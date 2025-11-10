Spitzenreiter Todesfelde mit 3:0-Erfolg im Kreisderby

Das war ein Wochenende ganz nach dem Geschmack des SV Todesfelde. Der souveräne Spitzenreiter der Flens-Oberliga konnte sich am Sonntagnachmittag in einem rasanten Kreisderby gegen einen starken Aufsteiger, die Kaltenkirchener TS, vor 520 Zuschauern im Joda-Sportpark mit 3:0 (1:0) durchsetzen. Doch so deutlich, wie es das Ergebnis aussagt, war der Spielverlauf mitnichten.

Marten Soder (KTS) gegen Noel Denis (Todesfelde). – Foto: Olaf Wegerich

Aufsteiger mit starker Anfangsphase Dass die Gäste von der Kaltenkirchener TS eine echte Bereicherung für die Oberliga sind, bewies die Mannschaft von Trainer Martin Genz durch ihr mutiges Spiel in der Anfangsphase, als sie die sichtlich überraschten Gastgeber in deren Hälfte einschnürte und sich zahlreiche gute Einschussmöglichkeiten erspielte. Es hätte sich wohl keiner beschweren dürfen, wenn der deutlich zielstrebiger agierende Aufsteiger seine Chancen durch Finn Luca Rerop, der zweimal zum Abschluss kam und dabei einmal an Owusu scheiterte und beim zweiten Versuch das Gehäuse der Gastgeber nur knapp verfehlte, genutzt hätte, um in Führung zu gehen. Hinzu kamen noch gute Gelegenheiten durch Max Spreitzer, der aus spitzem Winkel an Ozuzu scheiterte, sowie durch Josef Jueidi, die ebenfalls ungenutzt blieben. Tofe hat Pech mit drei Abseitstoren Nachdem die Anfangsoffensive der Gäste überstanden war, kamen auch die Gastgeber in einem sehr unterhaltsamen und temporeichen Kreisderby immer besser in die Partie und hatten Pech, dass ihnen in einer nun sehr dominanten und klar spielbestimmenden Phase drei Abseitstore – davon zwei durch Morten Liebert sowie eins durch Max Musci – zurückgepfiffen wurden.

Torwart Luca Adler (KTS) ist vor Tyler Körting (Todesfelde). – Foto: Olaf Wegerich

Die Spannung in dem jederzeit fairen, aber hart umkämpften Kreisderby, bei dem der gute und stets souveräne Schiedsrichter Jan-Ole Ehlers vom TSV Schafstedt nur jeweils zwei gelbe Karten an beide Mannschaften verteilen musste, blieb bis kurz vor der Pause erhalten, ehe die Mannschaft von Trainer Björn Sörensen kurz vor dem Seitenwechsel eiskalt zuschlug. Noel Denis trifft kurz vor der Pause zum Führungstreffer Beim Führungstreffer der Gastgeber nutzt Lasse Jetz einen Fehler im Spielaufbau der Gäste, geht energisch dazwischen und passt dann in das Zentrum, wo Noel Denis (42.) auf Höhe der Strafraumgrenze flach abzieht und in das lange Eck abschließt.

Luis Eising (KTS) gegen Noel Denis (Todesfelde). – Foto: Olaf Wegerich

Morten Liebert mit dem zweiten Treffer Auch die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag der Gastgeber. Nach einer schönen Kombination von Noel Denis, der auch am zweiten Treffer maßgeblich beteiligt war, und Mirko Boland, der den Ball scharf vors Tor schlägt, muss Morten Liebert (50.) nur noch den Fuß hinhalten, um auf 2:0 zu erhöhen. Für Vollblutstürmer Liebert war es bereits der 13. Saisontreffer. Damit hat er mit Kjell Knaak vom MTSV Hohenwestedt gleichgezogen. KTS weiter mutig Auch in der zweiten Hälfte wurde den zahlreichen Zuschauern im Joda-Sportpark beste Unterhaltung geboten, denn trotz des Rückstandes kamen die Gäste durch ihre schnellen Spitzen immer wieder zu gefährlichen Abschlüssen, wenngleich die Gastgeber von der Qualität und Vielzahl der Einschussmöglichkeiten deutlich im Vorteil waren. Einwechselspieler Benny Soares bereitet dritten Treffer vor Dass es am Ende dann doch noch deutlich wurde, dafür sorgte Einwechselspieler Benny Soares, dessen Hereingabe Lars Jung (82.) unglücklich in das eigene Tor zum 3:0-Endstand verlängerte.

Mika Gutovsky (KTS) gegen Tyler Körting. – Foto: Olaf Wegerich