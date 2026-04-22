Spitzenreiter TiMoNo setzt Serie fort

– Foto: Andreas LITZE Richter

Auch gegen einen der härtesten Verfolger lässt sich TiMoNo nicht aufhalten. Der Ligaprimus gewinnt trotz personeller Ausfälle und bestätigt seine starke Form.

Der SV TiMoNo bleibt in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West das Maß aller Dinge. Gegen den Tabellendritten SG TSG Gretesch/Osnabr. SC setzte sich der Spitzenreiter mit 2:1 durch und untermauerte damit seine dominante Saisonbilanz.

Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 8. Minute brachte Larissa Jetses ihr Team in Führung, ehe Teresa Sonntag nur wenige Minuten später auf 2:0 erhöhte (16.). Damit stellte TiMoNo früh die Weichen auf Sieg.

Gretesch/Osnabrück zeigte sich jedoch keineswegs chancenlos und kam noch vor der Pause durch Jule Börsting (45.) zum Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften Möglichkeiten hatten, ein weiteres Tor fiel jedoch nicht mehr.

TiMoNo-Trainer Jan-Henrik Koppelkamm zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft – insbesondere angesichts der personellen Situation und der Stärke des Gegners: „Wir wollten unbedingt da weitermachen, wo wir aufgehört haben, und das ist uns gegen den Tabellendritten trotz einiger Ausfälle gut gelungen.“

Mit dem erneuten Erfolg baut TiMoNo seine beeindruckende Bilanz weiter aus und bleibt mit großem Vorsprung an der Tabellenspitze. Gretesch/Osnabrück hingegen verpasst die Chance, den Abstand nach oben zu verkürzen, bleibt aber weiterhin im oberen Tabellendrittel.