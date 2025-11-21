– Foto: Andreas LITZE Richter

Spitzenreiter TiMoNo trifft auf mutigen Herausforderer aus Delmenhorst Zum Abschluss des Fußballjahres empfängt Tabellenführer SV TiMoNo den TV Jahn Delmenhorst – beide Trainer blicken mit klaren Botschaften auf die Partie.

In der Frauen-OL Niedersachsen West kommt es am Sonntag zum Duell zwischen dem dominanten Spitzenreiter SV TiMoNo und dem abstiegsbedrohten TV Jahn Delmenhorst. Während TiMoNo seine beeindruckende Serie fortsetzen will, reist Delmenhorst ohne Druck, aber mit klaren Ideen an.

Der SV TiMoNo geht als souveräner Tabellenführer in das Heimspiel gegen den TV Jahn Delmenhorst. Mit zwölf Siegen aus 13 Partien führt das Team von Jan-Henrik Koppelkam die Liga mit sieben Punkten Vorsprung an und verfügt mit 30:5 Treffern über die beste Offensive und Defensive der Frauen-OL Niedersachsen West. Entsprechend selbstbewusst formuliert der Trainer die Zielsetzung für das Wochenende:

„Wir wollen das letzte Spiel gewinnen und ungeschlagen in die Winterpause gehen.“



Für den Tabellenneunten aus Delmenhorst ist die Ausgangslage eine völlig andere – doch Trainer Daniel Prause sieht darin sogar einen Vorteil. Zum ersten Mal seit Wochen, sagt er, könne seine Mannschaft ohne Ballast auflaufen:

„Ich glaube, es ist ein Spiel, in dem wir ohne jeden Druck aufspielen können, während wir in den letzten Spielen immer ein bisschen etwas wieder gut machen wollten und auch mussten. Das haben wir uns streckenweise selbst eingebrockt.“

Diesmal aber fühle sich die Situation anders an:

„Wir haben jetzt ein Spiel, in dem wir völlig frei aufspielen können, wo wir eigentlich nur gewinnen können, egal ob es ein oder drei Punkte sind.“ Prause spart nicht mit Lob für den Gegner – und betont, dass seine hohe Wertschätzung bereits lange vor Saisonbeginn bestand:

„Ich glaube, dass TiMoNo – das hatte ich schon weit vor der Saison gesagt – definitiv die stärkste Mannschaft der Liga ist, spielerisch super stark.“

Das habe auch die Spielanalyse bestätigt:

„Wir haben einiges an Material angeschaut, wo sich das bestätigt. Es ist die spielerisch und fußballerisch stärkste Mannschaft, mit Mädels, die in ihren Grundtechniken super ausgebildet sind und von ihrem Trainer sehr gut geführt und eingestellt werden.“