholz

Während Tabellenführer Ambergau seine makellose Serie gegen Schlusslicht Einum verteidigen will, trifft Aufsteiger Hasede auf Schliekum in einem echten Verfolgerduell. Auch im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Partien an.

Heute, 15:00 Uhr TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe SV Alfeld (Leine) SV Alfeld 15:00 PUSH Für Lamspringe wird die Situation zunehmend kritisch: fünf Spiele, noch kein Sieg. Gegen Alfeld, das zuletzt Pyrmont bezwingen konnte, wartet eine äußerst schwere Aufgabe. Die Gäste wollen mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an die Spitzengruppe wahren.

Morgen, 15:00 Uhr FC Pyrmont Hagen FC Pyrmont TSV 1900 Lenne TSV Lenne 15:00 PUSH

Pyrmont musste in Alfeld eine Niederlage hinnehmen und will nun zu Hause wieder in die Spur finden. Der Aufsteiger Lenne steckt nach einem klaren 1:6 gegen Ambergau im unteren Tabellenfeld und reist als Außenseiter an die Ottensteiner Straße.

Die Rollen könnten kaum klarer verteilt sein: Ambergau führt die Liga mit fünf Siegen aus fünf Spielen souverän an, während Einum punktlos am Tabellenende steht. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung.

Morgen, 15:00 Uhr VfL Borsum VfL Borsum SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi 15:00 PUSH

Beide Teams befinden sich im unteren Drittel der Tabelle und benötigen dringend Punkte. Borsum schöpfte zuletzt Selbstvertrauen durch den klaren 4:0-Sieg gegen Einum. Türk Gücü hingegen verlor knapp gegen Afferde und wartet auf den zweiten Saisonsieg.

Morgen, 15:00 Uhr TuS Hasede 1928 TuS Hasede TuSpo Schliekum Schliekum 15:00 PUSH

Das Duell zweier Teams aus der oberen Tabellenhälfte verspricht Spannung. Hasede stellte zuletzt beim 4:6 gegen Neuhof seine Offensivqualitäten, aber auch defensive Schwächen unter Beweis. Schliekum reist nach einem klaren 5:1 gegen Himmelsthür mit Rückenwind an. Beide Mannschaften stehen mit zehn Punkten punktgleich hinter der Tabellenspitze.

Himmelsthür wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg und kassierte zuletzt eine deutliche Niederlage in Schliekum. Almstedt dagegen steht nach der Pleite gegen Harsum unter Zugzwang, möchte aber gegen den Tabellenfünfzehnten dringend wieder punkten.

Morgen, 15:00 Uhr SC Harsum SC Harsum TSV Giesen 1911 TSV Giesen 15:00 PUSH

Beide Mannschaften gehen mit Rückenwind in das Duell: Harsum siegte in Almstedt, Giesen überzeugte mit einem klaren 3:0 gegen Lamspringe. Es ist ein Aufeinandertreffen zweier Teams aus dem Mittelfeld, die sich mit einem Erfolg näher an die Spitzengruppe heranschieben können.