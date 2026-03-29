Spitzenreiter Tofe eiskalt beim 3:0-Erfolg gegen den TuS Rotenhof

Mirko Boland (SV Todesfelde) gelingt die überaus wichtige Führung in Rotenhof. – Foto: Olaf Wegerich

Die erste Saison-Niederlage für den SV Todesfelde ist abgehakt. Nur drei Tage nach der 2:5-Heimpleite gegen den Oldenburger SV zeigte sich der Spitzenreiter der Flens-Oberliga gut erholt. Beim TuS Rotenhof konnte trotz starker Gegenwehr der Gastgeber ein souveräner 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg eingefahren werden. Damit hat die Mannschaft von Trainer Björn Sörensen satte 13 Zähler Vorsprung vor den Verfolgern FC Kilia Kiel, Holstein Kiel II und dem SV Eichede, die alle 43 Zähler aufweisen. Der TuS Rotenhof ist nach der siebten Heimniederlage auf den 13. Platz abgerutscht.

Nielsen und Gersteuer vergeben die frühe Führung

In einem guten Oberligaspiel erwischten die Gastgeber einen gelungenen Start. Nach nur drei Minuten war Cedric Nielsen schön frei gespielt worden, zielte aber aus knapp zehn Metern knapp neben das Tor.

Kapitän Felix Knuth (li., TuS Rotenhof und sein Team spsielen gut mit gegen den Favoriten Todesfelde. – Foto: Volker Schlichting

Aber die Mannschaft von Trainer Henning Knuth blieb weiter gefährlich gegen anfänglich noch nicht so kompakt stehende Gäste und hatte Pech mit einem Distanzschuss von Moritz Gersteuer, den Torhüter Fabian Landvoigt abwehren konnte.

Mirko Boland mit dem Führungstreffer Aber dann zeigt sich die ganze Klasse der Mannschaft von Trainer Björn Sörensen, die ihre erste Torchance nutzt, um in Führung zu gehen. Eine präzise Hereingabe von Max Musci veredelt Mirko Boland (10.) per Direktabnahme zu seinem 7. Saisontreffer. „Da hatten wir keine gute Zuteilung“, haderte TuS-Coach Henning Knuth. Nielsen scheitert an Landvoig Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff dann die Riesenchance für die Gastgeber, den schnellen Ausgleich zu erzielen, doch nach einem schönen Solo von Felix Knuth, der in die Gasse zu Cedric Nielsen spielt, scheitert der Rotenhöfer. Danach zeigt sich der Spitzenreiter deutlich abgeklärter und hat längere Phasen mit viel Ballbesitz. Dennoch gelingt es den Gastgebern, die Partie bis zur Pause ausgeglichen zu gestalten. Klüver und Petrick legen nach Kurz nach dem Seitenwechsel können die Segeberger schnell den zweiten Treffer durch ihren Kapitän Mats Klüver erzielen. Spätestens nach dem dritten Treffer ist die Partie zugunsten der Mannschaft von Trainer Björn Sörensen gelaufen, die es danach auch bedeutend ruhiger angehen lässt und den Vorsprung ungefährdet über die Ziellinie bringt.

Keeper Justin Sörensen (TuS Rotenhof) hielt, was zu halten war. – Foto: Volker Schlichting